Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año.

Los conciertos se han convertido en el punto de encuentro favorito para cientos de fanáticos que quieren vivir en directo la emoción de escuchar a sus artistas preferidos.
Muchos esperan durante meses, e incluso años, para corear esos éxitos que marcan una época y compartir una experiencia inolvidable. Además de los grandes espectáculos internacionales, los escenarios también se llenan de talento local dispuesto a contagiar su energía y ritmo con temas que ponen a vibrar al público.
Este año, la cartelera musical está más activa que nunca y la ciudad se transforma en una fiesta. Para que no te pierdas ninguna oportunidad de disfrutar, aquí hemos recopilado los shows más destacados que se presentan en los primeros meses de 2026. Encontrarás propuestas que van desde la cumbia, salsa y baladas, hasta rock y muchos otros géneros. Dale un vistazo y asegúrate de no dejar pasar ningún evento que pueda sorprenderte.
Enero
Bad Bunny
Fecha: 16 y 17 de enero
Lugar: Estadio Nacional
Entradas: Ticketsmaster
FEBRERO
Alejandro Sanz
Fecha: 25 y 26 de febrero
Lugar: Estadio Nacional
Entradas: Teleticket
MARZO
Jason Mraz
Fecha: 12 de marzo
Lugar: Duomo del Costa 21, San Miguel
Entradas: Teleticket
The Killers
Fecha: 23 de marzo
Lugar: Costa 21, San Miguel
Entradas: Teleticket
Fonseca
Fecha: 26 de marzo
Lugar: Arena 1
Entradas Ticketmaster
ABRIL
Sebastián Yatra
Fecha: 22 de Abril
Lugar: Costa 21, San Miguel
Entradas: Teleticket
Fey - HITS TOUR 30
Fecha: 25 de Abril
Lugar: Anfiteatro Parque de la Exposición.
Entradas: Teleticket
MAYO
Tony Succar: “Los sueños se cumplen”
Fecha: 9 de mayo
Lugar: Costa 21, San Miguel
Entradas: Teleticket
Mon Laferte
Fecha: 23 de mayo
Lugar: Costa 21, San Miguel
Entradas: Teleticket
Soda Stereo - Ecos
Fecha: 22, 23 y 24 de mayo
Lugar: Arena 1
Entradas: Joinnus.
Ricardo Montaner
Fecha: 30 de mayo
Lugar: Costa 21, San Miguel
Entradas: Teleticket
JUNIO
Ricardo Arjona
Fecha: 26 de junio
Lugar: Estadio Nacional
Entradas: Teleticket
OCTUBRE
Grupo Frontera
Fecha: 17 de octubre
Lugar: en Costa 21
Entradas: Teleticket
NOVIEMBRE
Eros Ramazzotti
Fecha: 24 de noviembre
Lugar: Arena 1 de la Costa Verde
Entradas: Teleticket