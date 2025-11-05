Perú

Presidente de la Comisión de Ética justifica amenaza de Kira Alcarraz y critica a periodista: “El respeto tiene que ser mutuo”

Aunque el presidente de Ética aclaró que los parlamentarios deben respeto a la ciudadanía y a la prensa, consideró que la actitud de la reportera de Willax tuvo la intención de provocar la reacción de la congresista de Podemos Perú

El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara (Acción Popular), justificó la amenaza de la congresista Kira Alcarraz a una periodista de Willax, quien le consultó sobre la contratación de la novia de su hijo como coordinadora de su despacho.

Si bien Vergara Mendoza aclaró que no se debe permitir la violencia dentro del Congreso de la República, señaló que la periodista Marycielo del Castillo tuvo una actitud confrontativa y que buscó, en todo momento, provocar una reacción de la parlamentaria de Podemos Perú.

“Nosotros le debemos respeto a la ciudadanía, a la prensa, pero el respeto tiene que ser mutuo. Y lo que se evidencia en el video es una actitud persuasiva, para poder buscar una respuesta, y evidentemente, pues no ha sido una actitud, a mi criterio personal, adecuada de parte de la periodista”, explicó.

El parlamentario agregó que “esa no es la forma de cómo se debe hacer periodismo”.

Elvis Vergara defiende a Kira
Elvis Vergara defiende a Kira Alcarraz y critica la actitud de periodista que le preguntó por la contratación de la novia de su hijo.

Para emitir estas declaraciones, Elvis Vergara se retiró momentáneamente de la conducción del debate, ya que, cuando ocurrió el incidente entre Kira Alcarraz y la reportera, él fue consultado y mantuvo una opinión similar.

Así fue la votación en caso Kira Alcarraz

Durante la sesión, los legisladores observaron el video completo —sin editar— entregado por el programa ContraCorriente. Al momento de la votación, solo tres integrantes se pronunciaron a favor de que se inicie una investigación contra la congresista Kira Alcarraz.

Cabe señalar que la falta que la Comisión de Ética evalúa se limita únicamente a la agresión contra Marycielo del Castillo, y no incluye la contratación de Diana Alani de la Cruz Flores, quien sería la pareja sentimental de su hijo, Yarcino Yorch Villegas Alcarraz.

Kira Alcarraz culpa a periodista por haberla provocado: "No me retracto"

¿Qué pasó entre Kira Alcarraz y la periodista?

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, fue protagonista de un nuevo escándalo en el Congreso de la República tras amenazar a una periodista de Willax TV que la interrogó por presuntas irregularidades en su despacho. El hecho ocurrió cuando Marycielo del Castillo, reportera del programa ContraCorriente, le preguntó por la contratación de Diana Alani de la Cruz Flores, pareja de su hijo, como coordinadora de su oficina parlamentaria.

Kira Alcarraz reconoció haber propuesto a la joven para el cargo, justificando que se trataba de un puesto de confianza. Sin embargo, perdió la calma ante la insistencia de la periodista y respondió con una violenta agresión verbal:“Mira, si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, dijo inicialmente. Luego, lejos de retractarse, elevó el tono: “Sí, te golpearía contra la pared si estuviera alterada y no estoy alterada, mi amor, porque si lo estuviera te estamparía contra la pared, y como no estoy alterada es por eso que todavía sigues viva, mi amor”.

Congresista Kira Alcarraz amenaza a periodista por contratar a la novia de su hijo | Willax TV

La parlamentaria también admitió que no era la primera vez que incorporaba a alguien cercano a su hijo en su despacho, pues anteriormente había contratado a un amigo suyo del colegio. Pese a las críticas, defendió su decisión argumentando que la Oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República “es la que finalmente aprueba las contrataciones”.

