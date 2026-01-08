Perú

Salvador del Solar y su respuesta a conductor que llamó “película porno” a ‘Pantaleón y las visitadoras’

El actor peruano respondió con naturalidad y defendió el trabajo que hizo con Angie Cepeda durante una entrevista en Juanpis Live Show.

Salvador del Solar cuenta la vez que un taxista en Colombia lo reconoció por su voz y no por su rostro.

La visita de Salvador del Solar al programa Juanpis Live Show, conducido por el comediante colombiano Alejandro Riaño, dejó uno de los intercambios más comentados de la reciente temporada. Durante la entrevista, el actor y exfuncionario peruano demostró su habilidad para responder con naturalidad y sentido del humor ante las preguntas y comentarios provocadores del anfitrión, fiel al estilo irreverente que caracteriza a Riaño.

Uno de los momentos más destacados se produjo cuando Alejandro Riaño, en medio de una anécdota, mencionó la película 'Pantaleón y las visitadoras’, cinta protagonizada por Del Solar en 1999 junto a Angie Cepeda y basada en la novela homónima de Mario Vargas Llosa. El conductor sorprendió al actor y al público al afirmar, en tono sarcástico, que la consideraba “una de las mejores películas porno” que había visto. El comentario provocó risas en el set y entre los espectadores, marcando el tono distendido de la charla.

Salvador del Solar compartió en
Salvador del Solar compartió en el Juanpis Live Show la anécdota de cómo un taxista en Bogotá lo reconoció por su voz y no por su rostro. YouTube Juanpis González

Lejos de incomodarse o esquivar la broma, Salvador del Solar mantuvo la compostura y respondió con elegancia, aprovechando la oportunidad para aclarar el enfoque y el argumento de la película. “Con argumento”, replicó el actor.

Todo empezó cuando Del Solar compartió una anécdota reciente sobre un viaje en taxi por Bogotá, donde fue reconocido por su voz y no por su rostro, ya que habían pasado muchos años desde el estreno de la película ‘Pantaleón y las visitadoras‘. “Me dijo: ‘Yo le he reconocido por la voz, pero no por la cara’. Ya por la cara no me reconocían. Pero bueno, ‘Pantaleón y las visitadoras’ fue hace 26 años”, relató el actor entre risas, compartiendo el impacto duradero de su papel.

El actor y exministro peruano
El actor y exministro peruano disfrutó de la gastronomía de su país durante la entrevista y respondió con humor y sinceridad a las preguntas del comediante Alejandro Riaño. YouTube Juanpis González

La conversación en el set se mantuvo en un tono ameno, con Del Solar mostrando apertura y sentido del humor ante las bromas de Riaño. Lo que no esperó fue la respuesta del conductor, quien halagó la cinta de una forma bastante peculiar. “De las mejores películas porno que yo he visto en la historia”, dijo.

“Con argumento”, respondió rápidamente el actor peruano. “Un argumento, claro. Y un buen argumento”, dijo el conductor fiel a su estilo.

El comentario de Riaño, aunque cargado de humor y picardía, permitió a Del Solar remarcar al público la diferencia entre una película erótica y una producción cinematográfica.

La experiencia en el taxi
La experiencia en el taxi evidenció el impacto duradero de los personajes de Del Solar y cómo su trabajo sigue presente en la memoria del público latinoamericano. YouTube Juanpis González

¿De qué trata ‘Pantaleón y las visitadoras’?

‘Pantaleón y las visitadoras’ es una película peruana estrenada en 1999, dirigida por Francisco Lombardi y basada en la reconocida novela homónima de Mario Vargas Llosa. El filme está protagonizado por Salvador del Solar y la actriz colombiana Angie Cepeda. La historia sigue al capitán Pantaleón Pantoja, un militar ejemplar del ejército peruano, quien recibe la singular tarea de organizar y gestionar un servicio de visitadoras —prostitutas— destinadas a atender a las tropas desplazadas en la Amazonía peruana.

La producción se destaca por abordar con ironía y realismo temas como la burocracia militar, la moral y las contradicciones sociales, todo enmarcado en la selva peruana. El guion adapta fielmente el tono satírico de la obra de Vargas Llosa, mientras que las actuaciones de Del Solar y Cepeda han sido reconocidas por la crítica.

‘Pantaleón y las visitadoras’ obtuvo el premio del público en el Cuarto Encuentro Latinoamericano de Cine, consolidándose como una de las películas más emblemáticas del cine peruano. Su repercusión internacional y el tratamiento cinematográfico de una obra literaria fundamental la mantienen vigente en la memoria cultural de la región.

El actor peruano Salvador del
El actor peruano Salvador del Solar defendió el verdadero argumento de “Pantaleón y las visitadoras'. YouTube / Juanpis González

