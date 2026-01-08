Perú

Calendario lunar 2026: fases, eclipses y todo lo que debes saber de este fenómeno mes a mes

Con trece lunas llenas, varios eclipses y una superluna en vísperas de Navidad, el calendario lunar de este año ofrece momentos únicos para la observación, la agricultura y el bienestar personal

Guardar
El ciclo lunar, que dura
El ciclo lunar, que dura aproximadamente veintiocho días, determina que las fases de la Luna no coincidan siempre con las mismas fechas del calendario convencional. (Andina)

El calendario lunar 2026 se perfila como uno de los más interesantes de las últimas décadas. Entre sus hitos más notables se encuentra el primer eclipse solar total visible en España en más de cincuenta años, la presencia de trece lunas llenas (en vez de las doce habituales) y varias superlunas, momentos en los que el satélite se acerca a su punto más próximo a la Tierra —el perigeo— y se observa más grande y brillante.

Además, el año estará marcado por lluvias de estrellas y noches especialmente aptas para la observación, ideales tanto para astrónomos como para quienes buscan conectarse con los ritmos de la naturaleza.

Las lunas nuevas son especialmente
Las lunas nuevas son especialmente valoradas por los astrónomos

Fases de la luna mes a mes: plenilunios, lunas nuevas y nombres tradicionales

A lo largo del año, el satélite transitará por sus cuatro fases principales: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Estos cambios no solo son esenciales para la observación astronómica, sino que, desde la antigüedad, han guiado prácticas agrícolas, rituales y costumbres en todo el mundo. Para 2026, las fechas clave de cada fase lunar son las siguientes:

  • Enero: luna llena (3, luna de lobo), luna nueva (18)
  • Febrero: luna llena (1, luna de nieve), luna nueva (17)
  • Marzo: luna llena (3, luna de gusano), luna nueva (18)
  • Abril: luna llena (1, luna rosada), luna nueva (17), segunda luna llena (30)
  • Mayo: luna llena (30, luna de fresa), luna nueva (16)
  • Junio: luna llena (29, luna del ciervo), luna nueva (15)
  • Julio: luna llena (28, luna del esturión), luna nueva (14)
  • Agosto: luna llena (27, luna de cosecha), luna nueva (12)
  • Septiembre: luna llena (25, luna del cazador), luna nueva (11)
  • Octubre: luna llena (25, luna del castor), luna nueva (10)
  • Noviembre: luna llena (24), luna nueva (9)
  • Diciembre: luna llena (24, luna fría), luna nueva (8)
El calendario lunar 2026 incluye
El calendario lunar 2026 incluye cuatro eclipses principales

En 2026, se vivirá la inusual presencia de trece lunas llenas. Cada plenilunio recibe su nombre de antiguas tradiciones europeas y norteamericanas: así, la luna de lobo inaugura el año en enero, la luna de fresa marca el final de la primavera, y la luna fría ilumina la Nochebuena el 24 de diciembre, coincidiendo con una superluna cercana al perigeo.

Las lunas nuevas son especialmente valoradas por los astrónomos, ya que la ausencia de luz lunar permite una visión más profunda del universo: es el momento ideal para observar galaxias, constelaciones y lluvias de estrellas como las Perseidas y las Gemínidas.

Eclipses, superlunas y consejos para aprovechar el calendario lunar

El calendario lunar 2026 incluye cuatro eclipses principales. El evento más esperado es el eclipse solar total del 12 de agosto, visible desde el Ártico, Groenlandia, Islandia y gran parte de España, en un fenómeno inédito para Europa en décadas. Previamente, el 17 de febrero se producirá un eclipse solar anular, observable en la Antártida y el hemisferio sur. También habrá un eclipse lunar penumbral el 3 de marzo y uno parcial el 28 de agosto, que podrán apreciarse en regiones de América, Europa y África.

Las superlunas —cuando la Luna
Las superlunas —cuando la Luna llena coincide con el perigeo— serán eventos destacados. (Wired)

Las superlunas —cuando la luna llena coincide con el perigeo— serán eventos destacados. La primera ocurrirá el 3 de enero y otra el 24 de diciembre, iluminando la Navidad con un brillo especial. Para los observadores, la recomendación es buscar lugares alejados de la contaminación lumínica y utilizar aplicaciones como SkyView o Stellarium para ubicar con precisión la posición de la Luna y los planetas.

