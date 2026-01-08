La Charanga Habanera celebra sus 37 años con una fiesta llena estrellas y sorpresas: lugar, entradas y todos los detalles

La emblemática orquesta cubana promete una noche inolvidable en la Explanada Costa Verde junto a artistas invitados y experiencias únicas para sus fans más fieles en este esperado aniversario musical (Difusión)

La música cubana tendrá una cita central en Lima con el aniversario 37 de La Charanga Habanera, agrupación que llegará a la capital peruana con un espectáculo diseñado especialmente para esta celebración.

La orquesta, reconocida por su influencia en la timba y la salsa contemporánea, ofrecerá un concierto de formato extendido que recorrerá distintas etapas de su carrera. El evento está programado para febrero y se realizará en un espacio abierto de la Costa Verde, elegido por su capacidad y ubicación.

La presentación incluirá artistas invitados, una propuesta escénica renovada y actividades exclusivas para seguidores, en una noche pensada para convocar a públicos de distintas generaciones.

Un aniversario para la historia

La celebración por los 37 años de La Charanga Habanera pone en foco una trayectoria que transformó la salsa cubana con arreglos modernos, fuerza escénica y una identidad reconocible en toda la región. (Difusión)

Con 37 años de actividad ininterrumpida, La Charanga Habanera se ha consolidado como una de las formaciones más representativas de la música popular cubana. Desde sus inicios a fines de la década de 1980, el proyecto liderado por David Calzado apostó por una lectura moderna de los ritmos tradicionales, incorporando arreglos innovadores y una puesta en escena que redefinió el espectáculo salsero.

A lo largo de más de tres décadas, la agrupación ha desarrollado un estilo propio que fusiona timba, salsa y elementos urbanos, una combinación que le permitió trascender fronteras y conectar con públicos diversos. Ese recorrido será el eje central del concierto aniversario, concebido como un repaso amplio por su repertorio más reconocido y por las canciones que marcaron distintas etapas de su evolución artística.

El formato elegido para Lima contempla un show de aproximadamente dos horas, una duración poco habitual en sus presentaciones locales, lo que refuerza el carácter especial del aniversario. La propuesta apunta a recrear la energía que caracteriza a la orquesta en escenarios internacionales, con una secuencia musical que privilegia el ritmo constante y la interacción con el público.

La fecha escogida para la celebración es el sábado 7 de febrero, día en que la orquesta buscará convertir la capital peruana en un punto de encuentro para seguidores de la música tropical. La expectativa se apoya en la trayectoria del grupo y en su relación con el público peruano, país que forma parte de su circuito habitual de presentaciones.

Fecha, lugar y detalles del concierto en Lima

Lima será sede del concierto aniversario de La Charanga Habanera, programado para el 7 de febrero en la Costa Verde, con un formato extendido y la participación de artistas de distintas escenas. (Difusión)

El concierto por los 37 años de La Charanga Habanera se realizará en la Explanada Costa Verde de Chorrillos, un espacio al aire libre que permitirá albergar a miles de asistentes. La elección del lugar responde a la magnitud del evento y a la intención de ofrecer una experiencia abierta, con capacidad para un público amplio y diverso.

La producción ha anunciado que el espectáculo contará con una nómina de artistas invitados que acompañarán a la orquesta durante la noche. Entre los nombres confirmados figuran intérpretes y agrupaciones de distintos géneros, tanto nacionales como internacionales, lo que ampliará el alcance musical del evento. En la lista se incluyen Ken-Y, Nio García, Marama, Josimar, Son Tentación, Salserín y Barrio Fino, además de otras participaciones y la animación musical a cargo de DJ Bryan Flow.

Esta combinación de propuestas busca articular la timba cubana con sonidos urbanos y salseros de distintas escenas, reforzando el carácter festivo del aniversario. La dinámica del concierto contempla apariciones puntuales de los invitados a lo largo del show, integrados al repertorio principal de La Charanga Habanera.

A casi cuatro décadas de su creación, La Charanga Habanera mantiene un vínculo activo con su público, sostenido por la renovación constante de su propuesta musical y escénica. (Difusión)

Las entradas para el evento estarán disponibles a través del sistema Teleticket desde el viernes 9 de enero a las 10:00 de la mañana. Se ha previsto una etapa de preventa con un descuento del 30 por ciento, válida durante los días 9, 10 y 11 de enero, una estrategia orientada a facilitar el acceso anticipado del público.

Los precios van desde los 1540 soles (Platinium Box Completo para 10 personas), 154 soles (Platinium Individual), 95.20 soles (individual) y 45 Conadis.

Además del concierto principal, la organización anunció experiencias adicionales dirigidas a un grupo reducido de seguidores. Entre ellas se encuentran actividades como meet & greet y una prueba de sonido previa al espectáculo, programadas para el día anterior a la presentación. Estas opciones permitirán un contacto más cercano con la orquesta y forman parte del paquete especial por el aniversario.