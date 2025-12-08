Canciller Hugo de Zela defiende exposición sobre asilo ante la OEA y niega derrota: “Todavía no hay una posición específica”

Ministro se refirió a su exposición ante la OEA. | Cancillería

El canciller Hugo de Zela defendió la reciente exposición del Perú sobre el asilo diplomático ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Subrayó que, hasta el momento, no existe una posición formal. Explicó que las opiniones recogidas durante la sesión del Consejo Permanente han sido solo respecto al tema del asilo y no frente a un planteamiento concreto del Perú.

“Lo que se ha hecho hasta el momento es presentar una posición política del Perú. Frente a eso, hubo reacciones distintas de los países, pero hay que tener en cuenta que esas reacciones se produjeron sin conocer de antemano lo que yo iba a decir. En consecuencia, lo que se escuchó fueron reacciones generales sobre el tema del asilo, pero no una posición específica frente a una propuesta del Perú que todavía no se había hecho”, sostuvo en entrevista con El Comercio.

Precisó que la siguiente etapa consistirá en la formulación de un proyecto de resolución específico, que será presentado al Consejo Permanente en un plazo de 15 a 20 días tras la realización de sondeos informales. Detalló que el proyecto contendrá interrogantes orientadas a:

Examinar cómo debe aplicarse la Convención de Asilo de Caracas de 1954

Verificar si la praxis reciente se ajusta a la normativa original y su espíritu protector

Establecer, en caso de que existan desviaciones, qué modificaciones serían necesarias.

“El Consejo la discutirá. Asumimos que la va a aceptar. Ahí pasamos a la siguiente etapa, que es esperar la opinión jurídica del Comité Jurídico Interamericano. Y, una vez que tengamos esa opinión jurídica, habrá que estudiarla para ver qué propuesta corresponde hacer en ese momento para ahí sí ya tomar una decisión sobre el fondo del tema”, declaró.

¿Existe respaldo internacional?

Ante la consulta sobre qué países acogieron la intención del Perú en la OEA, De Zela resaltó que solo México y Colombia manifestaron una postura claramente opositora; mientras que el resto de países se limitó a realizar apreciaciones generales sobre la figura del asilo, no sobre la propuesta del Perú.

Destacó que, aunque no existe una propuesta presentada, hay apertura al debate al haber tantos casos de protección a políticos que cometieron delitos comunes: “Yo diría que el termómetro a nivel regional es más bien positivo. [...] El tema preocupa a muchos países, sobre todo porque nuestra región está sujeta a cambios políticos constantes”.

En ese sentido, consideró, por el momento, “absolutamente prematuro decir, como han dicho algunos comentaristas, que ha habido victorias o derrotas”.

Interrogado sobre si otorgar o declinar el salvoconducto a Betssy Chávez será visto por este gobierno, mencionó que los plazos dependerán del trámite ante la OEA. “Nosotros vamos a hacer la parte que nos toca con celeridad”, especificó.

¿México podría cambiar de opinión?

En entrevista con Cuarto Poder, el ministro de Relaciones Exteriores expresó su expectativa, aunque la haya calificado de “irreal”, a que México cambie su posición frente al asilo otorgado a la expremier de Pedro Castillo.

“Lo que aspiro es a una posibilidad, tal vez irreal, pero de todas maneras no se pierde nada, (...) que México puede tal vez reflexionar en lo que ha hecho. Ojalá”, declaró.