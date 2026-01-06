Quellaveco alcanza el millón de toneladas de cobre en menos de tres años en Perú: ¿Qué tecnología permitió este avance?

La mina Quellaveco alcanzó una producción acumulada de un millón de toneladas de cobre en solo tres años, consolidando su impacto en la balanza comercial peruana. REUTERS

La mina Quellaveco, operada por Anglo American en la región de Moquegua, alcanzó una producción acumulada de un millón de toneladas de cobre en solo tres años desde el inicio de su operación comercial.

El anuncio fue realizado por Tony Power, director ejecutivo de Anglo American en Perú, durante un encuentro promovido por la Cámara de Comercio Australia–Perú (APCCI).

Un millón de toneladas de cobre en Quellaveco

El avance de Quellaveco ha generado impactos económicos en la balanza comercial peruana, el volumen de exportaciones mineras y la recaudación fiscal.

El rápido incremento de producción en la mina se explica por el alto grado de automatización y digitalización implementado en sus procesos. El uso de tecnología avanzada permite mantener la competitividad internacional del cobre peruano y posicionar a la operación como un referente regional.

Quellaveco utiliza herramientas como Digital Twin y una sala de control centralizada, que facilitan la toma de decisiones en tiempo real y permiten reducir los períodos de inactividad no programada.

Esta infraestructura digital, según describió Power durante su exposición, forma parte de una estrategia que busca responder a las exigencias de productividad y sostenibilidad que enfrenta la minería a nivel global.

Camiones autónomos y un sistema de monitoreo integrado optimizan cada etapa del proceso extractivo de Quellaveco. REUTERS

La primera mina 100% digital del país: ¿Cuál es el plan de Anglo American?

El proyecto cuprífero, gestionado por Anglo American y el grupo japonés Mitsubishi, se distingue por ser la primera mina 100% digital del país.

La operación emplea camiones autónomos y un sistema integrado de monitoreo, optimizando así el uso de recursos y la eficiencia de cada etapa del proceso extractivo. La digitalización ha impactado en la rentabilidad y en la reducción de costos operativos.

El modelo de gestión de Quellaveco también incorpora criterios de sostenibilidad. La mina opera exclusivamente con energía renovable y mantiene acuerdos de gestión responsable del agua con comunidades locales. Esta combinación de factores tecnológicos y ambientales, según explicó Power, contribuye a fortalecer la reputación internacional de la minería formal peruana y a atraer nuevas inversiones al país.

Además, el proyecto ha impulsado el dinamismo económico en la región de Moquegua, generando empleo directo e indirecto, y promoviendo proveedores locales.

El intercambio empresarial entre Australia y Perú promueve oportunidades mineras

Durante el evento, Carlos Castro, presidente del Consejo Directivo de la APCCI, destacó la relevancia de los espacios empresariales para fortalecer la cooperación económica entre Australia y Perú. Entre las actividades anunciadas para 2026 figuran ruedas de negocios mineros y foros especializados, enfocados en promover el intercambio comercial y la llegada de capitales al sector.

La operación de Quellaveco también contempla la gestión eficiente del agua y la transparencia en el trato con las comunidades, factores que inciden en la estabilidad económica de la zona de influencia.

El modelo de operación de la mina de tajo abierto busca generar valor compartido y consolidar relaciones de confianza, reduciendo riesgos sociales y otorgando mayor previsibilidad a las inversiones del sector.

Quellaveco, ubicado en el distrito de Torata, en el sur del país, se posiciona entre los proyectos mineros de cobre más importantes a nivel mundial, tanto por su tamaño como por el enfoque tecnológico y ambiental adoptado desde su inicio en 2022.