Perú

Salvador del Solar contó que un taxista en Colombia lo reconoció solo por su voz: “Una manera amable de decir que estoy viejo”

El actor peruano compartió en una entrevista con Juanpis Live Show la curiosa anécdota vivida en Colombia, donde su trabajo en “Pantaleón y las visitadoras” sigue siendo recordado por el público.

Salvador del Solar cuenta la vez que un taxista en Colombia lo reconoció por su voz y no por su rostro. Juanpis Live Show

El actor y exministro peruano Salvador del Solar compartió una anécdota singular durante su participación en el programa Juanpis Live Show, conducido por el comediante colombiano Alejandro Riaño. En la entrevista, el artista no solo degustó platos típicos peruanos, sino que también respondió con naturalidad y sentido del humor a las preguntas provocadoras del anfitrión, característico por su estilo irreverente.

Durante la conversación, uno de los momentos más destacados fue el relato de Del Solar sobre una experiencia vivida en Bogotá, donde fue reconocido por un taxista, no por su rostro, sino por su voz. El actor explicó que este episodio ocurrió antes del rodaje de la película “Delirio”, cuando se encontraba en la capital colombiana.

“Me subo a un taxi. Y me dice: ¿Para dónde va? Le digo para dónde voy. Hace una pregunta, comento algo y de pronto se hace un silencio.”, recordó Del Solar al iniciar la anécdota.

El conductor, al percatarse de de su voz familiar, le dice que lo había reconocido. Lo particular fue que jamás lo identificó por su rostro, si no al oírlo. “Lo he reconocido por la voz”, le dijo.

Salvador del Solar compartió en el Juanpis Live Show la anécdota de cómo un taxista en Bogotá lo reconoció por su voz y no por su rostro. YouTube Juanpis González

El reconocimiento no estuvo exento de una cuota de humor y sinceridad. Del Solar señaló que el conductorya no lo reconocía por el rostro, pues había pasado mucho tiempo desde su papel protagónico en la cinta “Pantaleón y las visitadoras”, uno de los trabajos más emblemáticos del actor peruano. “Me dijo: Yo le he reconocido por la voz, pero no por la cara. Ya por la cara no me reconocían. Pero bueno, ‘Pantaleón y las visitadoras’ fue hace 26 años”, citó el actor entre risas.

La conversación derivó en una broma por parte de Alejandro Riaño, quien hizo referencia al impacto de la película en su vida y la calificó, en tono humorístico, como “una de las mejores películas porno con argumento” que había visto. El comentario fue recibido con complicidad por Del Solar, quien no dudó en seguir el tono distendido del programa.

El actor y exministro peruano disfrutó de la gastronomía de su país durante la entrevista y respondió con humor y sinceridad a las preguntas del comediante Alejandro Riaño. YouTube Juanpis González

Más allá de la anécdota, el episodio resaltó el alcance internacional de la carrera de Salvador del Solar y la vigencia de su trabajo actoral, especialmente en países como Colombia, donde sus producciones han sido ampliamente difundidas. La película “Pantaleón y las visitadoras”, basada en la novela de Mario Vargas Llosa, fue estrenada en 1999 y consolidó a Del Solar como uno de los actores más reconocidos de la región.

Durante la entrevista, Del Solar también se dio espacio para disfrutar de la gastronomía peruana, en un gesto que fue celebrado tanto por el público del programa como por los seguidores que siguieron la emisión a través de las redes sociales. La comida, servida como parte del formato, permitió al actor compartir impresiones sobre la cultura y tradiciones de su país natal.

La experiencia en el taxi evidenció el impacto duradero de los personajes de Del Solar y cómo su trabajo sigue presente en la memoria del público latinoamericano. YouTube Juanpis González

La participación de Salvador del Solar en el Juanpis Live Show no solo sirvió para recordar su trayectoria artística, sino también para mostrar su faceta más cercana y espontánea. El espacio, conocido por entrevistar a figuras públicas de diversos ámbitos, permitió explorar temas personales y profesionales a través de preguntas directas y comentarios cargados de humor.

Salvador del Solar se declaró feminista

En otro momento, Salvador del Solar se declaró abiertamente feminista frente a la pregunta directa del conductor, el personaje de Juanpis González interpretado por Alejandro Riaño. Ante la consulta irónica sobre si se consideraba feminista, el actor respondió sin dudar: “Me declaro feminista”, lo que generó sorpresa y una reacción inmediata en el estudio, entre risas y aplausos.

Lejos de incomodarse con la provocación, el actor y exfuncionario explicó de manera clara su posición, centrando su argumento en el machismo estructural y en la necesidad de igualdad de oportunidades. “El machismo no necesariamente es una decisión, es una manera de vivir aprendida, que considera que los hombres tenemos un lugar con más oportunidades que las mujeres”, señaló.

Juanpis González provoca y Salvador del Solar responde con firmeza: el momento más comentado del programa. Infobae Perú / Captura: YouTube

Del Solar destacó que el feminismo busca igualdad, no revancha, y resaltó la importancia de ese enfoque, especialmente para quienes desean un futuro más justo para sus hijas. “Lo mínimo que puedo hacer es aspirar al feminismo”, afirmó, dejando en claro que se trata de una convicción personal.

