Perú

Fiscalía advierte que el Gobierno incumple su promesa y pretende reducir más su presupuesto para 2026

Junta de Fiscales Supremos alerta que el Ejecutivo de Dina Boluarte quiere asignar un presupuesto que es 145 millones de soles menor al que recibieron en 2024

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Pronunciamiento de la Fiscalía sobre presupuesto que el Ejecutivo quiere asignarles. Video: Fiscalía

La Junta de Fiscales Supremos, presidida por la fiscal de la Nación Delia Espinoza, advirtió que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte pretende asignarles un presupuesto menor al de 2025, a pesar de las reiteradas promesas públicas para conceder mayores recursos para el trabajo fiscal.

“Desde la Fiscalía de la Nación se han realizado todas las acciones y solicitudes a través de los canales correspondientes y desde el Poder Ejecutivo se hizo una promesa pública de asignarnos mayores recursos, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha. Para el año 2025, se nos recortó poco más de 123 millones de soles y para el 2026 se nos quiere reducir casi 145 millones de soles”, alertó Delia Espinoza en un pronunciamiento. La acompañaron los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Juan Carlos Villena y Patricia Benavides.

Efectivamente, para este 2025 el Ministerio Público cuenta con una partida de 2.921 millones de soles, pero para el próximo año el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Ejecutivo prevé concederle 2.870 millones de soles, es decir, 50 millones de soles menos.

“El año pasado logramos una ejecución presupuestal del 97,5% y, a la fecha, se cuenta con una ejecución presupuestal casi del 60%. Reiteramos el pedido de nuestros fiscales y demás miembros del Ministerio Público. La justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia”, apuntó Delia Espinoza.

Junta de Fiscales Supremos presidida
Junta de Fiscales Supremos presidida por Delia Espinoza.

Y Espinoza agregó: “Queremos que se nos otorguen recursos para poder combatir juntos como instituciones la criminalidad que sufren y viven miles de personas. Nuestro compromiso por un país justo y con menos delincuencia es firme y se mantiene”.

La fiscal de la Nación hizo hincapié en la necesidad de contar con mayor presupuesto para poder cumplir con dos leyes aprobadas por el Congreso. Se tratan de la ley que homologa los bonos que reciben todos los fiscales y la norma que autoriza la actualización de la escala remunerativa de los servidores administrativos del Ministerio Público.

Operativos en riesgo

En su pronunciamiento, la Junta de Fiscales Supremos también advirtió sobre la grave crisis que atravesaría la institución por la falta de recursos para este año. Se precisó que, debido a un déficit de aproximadamente 81 millones de soles, importantes acciones fiscales se tendrían que reducir o, en el peor de los casos, no realizarse.

Delia Espinoza exige más recursos
Delia Espinoza exige más recursos para el Ministerio Público.

“A la fecha, el Ministerio Público tiene un déficit de, por lo menos, 81 millones de soles que afectará, sin lugar a dudas, todos los subsistemas fiscales y las áreas de apoyo a las labores fiscales. Acciones indispensables como los peritajes, desplazamientos para combatir la minería ilegal, los operativos para luchar contra la criminalidad, el lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas, se tendrán que reducir o, en algunos casos, no podrán realizarse”, alertó Delia Espinoza.

Espinoza aseguró que también “estarán en riesgo las acciones contra la trata de personas y los delitos contra el medio ambiente, el comercio ilegal de animales, la violencia contra la mujer, los fraudes cibernéticos, entre otros”.

Temas Relacionados

Fiscalía de la NaciónDina BoluarteJunta de Fiscales SupremosLey de Presupuesto 2026peru-politica

Más Noticias

Pamela López revela el impacto que ha causado en sus hijos los escándalos de Christian Cueva: “Han venido llorando”

La expareja del deportista explicó que los niños se enteraban de las controversias familiares a través de su entorno escolar y relató cómo enfrentaron los momentos de mayor tensión emocional

Pamela López revela el impacto

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

El miércoles y jueves se disputarán los partidos que definirán a los cuatro mejores del certamen organizado por la FIVB

Resultados de cuartos de final

La cruda crítica de Pedro García sobre la falta de delanteros en la selección peruana: “No sabemos cómo juega Luis Ramos’”

El periodista deportivo hizo un recuento de los ‘9′ que pasaron por la ‘bicolor’ en las últimas Eliminatorias y dejó firme comentario sobre el jugador de América de Cali, quien arrancará ante Uruguay

La cruda crítica de Pedro

Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima tras la eventual renuncia de Rafael López Aliaga, dice Norma Yarrow

La congresista de Renovación Popular admitió que la agrupación considera a López Aliaga como único candidato y prevé su renuncia en octubre para dar paso a la postulación presidencial

Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía

Perú: cotización de apertura del dólar hoy 3 de septiembre de USD a PEN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Perú: cotización de apertura del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía

Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima tras la eventual renuncia de Rafael López Aliaga, dice Norma Yarrow

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Yonhy Lescano regresa a la contienda electoral: ex Acción Popular confirmó participación en las elecciones 2026

Asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia y las consecuencias para Perú: “Puede haber una reacción”, advierte excanciller

Elecciones 2026: resultados electorales se conocerán desde las 5 p.m. con actualizaciones cada 5 minutos

ENTRETENIMIENTO

Pamela López revela el impacto

Pamela López revela el impacto que ha causado en sus hijos los escándalos de Christian Cueva: “Han venido llorando”

Pamela López responde si dejará que Christian Cueva vea a sus hijos con Pamela Franco

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

Mayra Goñi sorprende a Neutro con unas zapatillas de más de mil soles por su cumple

Pamela López revela cómo se comunica con Christian Cueva: “Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

DEPORTES

Resultados de cuartos de final

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

La cruda crítica de Pedro García sobre la falta de delanteros en la selección peruana: “No sabemos cómo juega Luis Ramos’”

Programación de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Se filtró fallo final de Conmebol del caso Independiente vs U. de Chile: Alianza Lima ya tendría rival en Copa Sudamericana 2025

Wilder Cartagena supera una dura lesión y se reincorpora a los entrenamientos del Orlando City de la MLS