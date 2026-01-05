Perú

MTC posterga uso obligatorio de placas con chip RFID en motocicletas a menos de un mes de implementarlo, ¿hasta cuándo?

Medida, anunciada como parte de una estrategia para combatir la criminalidad, había entrado en vigencia el pasado 17 de diciembre

Obligación anunciada por el MTC
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sorprendió al anunciar la postergación del uso obligatorio de placas con chip RFID (Rodaje con tecnología de identificación por radiofrecuencia) para motocicletas y vehículos menores, a menos de un mes de haber iniciado su implementación a nivel nacional.

La decisión, oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 021-2025-MTC, generó críticas por la falta de claridad en la política pública y la incertidumbre entre usuarios y concesionarios, quienes ya se preparaban para cumplir con las nuevas exigencias tecnológicas.

Apenas el 17 de diciembre de 2025 había entrado en vigencia la obligatoriedad como parte de una estrategia para combatir la criminalidad asociada a estos vehículos, especialmente en grandes ciudades como Lima, donde los delitos cometidos a bordo de motos aumentaron de manera considerable en los últimos años.

La medida también había sido presentada como una solución para modernizar la gestión y fiscalización vial, facilitar la identificación automática y remota de los vehículos y fortalecer la seguridad ciudadana. Sin embargo, la reciente postergación deja en suspenso la implementación de una política considerada clave para el control del parque vehicular menor hasta el próximo gobierno.

Cambio de placas quedó en
¿Hasta cuándo se posterga la medida?

Según el Decreto Supremo Nº 021-2025-MTC, el uso obligatorio de las nuevas placas con chip RFID, así como todas las especificaciones técnicas actualizadas para motocicletas y vehículos menores de categoría L, se posterga hasta el 30 de noviembre de 2026. Hasta esa fecha, el sistema actual de identificación vehicular se mantendrá vigente.

Al respecto, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) emitió un pronunciamiento y solicitó una reunión urgente con el MTC: “Hemos exhortado al MTC a que nos reciba para que nos instruya sobre los pasos siguientes a esta medida y así evitar una grave afectación a las personas que han comprado y planean comprar motocicletas y trimotos nuevas en los próximos cuatro meses, mientras regresamos a la cadena logística y de producción de las placas de seis dígitos, con todos los perjuicios que este proceso implica”, se lee.

AAP pide reunión urgente con
Como se recuerda, el sistema de placas con chip RFID fue concebido como una respuesta tecnológica a la creciente incidencia de delitos cometidos por motociclistas y a la necesidad de mejorar la trazabilidad de vehículos menores.

Este chip permite la identificación automática y remota de la moto a través de lectores portátiles o instalados en puntos estratégicos de la vía pública. Así, la policía y las autoridades pueden consultar en tiempo real datos como el SOAT, el historial de inspecciones técnicas y los antecedentes del vehículo, lo que ayuda a detectar irregularidades y vehículos robados con mayor rapidez.

Las nuevas placas también presentan un diseño físico renovado: fondo blanco, tamaño de 17 por 20 centímetros, siete caracteres (tres letras y cuatro números), hologramas, códigos láser y sellos de agua para dificultar la falsificación y manipulación. La integración de estas tecnologías busca fortalecer la seguridad vial y la transparencia, así como facilitar la conexión con sistemas inteligentes de transporte y reducir trámites presenciales.

