SNMPE: Perú debe agilizar permisos y alianzas en torno a minerales críticos antes que demanda global se enfríe

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, planteó la necesidad de acelerar el desarrollo de proyectos mineros en Perú mediante la simplificación de permisos, sin reducir los estándares existentes, y el fortalecimiento de alianzas con países de la región.
Durante una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Torreblanca advirtió que el país debe aprovechar la actual demanda global de minerales críticos para incrementar su competitividad y captar inversiones en el contexto de la transición energética.
Oportunidad para el desarrollo minero
Torreblanca resaltó que la coyuntura internacional abre una ventana de oportunidades para Perú, cuyo aprovechamiento podría traducirse en beneficios como generación de empleo, recaudación de impuestos y el fortalecimiento de toda la cadena de suministro asociada al sector minero.
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“Necesitamos aprovechar esta ventana de oportunidades que no sabemos cuánto tiempo va a durar a fin de que el país se beneficie, no solamente poniendo en valor sus minerales, sino también generando empleo, impuestos y toda la cadena de suministro que acompaña el desarrollo minero en nuestro país”, indicó la presidenta de la SNMPE.
La ejecutiva, quien integrará el World Mining Congress (WMC) 2026, subrayó que países vecinos como Chile, Argentina y Ecuador ya avanzan con mayor rapidez en la captación de nuevas inversiones para el sector, por lo que consideró urgente que Perú agilice los procesos de evaluación y autorización de proyectos mineros.
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“La oportunidad que tenemos es la de simplificar permisos, acelerar las revisiones y autorizaciones cuando sea el caso, o la no autorización cuando corresponda, sin bajar estándares, pero en tiempos cortos para lograr competir también con otros países que están atrayendo inversiones”, afirmó.
Integración y cooperación internacional
Más allá de la competencia por capitales, Torreblanca insistió en que la relación con los países de la región debe orientarse hacia la construcción de sinergias y la integración regional.
Señaló que existen oportunidades para compartir conocimientos, proveedores y buenas prácticas, lo que permitiría potenciar el valor de los minerales que el mundo demanda actualmente.
“Hay una oportunidad en estas alianzas de poder no solamente crear sinergias, sino también aprender unos de otros las mejores prácticas y simplificar permisos, sin duda, para poner en valor todo este mineral que necesita el mundo el día de hoy”, manifestó la presidenta de la SNMPE.
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En su opinión, Perú dispone de condiciones para consolidarse como referente regional, tanto por su potencial geológico como por contar con una cadena de proveedores consolidada y contratistas experimentados.
El Congreso Mundial de Minería: una vitrina internacional
Torreblanca destacó además la importancia de que Lima acoja el World Mining Congress 2026, que regresa a Perú después de 52 años y reunirá a líderes de la industria, inversionistas, académicos y especialistas de diferentes partes del mundo.
“Es un hito muy importante para la industria peruana, porque no solamente reúne a muchos técnicos de la industria minera, sino también a inversionistas interesados en conocer de cerca los retos y las oportunidades que ofrece nuestro país”, sostuvo.
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La presidenta de la SNMPE participará en el panel “Existing and Emerging Risks That May Disrupt the Value Chain”, junto a Jorge Gómez, CEO de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi; Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Institute; y Henry Van, Head of Industrial Metal Analysis de Trafigura. El evento se realizará del 24 al 26 de junio en Lima bajo el lema “Mining for the Future: Trust, Transformation, Technology”.
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