Salvador del Solar defiende la igualdad de género: “Me declaro feminista”

En medio de bromas y provocaciones de Juanpis González, el actor peruano defendió el feminismo como un camino hacia un mundo más justo. Infobae Perú / Captura: YouTube

La participación de Salvador del Solar en el Juanpis Live Show se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, no solo por el tono provocador que caracteriza al personaje interpretado por Alejandro Riaño, sino por la respuesta directa y reflexiva que dio el actor y exfuncionario peruano cuando fue consultado sobre un tema que sigue generando debate: el feminismo.

El intercambio, cargado de ironía, aplausos y risas del público, terminó trascendiendo el humor para instalar una conversación más profunda sobre igualdad de oportunidades, machismo aprendido y responsabilidad social. Durante la entrevista para el canal de YouTube, Juanpis González lanzó una pregunta directa que marcó el inicio del momento viral. “Okey. ¿Se declara feminista?”. La respuesta del actor peruano fue inmediata y sin titubeos: “Me declaro feminista”.

La afirmación generó una reacción inmediata en el set, y fiel a su estilo provocador, el personaje insistió con una pregunta cargada de burla y sarcasmo. “No puede ser, o sea, ¿está menstruando? Explíqueme eso, porque si usted sabe lo que es eso de, de menstruar y eso, y de sentirlo, pues marica…”.

Juanpis González provoca y Salvador del Solar responde con firmeza: el momento más comentado del programa. Infobae Perú / Captura: YouTube

Explica su principal motivo

Lejos de incomodarse o esquivar la provocación, Salvador del Solar respondió con una explicación extensa y pedagógica, que fue recibida con atención por el público presente. En su intervención, el actor puso el foco en el machismo estructural y en cómo este se reproduce como una forma de vida aprendida.

“El machismo no necesariamente es una decisión, es una manera de vivir aprendida, que considera que los hombres tenemos un lugar con más oportunidades que las mujeres.”

A partir de esa premisa, Del Solar profundizó en el significado del feminismo, diferenciándolo de los prejuicios que suelen rodear al término. “El feminismo, que tiene muchas variantes, en realidad lo que quiere es igualdad de oportunidades. El feminismo no es revancha, el feminismo es igualdad”, afirmó, generando una reacción de aprobación en el estudio.

Juanpis González provoca y Salvador del Solar responde con firmeza: el momento más comentado del programa. Infobae Perú / Captura: YouTube

El actor llevó el discurso a un plano personal y emocional al mencionar a su familia, un recurso que humanizó aún más su postura. “Yo creo que cualquier persona que quiera un mundo… una persona como yo, que tiene dos hijas, que quiere un mundo en el que mis hijas tengan las mismas oportunidades que los hombres, lo mínimo que puede hacer, al menos, es aspirar al feminismo”, señaló, enfatizando que su posición no responde a una moda ni a una pose política, sino a una convicción basada en la experiencia cotidiana.

Del Solar cerró su reflexión subrayando su visión de una sociedad más justa. “Entendido como un mundo que se convierte en un mundo igual para hombres y mujeres”, concluyó, provocando aplausos y vítores del público, que respaldaron su postura con entusiasmo.

La reacción de Juanpis González no tardó en llegar, manteniendo el tono irónico que define al personaje. “Ahí es que aspirar y ya”, dijo entre risas, mientras el público celebraba el intercambio.

El momento continuó con comentarios desde el set que reforzaron el carácter viral de la escena: “Hay más feministas que televidentes de ‘Amar y Temer’”, provocando carcajadas generales. La referencia a la novela colombiana de 2011, recordada por abordar luchas femeninas a través de su protagonista, sirvió como remate humorístico y conectó el debate con la cultura popular.

Juanpis González provoca y Salvador del Solar responde con firmeza: el momento más comentado del programa. Infobae Perú / Captura: YouTube

Usuarios llenan de elogios a Salvador del Solar

El segmento fue rápidamente compartido en redes sociales, donde usuarios destacaron la claridad, calma y coherencia del discurso de Salvador del Solar, especialmente en un formato que se caracteriza por la confrontación y la exageración. Para muchos, su participación evidenció que es posible responder a la provocación con argumentos sólidos sin perder la compostura ni el sentido del humor.

Uno de los mensajes más replicados fue: “Salvador sería el mejor presidente de Perú”, acompañado de emojis de la bandera nacional y corazones, un comentario que acumuló cientos de reacciones y abrió un hilo de respuestas en el que varios usuarios coincidieron en esa apreciación.

La admiración también se expresó desde un registro más emocional y pop. “Tan divino”. “Salvador del Solar nunca me decepciona”, consolidando la percepción de coherencia que el actor mantiene ante los ojos de su audiencia.

El tema político apareció de manera recurrente en los comentarios. “Si postula a la presidencia, gana sí o sí”, “¿Quién más dice: Salvador postúlate a la presidencia, por amor a tus hijas?”.

Otros comentarios apelaron a la nostalgia televisiva y a la ausencia de Del Solar en espacios institucionales. “Cómo me quitaron la oportunidad de tener a este precioso en la TV dando mensaje a la Nación”, “Salvador, ¿por qué nos abandonaste? Perú te necesita”, fueron algunos de los comentarios.

Juanpis González provoca y Salvador del Solar responde con firmeza: el momento más comentado del programa. Infobae Perú / Captura: YouTube