Perú

Canciller Hugo de Zela defiende exposición sobre asilo ante la OEA y niega derrota: “Todavía no hay una posición específica”

Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el debate sobre la Convención de Asilo de Caracas de 1954 recién empieza y que la propuesta peruana aún no ha sido presentada

Guardar
Ministro se refirió a su
Ministro se refirió a su exposición ante la OEA. | Cancillería

El canciller Hugo de Zela defendió la reciente exposición del Perú sobre el asilo diplomático ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Subrayó que, hasta el momento, no existe una posición formal. Explicó que las opiniones recogidas durante la sesión del Consejo Permanente han sido solo respecto al tema del asilo y no frente a un planteamiento concreto del Perú.

“Lo que se ha hecho hasta el momento es presentar una posición política del Perú. Frente a eso, hubo reacciones distintas de los países, pero hay que tener en cuenta que esas reacciones se produjeron sin conocer de antemano lo que yo iba a decir. En consecuencia, lo que se escuchó fueron reacciones generales sobre el tema del asilo, pero no una posición específica frente a una propuesta del Perú que todavía no se había hecho”, sostuvo en entrevista con El Comercio.

Precisó que la siguiente etapa consistirá en la formulación de un proyecto de resolución específico, que será presentado al Consejo Permanente en un plazo de 15 a 20 días tras la realización de sondeos informales. Detalló que el proyecto contendrá interrogantes orientadas a:

  • Examinar cómo debe aplicarse la Convención de Asilo de Caracas de 1954
  • Verificar si la praxis reciente se ajusta a la normativa original y su espíritu protector
  • Establecer, en caso de que existan desviaciones, qué modificaciones serían necesarias.
03/12/2025 El ministro de Exteriores
03/12/2025 El ministro de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, en la OEA POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA MINISTERIO DE EXTERIORES DE PERÚ EN X

“El Consejo la discutirá. Asumimos que la va a aceptar. Ahí pasamos a la siguiente etapa, que es esperar la opinión jurídica del Comité Jurídico Interamericano. Y, una vez que tengamos esa opinión jurídica, habrá que estudiarla para ver qué propuesta corresponde hacer en ese momento para ahí sí ya tomar una decisión sobre el fondo del tema”, declaró.

¿Existe respaldo internacional?

Ante la consulta sobre qué países acogieron la intención del Perú en la OEA, De Zela resaltó que solo México y Colombia manifestaron una postura claramente opositora; mientras que el resto de países se limitó a realizar apreciaciones generales sobre la figura del asilo, no sobre la propuesta del Perú.

Destacó que, aunque no existe una propuesta presentada, hay apertura al debate al haber tantos casos de protección a políticos que cometieron delitos comunes: “Yo diría que el termómetro a nivel regional es más bien positivo. [...] El tema preocupa a muchos países, sobre todo porque nuestra región está sujeta a cambios políticos constantes”.

En ese sentido, consideró, por el momento, “absolutamente prematuro decir, como han dicho algunos comentaristas, que ha habido victorias o derrotas”.

Interrogado sobre si otorgar o declinar el salvoconducto a Betssy Chávez será visto por este gobierno, mencionó que los plazos dependerán del trámite ante la OEA. “Nosotros vamos a hacer la parte que nos toca con celeridad”, especificó.

Perú llevará a la OEA
Perú llevará a la OEA su posición sobre la “aplicación equivocada” de la Convención de Caracas en el caso Betssy Chávez. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

¿México podría cambiar de opinión?

En entrevista con Cuarto Poder, el ministro de Relaciones Exteriores expresó su expectativa, aunque la haya calificado de “irreal”, a que México cambie su posición frente al asilo otorgado a la expremier de Pedro Castillo.

“Lo que aspiro es a una posibilidad, tal vez irreal, pero de todas maneras no se pierde nada, (...) que México puede tal vez reflexionar en lo que ha hecho. Ojalá”, declaró.

Temas Relacionados

Hugo de ZelaCancilleríaBetssy ChávezOEAperu-politica

Más Noticias

Sport Boys ejecuta una “purga” pensando en Liga 1 2026: despidió a una nómina de once futbolistas con Fabrizio Roca a la cabeza

El club insignia del Callao, teóricamente, ha recortado un equipo titular tras una minuciosa evaluación en las oficinas administrativas. Cristian Carbajal está entre los suprimidos

Sport Boys ejecuta una “purga”

Perú, Mucho Gusto conquista São Paulo y confirma el auge de la gastronomía peruana en Brasil

Entre cebiches, anticuchos y demostraciones de cocina en vivo, la feria consolidó al Perú como destino gastronómico, turístico y cultural en la capital paulista

Perú, Mucho Gusto conquista São

Truco de cocina: para qué sirve usar vinagre de manzana al freír una pechuga de pollo

Agregar vinagre de manzana a la sartén mientras se fríe la pechuga de pollo ayuda a mejorar tanto su textura como su sabor

Truco de cocina: para qué

Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para ‘El Monstruo’ y otros 16 presuntos miembros de ‘Los Injertos’

El Ministerio Público solicitó la medida cautelar para Erick Moreno Hernández y otros 16 presuntos integrantes de la banda criminal, en una investigación que abarca a 43 personas señaladas por homicidio, extorsión y secuestro en varios distritos de Lima

Fiscalía pide 36 meses de

Cáncer y celebraciones de fin de año: claves para acompañar sin descuidar la salud

Con estrategias simples de prevención, adaptaciones en el entorno y el acompañamiento adecuado, es posible compartir estos momentos especiales sin poner en riesgo la salud ni perder el espíritu de celebración

Cáncer y celebraciones de fin
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller corrige a José Jerí

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Sale a la luz una denuncia policial de Andrea Vidal, trabajadora del Congreso asesinada, contra la nuera de José Luna

Suecia reabrirá su embajada en Lima en 2026 tras cuatro años de inactividad: ¿qué implica?

¿Dispararon a Rafael Belaúnde por error? PNP descarta que atentado tuviera un móvil político o extorsivo

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo González reveló que Beto

Rodrigo González reveló que Beto Ortiz volverá a Willax en 2026: “hará lo que mejor sabe hacer”

Así fue el recorrido de Ibai y Gaspi por las calles de Lima: bromas, sorpresas y caos

Christian Cueva anucia su Tour Cervecero y revela un nuevo tema junto a Pamela Franco

Las series favoritas del público en Netflix Perú

Niño venezolano se emociona al conocer a ‘Pol Deportes’ y revela que es su inspiración: “Logra sus sueños”

DEPORTES

Sport Boys ejecuta una “purga”

Sport Boys ejecuta una “purga” pensando en Liga 1 2026: despidió a una nómina de once futbolistas con Fabrizio Roca a la cabeza

Pablo Guede, nombre elegido que reúne consenso en Alianza Lima para asumir la dirección técnica en Liga 1 2026

El presidente de Aliancistas del Perú aprueba la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: “Se ha tomado la decisión adecuada”

Alianza Lima, en el vicio del error: la salida sonada de Néstor Gorosito confirma otro salto al vacío

Los Chankas continúan cerrando contrataciones para Liga 1 2026: Abdiel Ayarza se une al proyecto en Andahuaylas