Separaron a casi 700 profesores y administrativos por terrorismo, violación y otros delitos graves

La mayoría de los sancionados ejercía funciones de enseñanza, y los casos se concentraron principalmente en instituciones estatales - Créditos: Andina.

El Ministerio de Educación (Minedu) tomó en 2025 una decisión sin precedentes al apartar a 690 integrantes del sector educativo involucrados en delitos de especial gravedad. El objetivo central de esta medida es reforzar la protección de escolares y recuperar la confianza en los colegios, tanto públicos como privados, en todo el territorio nacional.

Del total de expulsados, 592 ejercían funciones de enseñanza y 98 correspondían a labores administrativas. El grueso de los casos se concentró en planteles estatales, donde se detectaron 627 situaciones irregulares, mientras que en recintos particulares se reportaron 63. El análisis de los expedientes revela que la violación de la libertad sexual fue la causa principal, con 628 sancionados (540 en aulas y 88 en oficinas).

La violación de la libertad sexual fue la causa principal de expulsión, seguida por delitos como terrorismo, homicidio y trata - Créditos: Andina.

A esto se suman 41 expedientes ligados a terrorismo y apología, además de otros hechos delictivos como homicidio intencional, trata, pornografía infantil, proxenetismo, proposiciones sexuales a menores a través de recursos tecnológicos, secuestro, narcotráfico y difusión ilícita de material íntimo.

El Minedu precisó que 93 personas, entre quienes enseñaban y quienes cumplían tareas de apoyo, recibieron una exclusión definitiva tras una sentencia condenatoria. Por otro lado, se dispuso la suspensión preventiva de 597 colaboradores sujetos a procesos judiciales en curso, hasta que exista un fallo definitivo.

El titular del sector, Jorge Figueroa, aseguró que el ministerio mantendrá una política intransigente para evitar que individuos con antecedentes penales permanezcan en contacto con los estudiantes. Recalcó que la prioridad institucional es garantizar espacios seguros en cada centro educativo, sin excepciones ni tolerancia frente a conductas delictivas.

