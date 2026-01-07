Perú busca que el sector privado "asuma riesgos del manejo" de Petroperú sin privatización

La reestructuración de activos patrimoniales de Petroperú podría incluir la emblemática refinería de Talara, ubicada en la costa norte del país, y sus modalidades de promoción serán definidas con apoyo de especialistas locales e internacionales. Según informó el medio EFECOM, esta decisión fue adoptada el marco de un proceso orientado a enfrentar la crisis financiera que atraviesa la estatal petrolera, cuyas pérdidas acumuladas y reducción de ingresos llevan años afectando sus resultados.

El Gobierno de transición que dirige el congresista José Jerí ordenó recientemente la reorganización societaria de Petroperú, permitiendo separar sus negocios en uno o varios bloques patrimoniales, entre los cuales destaca la refinería modernizada tras una inversión que superó los 6.000 millones de dólares. La ministra de Economía, Denisse Miralles, manifestó, de acuerdo con la información consignada por EFECOM, que el Ejecutivo no contempla la privatización de la empresa, pero sí la apertura a la participación de capitales privados en su gestión, con el objetivo de revertir el deterioro financiero.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (Proinversión) señaló a EFECOM que el modelo propuesto para Petroperú busca que operadores privados se encarguen de los riesgos respecto al manejo, sin transferir completamente la empresa al sector privado. Así lo expresó el director a cargo del proyecto de reestructuración, Ángel Delgado Flores, en declaraciones a la emisora RPP: “La idea es que el privado asuma los riesgos del manejo y no que estos recaigan sobre los recursos de los ciudadanos”. Delgado recalcó que está totalmente descartada la privatización y no detalló los esquemas concretos que utilizarán para alcanzar esos objetivos.

Las autoridades planean un diagnóstico completo por cada área de negocio a fin de determinar cómo restaurar el valor de la empresa a través de una reestructuración patrimonial. EFECOM reportó que, para la refinería de Talara, considerada el activo más relevante de Petroperú, el análisis y las decisiones se abordarán con especial atención. Delgado subrayó ante el mismo medio que se llevará a cabo una evaluación exhaustiva con especialistas tanto nacionales como extranjeros para delinear estrategias integrales respecto al futuro de Talara y el conjunto de activos.

Por otro lado, la agencia Proinversión no interviene en cuestiones internas de recursos humanos de la estatal petrolera, ya que según explicó Delgado a EFECOM, la estructura de personal y posibles ajustes en ese ámbito corresponden exclusivamente a la directiva de la empresa, quienes deben analizar el tamaño y las necesidades de la organización como parte del proceso de saneamiento.

Las finanzas de Petroperú se han visto impactadas en los últimos años: la petrolera, que emplea a más de 2.600 trabajadores, ha experimentado una reducción drástica de ingresos, los cuales descendieron de 5.581 millones de dólares en 2022 a 4.009 millones de dólares en 2023 y 3.527 millones de dólares en 2024. Según proyecciones citadas por EFECOM, el estimado para 2025 es de 3.846 millones de dólares en ingresos. Por otra parte, las deudas acumuladas alcanzaban los 5.350 millones de dólares para el tercer trimestre de 2025, mientras que las pérdidas netas superaban los 2.224 millones de dólares.

El plan oficial para restaurar la viabilidad financiera de Petroperú gira alrededor de la puesta en valor de sus activos a partir de una gestión más eficiente y la posible entrada de operadores privados bajo mecanismos que permitan transferir los riesgos económicos sin comprometer recursos públicos. EFECOM detalló que esta estrategia responde a la necesidad de proteger fondos estatales y asegurar una gestión sostenible que fortalezca la empresa ante las dificultades financieras persistentes y la reducción en su facturación.

El proceso de reorganización, según lo publicado por EFECOM, se enmarca en las competencias del Gobierno de transición y comprende una revisión patrimonial con miras a segmentar los grandes activos de Petroperú para facilitar su manejo, promoción y posible explotación por parte de terceros. Las autoridades no aportaron detalles sobre el calendario o los mecanismos específicos que se utilizarán, aunque han enfatizado reiteradamente que la privatización completa está fuera de consideración.

La estrategia anunciada se inscribe en el contexto de las restricciones fiscales y el compromiso de no trasladar más cargas financieras al Estado ni a los ciudadanos. El director del proyecto de reestructuración puntualizó que la apuesta consiste en atraer operadores privados que aporten experiencia y capital, asumiendo el riesgo económico y operativo bajo modalidades aún por definir, según lo declarado a EFECOM. Estos cambios, según las autoridades, buscan crear una base sólida para la recuperación futura de la compañía y fortalecer la posición de uno de sus activos clave como la refinería de Talara.