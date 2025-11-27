Perú

Ola de calor y alta radiación solar afecta a Trujillo y otras zonas de La Libertad: Senamhi alerta riesgos para la población

En las últimas 48 horas, La Libertad registró picos de calor atípicos para noviembre y radiación solar en niveles muy altos. Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada y reforzar medidas de protección

Las recientes condiciones climáticas en el norte de Perú mantienen en alerta a la población y autoridades. Trujillo y otras localidades de La Libertad registraron en los últimos dos días temperaturas inusualmente elevadas para la época, junto con advertencias sobre los riesgos por exposición a la radiación solar. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), por medio de su Oficina de Enlace regional, difundió un reporte que describe la magnitud de este fenómeno y anticipa su persistencia en los próximos días.

Según el informe emitido para los primeros veinticinco días de noviembre, la provincia de Trujillo alcanzó una temperatura máxima de 25,2 ℃ durante las últimas cuarenta y ocho horas, una cifra considerada elevada para la zona. En la estación Talla, localizada en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, los termómetros marcaron 28,8 ℃, posicionando a la localidad entre las más afectadas por el calor reciente.

Continuidad de calor, nubosidad y lluvias ligeras

El Senamhi informó que estas condiciones se extenderán tanto a la costa como a la sierra de La Libertad. Para el miércoles 26 de noviembre, el pronóstico señala cielos con nubes dispersas en la costa durante la mañana, que darán paso a cielos nublados en la tarde y noche, junto con posibles lluvias ligeras y dispersas. En la sierra, se espera un aumento de temperatura —de moderada a fuerte intensidad durante las primeras horas—, seguido de nubosidad y lluvias ligeras en las provincias de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.

Para el jueves 27, persistirán las temperaturas cálidas tanto en la costa como en la sierra, sin descartar nuevas lluvias ligeras y dispersas en ambas zonas. Esta persistencia de calor y humedad obliga a la población a prestar atención a los reportes oficiales y tomar precauciones adicionales.

Radiación ultravioleta

La radiación ultravioleta en Lima
La radiación ultravioleta en Lima tuvo niveles bajos. Foto: Ministerio del Ambiente de Chile

Un aspecto que genera preocupación entre los especialistas es el nivel de radiación ultravioleta. El Senamhi advirtió que los valores de rayos UV oscilarán entre 8 y 11, lo que corresponde a categorías “muy alto” y “extremadamente alto”. Esta situación implica un riesgo incrementado de daños en la piel y problemas de salud por la exposición solar.

“La población debe evitar exponerse a los rayos ultravioleta entre las 10:00 y las 15:00 horas, pero si no es posible, se recomienda usar prendas para protegerse del sol”, explicaron los especialistas del Senamhi.

La combinación de altas temperaturas y elevados índices de radiación UV en La Libertad exige una respuesta informada y preventiva por parte de la ciudadanía, especialmente en zonas como Trujillo, Guadalupe y las provincias de la sierra. El Senamhi continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y actualizará sus recomendaciones para minimizar los riesgos derivados de este episodio climático.

Recomendaciones ante la ola de calor

Ante la persistencia del calor extremo, el Senamhi brindó algunas recomendaciones para que la población pueda protegerse y minimizar los riesgos asociados a la exposición prolongada a altas temperaturas:

  • Hidratación constante: Beber agua regularmente para evitar la deshidratación y evitar bebidas azucaradas o alcohólicas, ya que pueden incrementar la pérdida de líquidos.
  • Evitar la exposición al sol en las horas de mayor intensidad: Entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., la radiación solar alcanza su punto más alto y puede provocar golpes de calor o quemaduras en la piel.
  • Uso de ropa adecuada: Se recomienda optar por prendas ligeras y de colores claros para favorecer la ventilación y reducir la sensación térmica.
  • Aplicación de protector solar: Se sugiere utilizar bloqueador con un factor de protección alto para evitar daños en la piel por la radiación UV.
  • Ventilación en espacios cerrados: Mantener las ventanas abiertas y utilizar ventiladores o aire acondicionado ayuda a mejorar la circulación del aire y reducir la sensación de calor en interiores.
  • Evitar actividades físicas intensas al aire libre: Especialmente en niños y adultos mayores, quienes presentan mayor vulnerabilidad ante el calor extremo.

