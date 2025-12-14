Perú

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Los peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo a sus artistas favoritos. Conoce la lista completa de los próximos conciertos y eventos imperdibles que llegarán al país.

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año.

Los conciertos se han convertido en el punto de encuentro favorito para cientos de fanáticos que quieren vivir en directo la emoción de escuchar a sus artistas preferidos.

Muchos esperan durante meses, e incluso años, para corear esos éxitos que marcan una época y compartir una experiencia inolvidable. Además de los grandes espectáculos internacionales, los escenarios también se llenan de talento local dispuesto a contagiar su energía y ritmo con temas que ponen a vibrar al público.

Este año, la cartelera musical está más activa que nunca y la ciudad se transforma en una fiesta. Para que no te pierdas ninguna oportunidad de disfrutar, aquí hemos recopilado los shows más destacados que se presentan en los primeros meses de 2026. Encontrarás propuestas que van desde la cumbia, salsa y baladas, hasta rock y muchos otros géneros. Dale un vistazo y asegúrate de no dejar pasar ningún evento que pueda sorprenderte.

Enero

Bad Bunny

Fecha: 16 y 17 de enero

Lugar: Estadio Nacional

Entradas: Ticketsmaster

Bad Bunny adelanta sus conciertos en Lima por su presentación en el Super Bowl 2026

FEBRERO

Alejandro Sanz

Fecha: 25 y 26 de febrero

Lugar: Estadio Nacional

Entradas: Teleticket

Alejandro Sanz agrega una fecha extra en Perú: todo sobre la venta de entradas por Teleticket

MARZO

Jason Mraz

Fecha: 12 de marzo

Lugar: Duomo del Costa 21, San Miguel

Entradas: Teleticket

Jason Mraz regresa a Lima tras una década para reencontrarse con su público peruano.

The Killers

Fecha: 23 de marzo

Lugar: Costa 21, San Miguel

Entradas: Teleticket

The Killers vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto de rock

Fonseca

Fecha: 26 de marzo

Lugar: Arena 1

Entradas Ticketmaster

Fonseca confirma su regreso a Lima con el Tropicalia Tour 2026, presentando su nuevo álbum en Arena 1 el 26 de marzo.

ABRIL

Sebastián Yatra

Fecha: 22 de Abril

Lugar: Costa 21, San Miguel

Entradas: Teleticket

Sebastián Yatra regresa a Perú para presentar esperado concierto.

Fey - HITS TOUR 30

Fecha: 25 de Abril

Lugar: Anfiteatro Parque de la Exposición.

Entradas: Teleticket

Fey regresa a Perú con su gira ‘Hits Tour’: fecha, lugar y entradas para el concierto

MAYO

Tony Succar: “Los sueños se cumplen”

Fecha: 9 de mayo

Lugar: Costa 21, San Miguel

Entradas: Teleticket

Tony Succar confirma la nueva fecha de su gran concierto de aniversario para mayo de 2026 en Costa 21.

Mon Laferte

Fecha: 23 de mayo

Lugar: Costa 21, San Miguel

Entradas: Teleticket

Mon Laferte vuelve al Perú: fecha, lugar y entradas para su concierto en Lima

Soda Stereo - Ecos

Fecha: 22, 23 y 24 de mayo

Lugar: Arena 1

Entradas: Joinnus.

Soda Stereo anuncia tercer y último concierto en Arena 1. IG

Ricardo Montaner

Fecha: 30 de mayo

Lugar: Costa 21, San Miguel

Entradas: Teleticket

Ricardo Montaner en Lima con ‘El último regreso tour’: fecha, lugar y entradas para su concierto

JUNIO

Ricardo Arjona

Fecha: 26 de junio

Lugar: Estadio Nacional

Entradas: Teleticket

El artista vuelve con versiones renovadas de sus clásicos y temas de su más reciente álbum “Seco”.

OCTUBRE

Grupo Frontera

Fecha: 17 de octubre

Lugar: en Costa 21

Entradas: Teleticket

“Triste Pero Bien Cbrón Tour” marca el regreso de la banda a los escenarios mundiales.*

NOVIEMBRE

Eros Ramazzotti

Fecha: 24 de noviembre

Lugar: Arena 1 de la Costa Verde

Entradas: Teleticket

