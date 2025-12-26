Minería ilegal, narcotráfico y otras economías ilegales han perdido más de S/ 800 millones en el 2025

Redes criminales avanzan en la Amazonía: minería ilegal movió más de US$ 3 355 millones en 2025. Foto: FZS Perú

Durante este 2025, los operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) contra las economías ilegales han causado pérdidas superiores a los 874 millones de soles a actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico.

El Ministerio de Defensa detalló que estas acciones se concentraron en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en la provincia de Pataz, región La Libertad, y en Putumayo, Loreto. Estas operaciones incluyeron interdicciones y destrucción de infraestructura.

De acuerdo con Andina, en la provincia de Pataz, el sector Defensa, a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), lidera los esfuerzos contra la minería ilegal desde mayo de 2025. El comando, conformado por la PNP y las FF. AA. ha ejecutado acciones estratégicas orientadas a la neutralización de estas actividades, con la destrucción e inutilización de maquinaria y equipos.

En el marco de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, uno de los operativos más relevantes fue ‘Lanza de Hierro’, coordinado por el Comando Operacional de la Amazonía y la PNP. Esta intervención permitió desmantelar laboratorios, campamentos y rutas empleadas para el transporte de sustancias ilegales, con una afectación económica calculada por encima del millón de soles.

Maquinaria y personal de la FEMA, ANA y Policía de Chanchamayo intervienen la zona explotada por mineros ilegales. Foto: Comité de Defensa Ambiental de la Cuenca del Río Autiki - Pichanaki

Modernización y alianzas internacionales

El Mindef también destaca que en este año se han establecido alianzas con compañías de Corea del Sur e Israel, lo que presenta acuerdos por 230 millones de soles. El objetivo menciona, es potenciar las capacidades de las Fuerzas Armadas y fomentar una industria nacional para la defensa.

Al respecto se puede mencionar que la empresa Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú), en conjunto con Hyundai Heavy Industries (HHI), inició la construcción de cuatro embarcaciones para la Marina de Guerra, incluyendo un buque multirol y una patrullera oceánica. Por su parte, el Ejército del Perú firmó un acuerdo con Hyundai Rotem para la futura adquisición de 54 tanques K2 y 141 vehículos blindados K808.

La modernización también incluyó la inauguración de la primera planta de vehículos especiales de FAME, y la incorporación de aeronaves a la Fuerza Aérea, como el segundo Beechcraft King Air 360C y dos Gamebird GB1, junto a helicópteros Enstrom F280 FX y ocho aeronaves reparadas y modernizadas.

mineria ilegal de oro FOTO: JULIO REAÑO

Estado de emergencia

Por otro lado, el Ministerio de Defensa informó que, durante los estados de emergencia decretados en Lima Metropolitana y Callao, las Fuerzas Armadas apoyaron a la PNP en la lucha contra la criminalidad. Durante estas intervenciones, se realizaron 9.801 patrullajes y se desplegaron más de 1.600 efectivos diariamente.

Recientemente, el gobierno de José Jerí decidió instaurar estado de emergencia en las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara. El foco se encuentra en siete distritos que concentran los niveles más altos de criminalidad: Piura, Castilla, Catacaos, Veintiséis de Octubre, Sullana, Bellavista y Talara.

Durante este periodo, se activan disposiciones especiales que alcanzan desde los establecimientos penitenciarios hasta el control de telecomunicaciones ilícitas, pasando por operativos en vía pública, mercados informales y espacios identificados como focos de actividad delictiva.