Túnel en Perú obtiene récord Guinness, ¿por qué y dónde está ubicado?

Tunel en Perú recibió récord Guinness. | MTC

Un túnel recientemente construido en el sur de Perú ha captado la atención mundial tras recibir un récord Guinness por una hazaña nunca antes vista en la ingeniería vial. Este reconocimiento, otorgado por Guinness World Records, destaca una proeza técnica que desafió condiciones naturales extremas y posiciona al país como referente en el desarrollo de infraestructura moderna. La noticia fue confirmada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que resaltó la importancia de la obra para la conectividad y el desarrollo regional.

La adjudicación de este récord no solo implica un logro nacional, sino que marca un precedente en la historia de la construcción de túneles a nivel internacional. El desafío enfrentado en la ejecución de esta obra ha elevado el estándar de lo posible en zonas de alta montaña y fortaleció la imagen de Perú en el ámbito global de la ingeniería.

¿Por qué y dónde está ubicado el túnel que obtuvo el récord Guinness?

El túnel reconocido es el Túnel Ollachea, situado en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, en la región Puno. Esta infraestructura fue seleccionada por Guinness World Records en la categoría “Highest-temperature geothermal waters traversed by a vehicular tunnel”, es decir, por haber atravesado aguas geotérmicas de temperatura extremadamente elevada.

Durante el proceso de certificación, se registraron temperaturas máximas de 71,2 ℃ en las aguas termales presentes en el entorno del túnel, una condición geológica que representó uno de los mayores retos técnicos para los ingenieros peruanos. Superar este obstáculo requirió la aplicación de sistemas de impermeabilización, revestimientos estructurales avanzados y pavimento rígido, además de estrictas medidas de seguridad para proteger tanto a los trabajadores como a los futuros usuarios.

Túnel Ollachea, situado en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, en la región Puno.| MTC

El Túnel Ollachea forma parte de la carretera IIRSA Sur – Tramo 4: Puente Inambari–Azángaro, una vía estratégica que conecta la región andina de Puno con los mercados y puertos del litoral peruano. La obra se extiende a lo largo de 1.024 metros, de los cuales 906 metros corresponden al túnel principal y el resto a los accesos de ingreso y salida. La inversión total superó los USD 100 millones, gestionados a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC.

La infraestructura incorpora tecnología de última generación: iluminación LED de alta potencia, ventilación mecánica, sistemas de detección de incendios y gases, cámaras de vigilancia y señalización de evacuación. Gracias a estas soluciones integrales, el túnel garantiza la seguridad y operatividad en una de las zonas más exigentes del país.

Este logro no solo optimiza la movilidad regional, sino que también consolida a Perú como un ejemplo de innovación y capacidad técnica frente a desafíos geológicos de alto riesgo.

¿Qué es un récord Guinness?

Un récord Guinness es una distinción internacional otorgada por la organización Guinness World Records a personas, grupos o infraestructuras que logran hazañas únicas o superan marcas establecidas en cualquier parte del mundo. La obtención de un récord Guinness exige cumplir estrictos procesos de verificación, con evaluadores oficiales que certifican la autenticidad y relevancia del logro alcanzado.

En el caso del Túnel Ollachea, este reconocimiento no solo valida la excelencia técnica de la obra, sino que eleva a Perú al escenario global, demostrando que la innovación y la resiliencia pueden convertir los retos más complejos en hitos de la ingeniería.