Stray Kids “The dominATE Experience” llega a cines de México: fechas, precios y detalles de preventa

La película documental muestra los conciertos del grupo de K-pop en el SoFi Stadium de Los Ángeles

Stray Kids llega a los
Stray Kids llega a los cines de México en 2026. (JYP Entertainment)

La banda surcoreana Stray Kids estrenará en México su primera película de concierto y documental, The dominATE Experience, con funciones a partir del 5 de febrero de 2026 en las principales cadenas del país.

El lanzamiento incluye exhibiciones en salas tradicionales y formatos premium como IMAX, SCREENX y 4DX.

¿Qué podrán ver los fans?

Stray Kids, grupo integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N, lleva a la pantalla grande la experiencia de su gira mundial dominATE, con sus presentaciones en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

Stray Kids: The dominATE Experience llega a cines de México. (Cinemex/Cinépolis)

La producción dirigida por Paul Dugdale documenta los conciertos con localidades agotadas y ofrece un recorrido audiovisual por los preparativos, la dinámica del grupo y su relación con los fans.

Universal Pictures coordina la distribución internacional junto a Crosswalk y Live Nation Studios como productora principal. La película alterna secuencias de los conciertos con material inédito detrás del escenario, mostrando la preparación, la presión de las presentaciones y la interacción entre los integrantes.

El sonido estuvo a cargo de Brandon Smith, con una mezcla especial para gran formato, e incluye temas como Thunderous, LALALALA y Lose My Breath.

En la dirección, Paul Dugdale, ganador de premios Emmy y BAFTA, suma esta producción a una trayectoria que incluye títulos como Adele: One Night Only, Taylor Swift: Reputation Stadium Tour y Yungblud: Are You Ready, Boy?.

Póster oficial (Universal)
Póster oficial (Universal)

Los segmentos documentales estuvieron a cargo de Farah X, aportando una mirada íntima a la dinámica y el contexto emocional de la banda.

The dominATE Experience no es solo un concierto filmado, sino un híbrido que alterna presentaciones en vivo con escenas en camerinos, ensayos y reflexiones de los miembros sobre el fenómeno global que representan. La producción fue creada específicamente para aprovechar el potencial sonoro y visual de los formatos IMAX, ScreenX y 4DX, buscando ofrecer una experiencia inmersiva que traslade al espectador a la atmósfera del show.

Fecha de estreno

'DominATE Tour' de Stray Kids:
'DominATE Tour' de Stray Kids: CULTURA JYP ENTERTAINMENT, VINCENT VAN DEN BOOGAARD

A nivel internacional, el estreno mundial está programado para el 6 de febrero de 2026 (5 de febrero en México).

Además, se ha adelantado que habrá funciones anticipadas el 4 de febrero en mercados seleccionados como Corea y varias ciudades de Norteamérica, por lo que no se descartaría que las fans mexicanas pudieran ser algunas de las afortunadas.

Detalles específicos para México

  • Fecha de estreno en México: 5 de febrero de 2026 en Cinépolis y Cinemex.
  • Preventa de boletos en Cinemex: inicia el 9 de enero de 2026.
  • Preventa en Cinépolis: aún no confirmada; se recomienda estar atento a sus plataformas oficiales y redes sociales.
  • Precios estimados: entre 180 y 400 pesos mexicanos, dependiendo del cine y el formato (tradicional, IMAX, 4DX, SCREENX, ULTRA 4DX).
  • Disponibilidad de funciones: tanto en salas tradicionales como en formatos premium.

Un fenómeno del K-pop en la pantalla grande

Stray Kids es una de
Stray Kids es una de las agrupaciones de K-pop del momento. (JYP Entertainment)

Stray Kids: The dominATE Experience se suma a la tendencia de llevar grandes conciertos a la sala de cine, acercando la experiencia a quienes no pudieron asistir a la gira mundial. El largometraje busca replicar la energía y la intimidad del espectáculo en vivo, mientras documenta el fenómeno global del K-pop y la conexión entre el grupo y sus fans.

La expectativa en torno a este estreno refleja el lugar que ocupa Stray Kids en la escena internacional y la demanda de contenidos que trascienden los escenarios convencionales del pop coreano.

Stray Kids se formó a través de un reality show de JYP Entertainment en 2017 y debutó oficialmente en 2018. La banda se distingue en la escena del K-pop como “self-producing idols”, gracias a la subunidad 3RACHA, encargada de la composición y producción musical.

La agrupación ha encabezado varias veces la lista Billboard 200 y ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo.

