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Gol de Caín Fara con potente remate en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El defensor argentino se ha despachado con su primera diana en el club de Odriozola. Bajo la nueva dirección técnica de Jorge Araujo, el conjunto ’crema’ parece haber recobrado la lucidez de los cursos anteriores

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El defensa apareció por el borde del área rival y sacó remate cruzado para poner el 2-0 - Crédito: L1MAX.

En cuestión de cinco minutos, Universitario le ha endosado un 2-0 a Deportivo Garcilaso para manejar con calma lo que resta del encuentro en el Estadio Monumental. El conjunto ’merengue’ amplió la cuenta luego del testarazo de Álex Valera gracias a un tanto de Caín Fara, quien movió redes rivales por primera vez desde su llegada al club esta temporada.

Calma y Universitario eran palabras que hasta el pitazo inicial de Sebastián Lozano no eran compatibles. La escuadra estudiantil venía de dos derrotas —ante Coquimbo por Libertadores; frente a Melgar por Liga 1— que desencadenaron en la salida del comando técnico de Javier Rabanal.

En este contexto, resultaba imperioso reencontrarse con la victoria y redimirse ante los cerca de 30 mil asistentes a las graderías de Estadio Monumental. ’Coco’ Araujo, DT interino, alineó a Horacio Calcaterra y el equipo jugó a otro ritmo. Más suelto, similar al de las temporada anteriores.

Gol de Caín Fara en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.
Gol de Caín Fara en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

Valera abrió la cuenta tras una gran combinación con Edison Flores. El tanto generó un abrazo del delantero de Pomalca con Araujo y Aldo Corzo que resume la emoción del tanto. Universitario continuó inquietando el arco de Patrick Zubczuk hasta que Caín Fara recogió un rebote luego de un tiro de esquina y la embocó en el arco del ’pedacito de cielo’.

Fara celebró el gol con la efusividad que lo caracteriza. El inamovible defensor argentino marcó su primer tanto con la camiseta de la ’U. Por otro lado, el equipo que tiene a cargo Sebastián Domínguez no ha realizado muchos méritos para poner en apuros al portero Vargas.

Fara, identificado con Universitario

Caín Fara se ha identificado plenamente con Universitario de Deportes desde su llegada, encarnando valores emblemáticos del club como la garra y el esfuerzo inquebrantable. El defensor argentino se ha convertido en un referente dentro del vestuario, mostrando entrega en cada partido y representando el espíritu competitivo que caracteriza a la institución.

Caín Fara, un jugador identificado con los intangibles de Universitario. Crédito: X Universitario.
Caín Fara, un jugador identificado con los intangibles de Universitario. Crédito: X Universitario.

Con el gol anotado hoy, Fara fortalece aún más su vínculo con la hinchada, que reconoce su compromiso en un momento clave para el equipo. El defensor ha superado las expectativas de su contratación, destacando especialmente en el clásico ante Alianza Lima, donde su actuación fue determinante. Su presencia se vuelve fundamental para que Universitario recupere su mejor versión y aspire a los objetivos de la temporada.

Próximo partido de Universitario

Universitario y Alianza Atletico se medirán este domingo 26 de abril a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. La transmisión exclusiva de este encuentro estará a cargo de L1 Max. Esta señal se encuentra disponible a través de operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Para quienes optan por plataformas digitales, la aplicación Liga 1 Play, gestionada por L1 Max, ofrece la posibilidad de ver los partidos en línea desde celulares, tablets o computadoras, facilitando así el seguimiento sin depender de la televisión tradicional.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura integral de la jornada, con información previa, seguimiento minuto a minuto, detalles de los goles, acciones destacadas y declaraciones de los protagonistas, para mantener informados a los seguidores sobre el desarrollo del campeonato nacional.

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