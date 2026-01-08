Lanzan el tráiler de ‘The dominATE Experience’: En qué cines, horarios y desde cuándo ver la película de Stray Kids en Perú

“The dominATE Experience” se estrenará en Lima. Fuente: Universal Pictures UK / YouTube

La llegada de Stray Kids: The dominATE Experience a los cines peruanos ha despertado gran entusiasmo entre los seguidores del K-pop en el país. El largometraje, que combina documental y concierto, se estrenará el 5 de febrero de 2026 y permitirá a los fans locales acercarse a la experiencia de la gira mundial del grupo surcoreano, con funciones en Lima y provincias.

El anuncio del estreno ha convertido las redes sociales en un espacio de encuentro para las “Stays” peruanas —nombre del fandom oficial—, quienes comparten expectativas, organizan grupos para asistir a las funciones y celebran la oportunidad de ver a Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N en pantalla grande. La preventa de entradas, habilitada desde el 8 de enero, generó una rápida respuesta del público.

La película documenta los conciertos de Stray Kids en el SoFi Stadium de Los Ángeles, producidos con localidades agotadas, y alterna secuencias en vivo con material inédito detrás del escenario. La dirección de Paul Dugdale, reconocido por su trabajo en producciones para Adele y Taylor Swift, garantiza una experiencia audiovisual de alto nivel, sumada a la mezcla sonora especial para formatos premium como 2D y XD.

Fans peruanos de Stray Kids celebran la llegada de “The dominATE Experience” a los cines.

Entre los temas que podrán disfrutar los asistentes se encuentran “Thunderous”, “LALALALA” y “Lose My Breath”, interpretados en un espectáculo que ha sido considerado uno de los momentos más importantes en la carrera internacional del grupo. El filme también explora la preparación y la presión que enfrentan los ocho integrantes, así como su vínculo con la audiencia, un aspecto valorado especialmente por los fans peruanos, quienes han seguido de cerca cada paso de la banda desde su debut en 2018.

Funciones, salas y precios

La expectativa por el estreno se refleja en la alta demanda de boletos. Hasta el momento, Cinemark ha confirmado funciones desde el 5 hasta el 8 de febrero, en horarios de 13:00 y 22:00 horas, tanto en Lima como en provincias, en salas tradicionales y en formato XD.

Fans peruanos de Stray Kids celebran el anuncio de la nueva gira mundial y esperan con expectativa una próxima visita del grupo a Lima.

La duración del filme es de 2 horas y 26 minutos. Los precios oscilan entre 37 y 38 soles, dependiendo de la sala y la localidad, mientras que las personas con discapacidad pueden acceder a entradas a 30 soles.

Aunque Cinépolis y Cineplanet aún no han anunciado su preventa, el interés de los fans se mantiene alto, atentos a cualquier actualización en las plataformas oficiales.

El fenómeno Stray Kids en Perú va más allá de la música; la proyección de The dominATE Experience es vista como una oportunidad para fortalecer la comunidad y compartir la pasión por el grupo en un entorno colectivo. En redes sociales, los fans no han dejado de compartir información y anunciar actividades previas a las funciones, demostrando el alcance del K-pop y la capacidad de movilización de la audiencia local.

La boyband surcoreana Stray Kids, durante su última presentación en Perú, logró un lleno total y dejó una fuerte huella entre sus seguidores locales.

‘The dominATE Experience’ en tendencia

Stray Kids debutó oficialmente en 2018 bajo el sello JYP Entertainment y ha sido identificado como un grupo de “self-producing idols”, ya que sus miembros, en particular la subunidad 3RACHA, participan activamente en la composición y producción de sus canciones. El grupo ha encabezado en varias ocasiones la lista Billboard 200 y ha vendido más de 30 millones de álbumes a nivel global, consolidándose como uno de los referentes del género.

La llegada de The dominATE Experience a los cines peruanos sigue la tendencia internacional de llevar grandes conciertos a la pantalla grande, permitiendo a los seguidores que no pudieron asistir a los shows vivir la emoción y la energía del espectáculo en vivo. La producción alterna secuencias de conciertos, ensayos, escenas en camerinos y reflexiones de los integrantes sobre el fenómeno global que representan, con especial atención en el impacto emocional y la conexión con el público.

Universal Pictures, junto a Crosswalk y Live Nation Studios, está a cargo de la distribución internacional, mientras que la realización documental incluye la participación de Farah X, quien aporta una visión íntima sobre la dinámica interna del grupo. La experiencia inmersiva propuesta por la película busca replicar la atmósfera de los conciertos y celebrar la relación única entre Stray Kids y su audiencia.

El estreno mundial de The dominATE Experience está programado para el 6 de febrero, pero Perú y algunos otros mercados tendrán acceso anticipado el 5 de febrero, lo que ha sido recibido como un reconocimiento al fervor de los fans locales. Desde la apertura de la preventa, la respuesta del público peruano confirma la fuerza del K-pop en el país y la consolidación de Stray Kids como un fenómeno cultural que trasciende fronteras y escenarios.

Póster oficial (Universal)