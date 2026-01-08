Alias Cantu, sicario que asesinó a un chofer en Comas, ya había sido detenido: ¿por qué quedó en libertad?

El suboficial, que circulaba fuera de servicio, enfrentó a tiros al atacante segundos después del homicidio de un chofer de Comas| Latina Noticias

Un chófer de transporte público fue asesinado la madrugada de este jueves en el distrito de Comas. Sin embargo, en un giro inesperado, un policía que se encontraba de franco y fue testigo del crimen se enfrentó al delincuente y logró abatirlo.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el sicario, vestido con una polera ploma, huía por una avenida del distrito, seguido por el efectivo policial, quien disparó en múltiples oportunidades. Uno de los proyectiles le impactó en la espalda y le causó la muerte.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, expresó su respaldo al efectivo involucrado y confirmó que el sicario abatido fue identificado como Ángel Enrique Paredes Ramos.

Comas: abatido por policía de franco había sido capturado en 2025 por crimen de otro efectivo

Así fue la primera detención de alias ‘Cantu’

Ángel Enrique Paredes Ramos no era ajeno al mundo criminal. En marzo de 2025, la Policía logró detenerlo tras vincularlo con el asesinato de otro efectivo policial. Su captura fue presentada entonces como un golpe importante contra la delincuencia, ya que también se le relacionó con una de las bandas criminales más sanguinarias de Lima: Los Injertos del Cono Norte.

Paredes Ramos, conocido en el hampa como alias ‘Cantu’, fue intervenido la madrugada del 18 de marzo en el distrito de Surco. Durante su presentación ante los medios, las autoridades informaron que se le incautó un arma de fuego y pequeñas cantidades de droga. Incluso, su captura fue difundida a través de una nota de prensa del Ministerio del Interior.

Comas: sicario con antecedentes y nexos criminales asesinó a chófer antes de ser abatido

No obstante, menos de un año después, Paredes Ramos volvió a cometer actos criminales mientras se encontraba en libertad.

¿Por qué alias ‘Cantu’ estaba libre?

De acuerdo con la información difundida en su momento, alias ‘Cantu’ fue intervenido en posesión de un arma de fuego, municiones y droga. Además, era sospechoso de haber ejecutado a Renzo Pacherres Malpartida (35), suboficial en retiro, y registraba antecedentes vinculados a otros homicidios.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre los delitos específicos que se le imputaron tras su detención. Sin embargo, según el Código Penal peruano, el delito de tenencia ilegal de armas contempla penas de hasta 12 años de prisión. Por otro lado, el delito de sicariato establece sanciones que van desde los 35 años de cárcel hasta la cadena perpetua.

Sicario abatido en Comas había sido presentado como “golpe al crimen” tras su primera detención

Otros delincuentes con antecedentes que fueron liberados

La liberación de criminales que ya habían sido detenidos previamente no es un hecho aislado. Un caso similar fue el de Christopher Joseph Fuentes González, conocido como ‘Maldito Chris’, quien antes de asesinar a un efectivo de serenazgo en Surco había sido intervenido en un ‘búnker’ en Punta Hermosa junto a otros ciudadanos extranjeros.

Otra situación comparable ocurrió con Mariano Altamirano, acusado del asesinato de Paul Flores, integrante de Armonía 10. Pese a contar con una condena previa por extorsión, fue liberado. En su caso, la excarcelación se dio tras un decreto firmado durante el gobierno de Dina Boluarte para reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.

Antes de su captura en Lince, la extranjera difundió en sus redes un clip en el que aparecía Wanda del Valle, expareja de ‘El Maldito Cris’, investigado por sicariato y robo agravado.

Estos tres casos tienen un punto en común: los implicados ya habían estado tras las rejas, pero por decisiones que aún deben ser esclarecidas recuperaron su libertad y volvieron a cometer crímenes.

La última víctima de alias ‘Cantu’ viajaba en una combi junto a su esposa. Su muerte deja a dos niñas menores en la orfandad.