Perú

Matrícula escolar 2026: este es el link oficial de registro para estudiantes nuevos, reingresantes o por traslado

Desde el 19 de enero, las familias podrán registrar menores en entidades educativas estatales mediante un sitio web oficial, sin trámites presenciales ni filas en las escuelas de la capital

Nuevos mecanismos para la matrícula
Nuevos mecanismos para la matrícula escolar en Lima facilitan el registro virtual de alumnos| Minedu

A partir del 19 de enero, el Ministerio de Educación (Minedu) habilitará la inscripción digital obligatoria para estudiantes nuevos, reingresantes o por traslado en instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana. El proceso se realizará exclusivamente en línea y no contempla atenciones presenciales en las escuelas bajo la gestión de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

La plataforma digital, cuyo enlace oficial es el único canal autorizado, permitirá registrar a niños y adolescentes que ingresan por primera vez al sistema, retoman sus estudios tras una interrupción o solicitan traslado entre colegios de la región.

Solo los estudiantes que permanecen en el mismo colegio no deberán completar este registro digital, según señalaron los especialistas a Agencia Andina. Esto debido a que su matrícula será ratificada por los canales que cada director establezca en la institución.

Solo deberán realizar la matrícula
Solo deberán realizar la matrícula digital los estudiantes que ingresan por primera vez o solicitan traslado; quienes continúan en la misma institución solo ratifican su matrícula. - Minedu

Además, precisaron que la matrícula digital contempla a menores de 3, 4 y 5 años que no cursaron la educación inicial por distintas circunstancias, así como a quienes estudiaron solo algunos años y desean reincorporarse al sistema escolar. También podrán usar la plataforma quienes soliciten traslado entre diferentes instituciones públicas de Lima Metropolitana.

¿Qué documentos debo tener disponible para la matrícula?

Entre los requisitos para la matrícula digital figuran el documento nacional de identidad del menor e información de contacto del responsable.

Sin embargo, el especialista Luis Quintanilla informó que no será necesario adjuntar documentos adicionales, ya que el sistema requerirá únicamente el número de DNI del menor a inscribir.

El sistema notificará a los solicitantes sobre el avance del trámite y los pasos siguientes a seguir una vez ingresados los datos.

El Ministerio de Educación (Minedu)
El Ministerio de Educación (Minedu) moderniza el proceso de inscripción escolar en más de 2.000 colegios públicos mediante una plataforma virtual que garantiza acceso gratuito y seguro. - Minedu

Por otro lado, Minedu confirmó que la matrícula presencial continuará habilitada para las instituciones educativas públicas que no forman parte del proceso digital. Esta modalidad tradicional estará disponible entre el 5 de enero y el 6 de marzo de 2026, permitiendo que los padres o tutores inscriban a sus hijos directamente en los colegios asignados.

¿Cuáles son los colegios con matrícula digital?

Es importante conocer qué instituciones ya cuentan con la matrícula digital, por lo que conoce paso a paso donde podrás corroborar la información:

  • Ingresas a este link de la página oficial, donde encontrarás todos los colegios según los distritos.
  • Ahora deberás seleccionar dónde están ubicadas, estos son los lugares: Lima Metropolitana, Lima Provincia, Callao, Tacna, Moquegua y Arequipa.
  • Puedes seleccionar una de las opciones y luego verificar a qué UGEL pertenece el colegio de tu menor hijo para delimitar más la información.
  • Al reconocer el número de UGEL, aparecerá una nueva pantalla donde ubicarás la lista de los colegios.
  • Luego podrás filtrar por distrito, tipo y nivel para una búsqueda más rápida.
El proceso se realizará entre
El proceso se realizará entre enero y marzo, con opciones virtuales en algunas UGEL de seis regiones y atención presencial en el resto del país. - Minedu

¿La matrícula puede ser rechazada?

La matrícula escolar no puede ser rechazada por ningún colegio público si el sistema ya asignó una vacante al estudiante y la familia confirmó su aceptación. Esto se cumple siempre que los datos proporcionados en la solicitud sean correctos y puedan ser acreditados, según lo establecido por el Ministerio de Educación.

El proceso de asignación de vacantes está diseñado para asegurar igualdad de oportunidades y acceso a todos los estudiantes.

