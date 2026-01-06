Mario Vizcarra anuncia apelación tras tacha de su candidatura por condena de peculado: “Buscan sacarme de carrera”

Mario Vizcarra responde sobre su condena y la tacha | Video: Canal N

El líder de Perú Primero, Mario Vizcarra, confirmó que su agrupación política presentará una apelación contra la tacha que pesa sobre su candidatura, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) admitiera cuestionamientos basados en una sentencia firme por peculado emitida en 2005. En entrevista con Canal N, Vizcarra calificó la decisión como injusta y aseguró que existen precedentes del Tribunal Constitucional (TC) que respaldan su derecho a postular.

“Mañana al mediodía vamos a presentar nuestra apelación”, señaló Vizcarra al ser consultado sobre la situación legal de su candidatura. El dirigente afirmó que no solo los asiste la ley, sino también la indignación frente a lo que considera un intento reiterado por excluirlo del proceso electoral. “Nuevamente se buscan sustentos, leguleyadas para sacarme de carrera”, expresó.

La tacha presentada contra Vizcarra se sustenta en la Ley N.° 30717, que prohíbe postular a cargos de elección popular a personas con sentencia condenatoria firme por delitos dolosos. Como se recuerda, en 2005 fue condenado a tres años por el delito de peculado, sin pena efectiva de cárcel, pero con sentencia firme y pago de multa, condición que —según la normativa vigente— impediría su postulación.

Vizcarra reconoció la existencia de la condena, pero sostuvo que el análisis no puede limitarse a la ley ordinaria. “Por encima de la ley está el Tribunal Constitucional, que es el que interpreta la ley cuando hay discusión”, afirmó. En ese sentido, aseguró contar con cinco resoluciones del TC en casos similares al suyo, en las que —según indicó— el máximo intérprete de la Constitución corrigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y permitió la postulación de ciudadanos con antecedentes penales ya cumplidos.

Hermano del recién condenado a 14 años de prisión se refirió a distintos temas. | Perú Primero

“Son cinco sentencias del propio Tribunal Constitucional que le enmiendan la plana al Jurado Nacional de Elecciones y le dicen que se abstenga de impedir postulaciones porque es inconstitucional”, señaló.

Cuestiona opinión adelanta de la presidenta del TC

Durante la entrevista, Vizcarra también cuestionó a la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, a quien acusó de haber adelantado opinión sobre su caso. Según indicó, Pacheco se pronunció públicamente señalando que personas condenadas por este tipo de delitos no pueden postular, incluso si han sido rehabilitadas. Para Vizcarra, ese pronunciamiento vulnera el deber de neutralidad del cargo.

“Ella tiró abajo la neutralidad y adelantó opinión. Eso ya mostraba la animadversión que tienen a mi postulación”, afirmó, precisando que ya han presentado una denuncia formal contra la titular del TC, quien —según dijo— deberá responder por las acusaciones en su contra.

Cabe mencionar que el TC se refirió a una decisión adoptada por un colegiado anterior del propio tribunal, que estableció por mayoría la improcedencia de candidaturas de personas con condena firme, aun cuando hayan sido rehabilitadas. Sin embargo, Vizcarra insistió en que existen resoluciones contradictorias dentro del mismo TC que respaldan su posición.

“Ahí están las cinco resoluciones. Cinco sentencias del propio Tribunal Constitucional. Se las dejo para que las lea con detenimiento”, reiteró.

Se defiende por peculado

En otro momento de la entrevista, Vizcarra defendió las circunstancias que originaron su condena por peculado, vinculada a su gestión como presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional (CETAR), cargo que asumió por invitación del entonces presidente interino Valentín Paniagua a fines del año 2000. Según explicó, su remuneración se componía de un sueldo estatal y un bono otorgado por el PNUD, mecanismo que —afirmó— fue aplicado a todos los presidentes de CETAR a nivel nacional debido a las restricciones salariales vigentes en ese momento.

“No fue doble sueldo. El único sueldo que yo recibí del Estado fue de 1.800 soles. El otro ingreso era un bono, con contrato, otorgado por el PNUD”, sostuvo, señalando que ese esquema era conocido y generalizado en la administración pública de la época.

Vizcarra también reconoció que no apeló su condena en su momento, decisión de la que hoy se arrepiente. “Salí tan decepcionado del maltrato que recibí que dije: no me interesa volver al sector público. Hoy, viendo lo que ocurre, sí, me arrepiento”, admitió.

La apelación anunciada por Perú Primero será evaluada por las instancias electorales correspondientes y podría, eventualmente, llegar al Tribunal Constitucional, escenario en el que Vizcarra confía en que se respeten los precedentes que, según afirma, le dan la razón.