Perú

La Charanga Habanera celebra sus 37 años con una fiesta llena estrellas y sorpresas: lugar, entradas y todos los detalles

La conocida orquesta cubana celebrará un años más de vida con un concierto en Lima que reunirá a invitados nacionales e internacionales, un show extendido de dos horas y una propuesta que apunta a convertirse en una de las grandes fiestas tropicales del año

Guardar
La emblemática orquesta cubana promete
La emblemática orquesta cubana promete una noche inolvidable en la Explanada Costa Verde junto a artistas invitados y experiencias únicas para sus fans más fieles en este esperado aniversario musical (Difusión)

La música cubana tendrá una cita central en Lima con el aniversario 37 de La Charanga Habanera, agrupación que llegará a la capital peruana con un espectáculo diseñado especialmente para esta celebración.

La orquesta, reconocida por su influencia en la timba y la salsa contemporánea, ofrecerá un concierto de formato extendido que recorrerá distintas etapas de su carrera. El evento está programado para febrero y se realizará en un espacio abierto de la Costa Verde, elegido por su capacidad y ubicación.

La presentación incluirá artistas invitados, una propuesta escénica renovada y actividades exclusivas para seguidores, en una noche pensada para convocar a públicos de distintas generaciones.

Un aniversario para la historia

La celebración por los 37
La celebración por los 37 años de La Charanga Habanera pone en foco una trayectoria que transformó la salsa cubana con arreglos modernos, fuerza escénica y una identidad reconocible en toda la región. (Difusión)

Con 37 años de actividad ininterrumpida, La Charanga Habanera se ha consolidado como una de las formaciones más representativas de la música popular cubana. Desde sus inicios a fines de la década de 1980, el proyecto liderado por David Calzado apostó por una lectura moderna de los ritmos tradicionales, incorporando arreglos innovadores y una puesta en escena que redefinió el espectáculo salsero.

A lo largo de más de tres décadas, la agrupación ha desarrollado un estilo propio que fusiona timba, salsa y elementos urbanos, una combinación que le permitió trascender fronteras y conectar con públicos diversos. Ese recorrido será el eje central del concierto aniversario, concebido como un repaso amplio por su repertorio más reconocido y por las canciones que marcaron distintas etapas de su evolución artística.

El formato elegido para Lima contempla un show de aproximadamente dos horas, una duración poco habitual en sus presentaciones locales, lo que refuerza el carácter especial del aniversario. La propuesta apunta a recrear la energía que caracteriza a la orquesta en escenarios internacionales, con una secuencia musical que privilegia el ritmo constante y la interacción con el público.

La fecha escogida para la celebración es el sábado 7 de febrero, día en que la orquesta buscará convertir la capital peruana en un punto de encuentro para seguidores de la música tropical. La expectativa se apoya en la trayectoria del grupo y en su relación con el público peruano, país que forma parte de su circuito habitual de presentaciones.

Fecha, lugar y detalles del concierto en Lima

Lima será sede del concierto
Lima será sede del concierto aniversario de La Charanga Habanera, programado para el 7 de febrero en la Costa Verde, con un formato extendido y la participación de artistas de distintas escenas. (Difusión)

El concierto por los 37 años de La Charanga Habanera se realizará en la Explanada Costa Verde de Chorrillos, un espacio al aire libre que permitirá albergar a miles de asistentes. La elección del lugar responde a la magnitud del evento y a la intención de ofrecer una experiencia abierta, con capacidad para un público amplio y diverso.

La producción ha anunciado que el espectáculo contará con una nómina de artistas invitados que acompañarán a la orquesta durante la noche. Entre los nombres confirmados figuran intérpretes y agrupaciones de distintos géneros, tanto nacionales como internacionales, lo que ampliará el alcance musical del evento. En la lista se incluyen Ken-Y, Nio García, Marama, Josimar, Son Tentación, Salserín y Barrio Fino, además de otras participaciones y la animación musical a cargo de DJ Bryan Flow.

Esta combinación de propuestas busca articular la timba cubana con sonidos urbanos y salseros de distintas escenas, reforzando el carácter festivo del aniversario. La dinámica del concierto contempla apariciones puntuales de los invitados a lo largo del show, integrados al repertorio principal de La Charanga Habanera.

