Stray Kids “The dominATE Experience” llega a cines de México: fechas, precios y detalles de preventa

La banda surcoreana Stray Kids estrenará en México su primera película de concierto y documental, The dominATE Experience, con funciones a partir del 5 de febrero de 2026 en las principales cadenas del país.
El lanzamiento incluye exhibiciones en salas tradicionales y formatos premium como IMAX, SCREENX y 4DX.
¿Qué podrán ver los fans?
Stray Kids, grupo integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N, lleva a la pantalla grande la experiencia de su gira mundial dominATE, con sus presentaciones en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.
La producción dirigida por Paul Dugdale documenta los conciertos con localidades agotadas y ofrece un recorrido audiovisual por los preparativos, la dinámica del grupo y su relación con los fans.
Universal Pictures coordina la distribución internacional junto a Crosswalk y Live Nation Studios como productora principal. La película alterna secuencias de los conciertos con material inédito detrás del escenario, mostrando la preparación, la presión de las presentaciones y la interacción entre los integrantes.
El sonido estuvo a cargo de Brandon Smith, con una mezcla especial para gran formato, e incluye temas como Thunderous, LALALALA y Lose My Breath.
En la dirección, Paul Dugdale, ganador de premios Emmy y BAFTA, suma esta producción a una trayectoria que incluye títulos como Adele: One Night Only, Taylor Swift: Reputation Stadium Tour y Yungblud: Are You Ready, Boy?.
Los segmentos documentales estuvieron a cargo de Farah X, aportando una mirada íntima a la dinámica y el contexto emocional de la banda.
The dominATE Experience no es solo un concierto filmado, sino un híbrido que alterna presentaciones en vivo con escenas en camerinos, ensayos y reflexiones de los miembros sobre el fenómeno global que representan. La producción fue creada específicamente para aprovechar el potencial sonoro y visual de los formatos IMAX, ScreenX y 4DX, buscando ofrecer una experiencia inmersiva que traslade al espectador a la atmósfera del show.
Fecha de estreno
A nivel internacional, el estreno mundial está programado para el 6 de febrero de 2026 (5 de febrero en México).
Además, se ha adelantado que habrá funciones anticipadas el 4 de febrero en mercados seleccionados como Corea y varias ciudades de Norteamérica, por lo que no se descartaría que las fans mexicanas pudieran ser algunas de las afortunadas.
Detalles específicos para México
- Fecha de estreno en México: 5 de febrero de 2026 en Cinépolis y Cinemex.
- Preventa de boletos en Cinemex: inicia el 9 de enero de 2026.
- Preventa en Cinépolis: aún no confirmada; se recomienda estar atento a sus plataformas oficiales y redes sociales.
- Precios estimados: entre 180 y 400 pesos mexicanos, dependiendo del cine y el formato (tradicional, IMAX, 4DX, SCREENX, ULTRA 4DX).
- Disponibilidad de funciones: tanto en salas tradicionales como en formatos premium.
Un fenómeno del K-pop en la pantalla grande
Stray Kids: The dominATE Experience se suma a la tendencia de llevar grandes conciertos a la sala de cine, acercando la experiencia a quienes no pudieron asistir a la gira mundial. El largometraje busca replicar la energía y la intimidad del espectáculo en vivo, mientras documenta el fenómeno global del K-pop y la conexión entre el grupo y sus fans.
La expectativa en torno a este estreno refleja el lugar que ocupa Stray Kids en la escena internacional y la demanda de contenidos que trascienden los escenarios convencionales del pop coreano.
Stray Kids se formó a través de un reality show de JYP Entertainment en 2017 y debutó oficialmente en 2018. La banda se distingue en la escena del K-pop como “self-producing idols”, gracias a la subunidad 3RACHA, encargada de la composición y producción musical.
La agrupación ha encabezado varias veces la lista Billboard 200 y ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo.