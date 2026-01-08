Calendario lunar 2026: fases, eclipses y todo lo que debes saber de este fenómeno mes a mes

El ciclo lunar, que dura aproximadamente veintiocho días, determina que las fases de la Luna no coincidan siempre con las mismas fechas del calendario convencional. (Andina)

El calendario lunar 2026 se perfila como uno de los más interesantes de las últimas décadas. Entre sus hitos más notables se encuentra el primer eclipse solar total visible en España en más de cincuenta años, la presencia de trece lunas llenas (en vez de las doce habituales) y varias superlunas, momentos en los que el satélite se acerca a su punto más próximo a la Tierra —el perigeo— y se observa más grande y brillante.

Además, el año estará marcado por lluvias de estrellas y noches especialmente aptas para la observación, ideales tanto para astrónomos como para quienes buscan conectarse con los ritmos de la naturaleza.

Fases de la luna mes a mes: plenilunios, lunas nuevas y nombres tradicionales

A lo largo del año, el satélite transitará por sus cuatro fases principales: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Estos cambios no solo son esenciales para la observación astronómica, sino que, desde la antigüedad, han guiado prácticas agrícolas, rituales y costumbres en todo el mundo. Para 2026, las fechas clave de cada fase lunar son las siguientes:

Enero: luna llena (3, luna de lobo), luna nueva (18)

Febrero: luna llena (1, luna de nieve), luna nueva (17)

Marzo: luna llena (3, luna de gusano), luna nueva (18)

Abril: luna llena (1, luna rosada), luna nueva (17), segunda luna llena (30)

Mayo: luna llena (30, luna de fresa), luna nueva (16)

Junio: luna llena (29, luna del ciervo), luna nueva (15)

Julio: luna llena (28, luna del esturión), luna nueva (14)

Agosto: luna llena (27, luna de cosecha), luna nueva (12)

Septiembre: luna llena (25, luna del cazador), luna nueva (11)

Octubre: luna llena (25, luna del castor), luna nueva (10)

Noviembre: luna llena (24), luna nueva (9)

Diciembre: luna llena (24, luna fría), luna nueva (8)

El calendario lunar 2026 incluye cuatro eclipses principales

En 2026, se vivirá la inusual presencia de trece lunas llenas. Cada plenilunio recibe su nombre de antiguas tradiciones europeas y norteamericanas: así, la luna de lobo inaugura el año en enero, la luna de fresa marca el final de la primavera, y la luna fría ilumina la Nochebuena el 24 de diciembre, coincidiendo con una superluna cercana al perigeo.

Las lunas nuevas son especialmente valoradas por los astrónomos, ya que la ausencia de luz lunar permite una visión más profunda del universo: es el momento ideal para observar galaxias, constelaciones y lluvias de estrellas como las Perseidas y las Gemínidas.

Eclipses, superlunas y consejos para aprovechar el calendario lunar

El calendario lunar 2026 incluye cuatro eclipses principales. El evento más esperado es el eclipse solar total del 12 de agosto, visible desde el Ártico, Groenlandia, Islandia y gran parte de España, en un fenómeno inédito para Europa en décadas. Previamente, el 17 de febrero se producirá un eclipse solar anular, observable en la Antártida y el hemisferio sur. También habrá un eclipse lunar penumbral el 3 de marzo y uno parcial el 28 de agosto, que podrán apreciarse en regiones de América, Europa y África.

Las superlunas —cuando la luna llena coincide con el perigeo— serán eventos destacados. La primera ocurrirá el 3 de enero y otra el 24 de diciembre, iluminando la Navidad con un brillo especial. Para los observadores, la recomendación es buscar lugares alejados de la contaminación lumínica y utilizar aplicaciones como SkyView o Stellarium para ubicar con precisión la posición de la Luna y los planetas.

El calendario lunar es también una herramienta fundamental en la agricultura biodinámica. Según esta corriente, la luna nueva es el mejor momento para cosechar raíces y eliminar malezas; la luna creciente, para sembrar plantas de crecimiento vertical y frutos; y la luna llena, para que las plantas absorban nutrientes con mayor intensidad. Los días de cuarto menguante son óptimos para trasplantes, ya que la savia de las plantas desciende y favorece el enraizamiento.

Cómo consultar y aprovechar el calendario lunar 2026

El calendario lunar de 2026 es válido tanto para el hemisferio norte como para el sur, aunque la orientación visual del satélite: en el norte, la “D” indica la fase creciente y la “C” la menguante, al revés que en el sur. Para conocer los horarios exactos de cada fase y plenilunio, es importante ajustar la hora local según la zona horaria de residencia, ya que los datos suelen publicarse en horario peninsular español.

Los expertos aconsejan consultar fuentes de confianza como Time and Date o el Servicio de Hidrografía Naval para planificar actividades según los ciclos lunares. Además, de cara al eclipse solar total del 12 de agosto, es fundamental utilizar gafas con certificación ISO 12312-2 para proteger la vista.