A casi cuatro décadas de
A casi cuatro décadas de su creación, La Charanga Habanera mantiene un vínculo activo con su público, sostenido por la renovación constante de su propuesta musical y escénica. (Difusión)

Las entradas para el evento estarán disponibles a través del sistema Teleticket desde el viernes 9 de enero a las 10:00 de la mañana. Se ha previsto una etapa de preventa con un descuento del 30 por ciento, válida durante los días 9, 10 y 11 de enero, una estrategia orientada a facilitar el acceso anticipado del público.

Los precios van desde los 1540 soles (Platinium Box Completo para 10 personas), 154 soles (Platinium Individual), 95.20 soles (individual) y 45 Conadis.

Además del concierto principal, la organización anunció experiencias adicionales dirigidas a un grupo reducido de seguidores. Entre ellas se encuentran actividades como meet & greet y una prueba de sonido previa al espectáculo, programadas para el día anterior a la presentación. Estas opciones permitirán un contacto más cercano con la orquesta y forman parte del paquete especial por el aniversario.

Temas Relacionados

La Charanga HabaneraCosta Verdesalsaconcierto en Limaperu–entretenimiento

Más Noticias

José Jerí llama a Edmundo González Urrutia y le expresa su apoyo para que asuma la presidencia de Venezuela

El presidente interino sostuvo una comunicación telefónica con el líder opositor y le transmitió su apoyo para la transición tras la captura del dictador

José Jerí llama a Edmundo

Los nuevos planes de Hugo García e Isabella fuera de Perú: “Me confirmó que quería irse a vivir a Miami”

El exchico reality y la modelo venezolana están listos para mudarse juntos, apostando por un futuro juntos lleno de nuevos proyectos y planes familiares, según reveló Micheille Soifer

Los nuevos planes de Hugo

Universitario refuerza su plantel con Daiana Farías, central de la selección de Uruguay, para la Liga Femenina 2026

La zaguera de 26 años dejó Peñarol para sumarse a las filas de Carlos Véliz. Compartirá vestuario con su compañera de selección, Stephanie Lacoste, quien regresó al club tras un paso por Internacional de Brasil

Universitario refuerza su plantel con

¿Sabes cuánta agua usas? El 76% de usuarios en Arequipa, Cusco y Piura no lo tiene claro

La Sunass revela que la mayoría de usuarios en estas regiones no identifica el volumen de agua potable que consume mensualmente, pese a considerar eficiente su uso y revisar sus recibos solo para conocer el monto a pagar

¿Sabes cuánta agua usas? El

Intentó salir del Perú con pasaporte adulterado: Migraciones frustra viaje a España de ciudadano ecuatoriano

El caso evidenció la importancia de la verificación documental en los puntos de control fronterizo del país

Intentó salir del Perú con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí llama a Edmundo

José Jerí llama a Edmundo González Urrutia y le expresa su apoyo para que asuma la presidencia de Venezuela

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

Transcriminalidad, corredor humanitario y ultimátum: José Antonio Kast detalla plan contra la inmigración irregular en Chile y Perú

José Antonio Kast en Perú destacó cooperación e integración bilateral y no descartó un corredor humanitario para extranjeros irregulares

Fuerza Popular vuelve al banquillo de acusados: Poder Judicial incorpora al partido como persona jurídica en el caso Alas Peruanas

ENTRETENIMIENTO

Los nuevos planes de Hugo

Los nuevos planes de Hugo García e Isabella fuera de Perú: “Me confirmó que quería irse a vivir a Miami”

Melania Urbina se despide de su hija que vive en México con emotivo video: “toca volar por separado”

Jorge Benavides ya está en Panamericana Televisión y pide ayuda a fans para decidir el rumbo de su programa: “Te invito a participar”

Norka Ascue niega existencia de videos mencionados por Christian Cueva y afirma que no teme amenazas ni señalamientos

Melissa Paredes arregla el cabello de su hija tras polémico corte y deja un mensaje a ¿Rodrigo Cuba?

DEPORTES

Universitario refuerza su plantel con

Universitario refuerza su plantel con Daiana Farías, central de la selección de Uruguay, para la Liga Femenina 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú: partido por semifinal de la Supercopa de España 2026

Ignacio Buse y el top 100 mundial: cuando el futuro deja de ser promesa y empieza a ser presente

Roberto Mosquera asume la dirección técnica de Sport Huancayo por segunda vez en su carrera de cara a la Liga 1 2026

Paolo Guerrero define el empleo de su dorsal en Alianza Lima para la Liga 1 2026: rechaza la camiseta ‘9′