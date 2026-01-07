Perú

Separaron a casi 700 profesores y administrativos por terrorismo, violación y otros delitos graves

El Ministerio de Educación implementó durante el 2025 una acción drástica para erradicar la impunidad y fortalecer la seguridad de los estudiantes en todo el país

El Ministerio de Educación (Minedu) tomó en 2025 una decisión sin precedentes al apartar a 690 integrantes del sector educativo involucrados en delitos de especial gravedad. El objetivo central de esta medida es reforzar la protección de escolares y recuperar la confianza en los colegios, tanto públicos como privados, en todo el territorio nacional.

Del total de expulsados, 592 ejercían funciones de enseñanza y 98 correspondían a labores administrativas. El grueso de los casos se concentró en planteles estatales, donde se detectaron 627 situaciones irregulares, mientras que en recintos particulares se reportaron 63. El análisis de los expedientes revela que la violación de la libertad sexual fue la causa principal, con 628 sancionados (540 en aulas y 88 en oficinas).

A esto se suman 41 expedientes ligados a terrorismo y apología, además de otros hechos delictivos como homicidio intencional, trata, pornografía infantil, proxenetismo, proposiciones sexuales a menores a través de recursos tecnológicos, secuestro, narcotráfico y difusión ilícita de material íntimo.

El Minedu precisó que 93 personas, entre quienes enseñaban y quienes cumplían tareas de apoyo, recibieron una exclusión definitiva tras una sentencia condenatoria. Por otro lado, se dispuso la suspensión preventiva de 597 colaboradores sujetos a procesos judiciales en curso, hasta que exista un fallo definitivo.

El titular del sector, Jorge Figueroa, aseguró que el ministerio mantendrá una política intransigente para evitar que individuos con antecedentes penales permanezcan en contacto con los estudiantes. Recalcó que la prioridad institucional es garantizar espacios seguros en cada centro educativo, sin excepciones ni tolerancia frente a conductas delictivas.

Funciones del Ministerio de Educación

  • Diseña los planes y programas de estudio para todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
  • Garantiza que el currículo responda a las necesidades sociales, científicas y tecnológicas del país.
  • Regula y controla las instituciones educativas públicas y privadas mediante normativas y supervisión.
  • Autoriza el funcionamiento de centros educativos y verifica el cumplimiento de estándares de calidad.
  • Organiza la formación, actualización y capacitación de docentes para asegurar una educación de calidad.
  • Coordina la asignación de recursos financieros y materiales, favoreciendo la equidad en el acceso educativo.
  • Supervisa la infraestructura escolar y gestiona programas de inclusión para poblaciones vulnerables.
  • Recopila y analiza datos estadísticos sobre matrícula, desempeño y cobertura educativa para la toma de decisiones basada en evidencia.
  • Fomenta la investigación y la innovación educativa, promoviendo la incorporación de nuevas tecnologías en el aula.
  • Impulsa la cooperación internacional en materia educativa.
  • Actúa como enlace entre el Estado y la sociedad, garantizando el derecho a la educación y promoviendo el desarrollo integral de las personas y la sociedad.
  • Evalúa el desempeño del sistema educativo mediante pruebas nacionales y otros mecanismos de evaluación.
  • Establece acuerdos y colaboraciones con otras instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el sistema educativo.
  • Garantiza el acceso a materiales educativos actualizados y adecuados para todos los estudiantes.
  • Promueve la educación inclusiva y la atención a la diversidad, adaptando políticas y recursos para estudiantes con necesidades especiales.