El calendario lunar es también una herramienta fundamental en la agricultura biodinámica. Según esta corriente, la luna nueva es el mejor momento para cosechar raíces y eliminar malezas; la luna creciente, para sembrar plantas de crecimiento vertical y frutos; y la luna llena, para que las plantas absorban nutrientes con mayor intensidad. Los días de cuarto menguante son óptimos para trasplantes, ya que la savia de las plantas desciende y favorece el enraizamiento.

Cómo consultar y aprovechar el calendario lunar 2026

El calendario lunar de 2026 es válido tanto para el hemisferio norte como para el sur, aunque la orientación visual del satélite: en el norte, la “D” indica la fase creciente y la “C” la menguante, al revés que en el sur. Para conocer los horarios exactos de cada fase y plenilunio, es importante ajustar la hora local según la zona horaria de residencia, ya que los datos suelen publicarse en horario peninsular español.

Los expertos aconsejan consultar fuentes de confianza como Time and Date o el Servicio de Hidrografía Naval para planificar actividades según los ciclos lunares. Además, de cara al eclipse solar total del 12 de agosto, es fundamental utilizar gafas con certificación ISO 12312-2 para proteger la vista.

Temas Relacionados

Calendario lunar 2026eclipse lunarfases de la lunaperu-noticias

Más Noticias

Colombia pone como ejemplo a Perú para salir de un bache dramático en su economía

Mientras el país vecino depende cada vez más del consumo, el caso peruano despierta interés por sus políticas de impulso a una de las falanges más relevantes de la economía

Colombia pone como ejemplo a

Detienen en Paita embarcación procedente de Colombia con 39 kilos de cocaína ocultos en el casco: red criminal usaba buzos para el recojo

Las autoridades informaron que el método de ocultamiento evitó los controles comerciales habituales y responde a un modus operandi del narcotráfico internacional

Detienen en Paita embarcación procedente

Intentó salir del Perú con pasaporte adulterado: Migraciones frustra viaje a España de ciudadano ecuatoriano

El caso evidenció la importancia de la verificación documental en los puntos de control fronterizo del país

Intentó salir del Perú con

La cuesta de enero: cómo ordenar tus finanzas personales tras Navidad y Año Nuevo

Después de la temporada navideña y las celebraciones de Año Nuevo, muchas familias sienten el impacto de los gastos y las deudas acumuladas. La llamada cuesta de enero es real, pero con disciplina y planificación es posible recuperarse y comenzar bien el 2026. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso

La cuesta de enero: cómo

José Antonio Kast busca acuerdos con Perú para enfrentar crisis migratoria: “Nadie quiere pasar sobre la dignidad de las personas”

El presidente electo de Chile reafirmó su intención de encontrar una solución a la crisis migratoria que afecta a Latinoamérica

José Antonio Kast busca acuerdos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast busca acuerdos

José Antonio Kast busca acuerdos con Perú para enfrentar crisis migratoria: “Nadie quiere pasar sobre la dignidad de las personas”

Susel Paredes entra a la carrera por la alcaldía de Lima con Ahora Nación

José Jerí convoca a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: votación será el 4 de octubre

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Estas son las fechas clave del proceso electoral

José Domingo Pérez queda fuera del caso Susana Villarán en pleno juicio por decisión de Tomás Gálvez

ENTRETENIMIENTO

Maritere Braschi sorprende al explicar

Maritere Braschi sorprende al explicar cuándo comer con las manos y aclara: “Siempre hay que adaptarnos”

Alejandra Baigorria se quedó sin maleta en España: su equipaje quedó retenido

Salvador del Solar contó que un taxista en Colombia lo reconoció solo por su voz: “Una manera amable de decir que estoy viejo”

Paco Bazán arremete contra Fernando Díaz por emitir denuncia de su expareja: “Narrador de cuentos”

Salvador del Solar declara su amor por Ana María Orozco: “Es un tesoro”

DEPORTES

“Trauco no puede tener kilos

“Trauco no puede tener kilos de más y Zambrano no debe ser expulsado”: Pedro García advirtió sobre la defensa de Alianza Lima en 2026

Javier Rabanal respondió si César Inga se irá de Universitario y desmintió que Sekou Gassama no llegará al club

1190 Sports respondió a FPF y clubes de Liga 1, y reveló qué pasará con las transmisiones de Universitario en este 2026

Gianluca Lapadula le dio importante consejo a Felipe Chávez para brillar con la selección peruana: “Que conozca más al Perú”

El millonario monto que recibirá Sporting Cristal por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga de República Checa