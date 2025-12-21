Hoy inicia el verano 2026 en Perú: ¿será más caluroso que el año pasado? El Senamhi responde

El Anticiclón del Pacífico Sur genera temperaturas frescas y cielos nublados en la costa peruana hasta el 26 de diciembre, según el Senamhi. (Andina)

El inicio del verano 2026 en Perú, este domingo 21 de diciembre, está marcado por las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Según informó América Noticias, el organismo prevé que la nueva temporada será igual o incluso más calurosa que la del año pasado.

Este pronóstico plantea un verano con temperaturas que en varias regiones podrían superar los 30 °C, planteando un escenario de calor sostenido e intenso no solo para Lima Metropolitana, sino también para zonas del interior del país.

De acuerdo con el Senamhi, los primeros días del verano presentarán ciertas particularidades debido a la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur.

El Anticiclón del Pacífico Sur, o APS por sus siglas, es un sistema de alta presión atmosférica clave en la regulación del clima costero. (Crédito: Senamhi)

En diálogo con RPP Noticias, la ingeniera Patricia Rivera, especialista del organismo climático, indicó que las condiciones iniciales estarán marcadas por temperaturas frescas y cielos nublados hasta el 26 de diciembre, a causa de este fenómeno natural que incrementa la nubosidad y la sensación de frío en la costa.

El Senamhi detalló que, durante este periodo, las noches resultarán más frías de lo habitual, con temperaturas que oscilarán entre 13 °C y 18 °C en regiones como La Libertad, Áncash, Lima e Ica. En Lima Metropolitana, el rango de mínimas previstas se sitúa entre 15 °C y 18 °C, lo que genera una sensación térmica menos calurosa al amanecer, especialmente en los distritos próximos al litoral.

El avance del calor

Tras estos primeros días, el pronóstico del Senamhi señala que las temperaturas diurnas comenzarán a elevarse de manera paulatina, especialmente a partir del 27 de diciembre.

El Senamhi advierte que la sierra y la selva del Perú experimentarán incrementos térmicos superiores a los promedios históricos en el verano 2026.

Se prevé que los valores suban gradualmente hasta alcanzar o superar los 30 °C en febrero y marzo, sobre todo en las zonas alejadas del mar, como La Molina, San Juan de Lurigancho y Ate. En estos distritos, las temperaturas mínimas rondarán los 19,2 °C, mientras que los picos máximos se sitúan cerca de los 29,2 °C.

Este comportamiento térmico responde, de acuerdo con las explicaciones del Senamhi, a la transición de la primavera al verano, cuando todavía se percibe la influencia de la estación previa. Rivera explicó: “Estos primeros días mantienen la huella de la primavera, pero progresivamente se impone el calor típico del verano”.

La tendencia al alza no se limita a la franja costera. Como compartió América Noticias, los valores elevados alcanzarán también al interior, tanto en la sierra como en la selva, donde el incremento será incluso más pronunciado en determinadas zonas. El Senamhi anticipa que algunas regiones vivirán días y noches claramente superiores a los promedios históricos.

Radiación ultravioleta

El aumento térmico irá acompañado de un peligro adicional. El Senamhi advirtió sobre la presencia de índices de radiación ultravioleta catalogados entre “muy altos” y “extremadamente altos” durante la mayor parte de la temporada.

Los valores más severos se esperan especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde en zonas de la costa central, impactando principalmente en la ciudadanía de Lima Metropolitana y sus alrededores urbanos.

La entidad meteorológica recomienda el uso permanente de bloqueador solar, ropa ligera y evitar la exposición directa al sol en los horarios de mayor radiación. Además, exhorta a la población a mantener un adecuado nivel de hidratación y a estar atenta a los reportes diarios difundidos por canales oficiales. El llamado está dirigido, con énfasis especial, a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Un verano de extremos

El pronóstico general para este verano apunta, según información de Senamhi difundida por América Noticias, a una temporada marcada por la intensidad.

“Las altas temperaturas marcarán el inicio del verano 2026 y la sensación térmica podría superar los 30 °C en diferentes regiones del país”, informó el Senamhi. Este patrón se verá potenciado en las etapas finales de la estación estival, donde las olas de calor serían más frecuentes y prolongadas que en años previos.

En regiones de la Amazonía, las noches serán más cálidas de lo habitual especialmente durante diciembre, mientras que en la región andina los registros térmicos se mantendrán dentro de los parámetros normales o presentarán leves incrementos, según los últimos reportes del organismo.

Lima enfrenta temperaturas extremas que superan los 30°C, afectando a varios distritos de la capital. Foto: Composición Infobae Perú

Medidas frente al calor

Frente a este escenario, las autoridades reiteran la importancia de mantener una actitud preventiva. Entre las medidas principales comunicadas por el Senamhi figuran la consulta frecuente de boletines meteorológicos, el uso constante de bloqueador solar y la adopción de estilos de vida que prioricen la protección frente a las altas temperaturas.

Estas recomendaciones buscan reducir los riesgos relacionados con golpes de calor, deshidratación o complicaciones de salud asociadas al intenso verano que se prevé para 2026.

La entidad estatal mantendrá activos sus canales de información durante toda la estación, difundiendo alertas y actualizaciones para que la ciudadanía pueda anticipar episodios extremos y minimizar sus efectos.