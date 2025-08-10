Perú

Angie Arizaga y Jota Benz se van del país con su hijo por un emocionante motivo: "Metas de vida por cumplir"

La locutora radial y el chico reality compartieron en redes sociales la felicidad por este reciente viaje con su hijo de un año

Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron a sus seguidores al anunciar que partieron de Perú junto a su pequeño Matteo Alessandro para celebrar su primer año de vida de una manera muy especial: dejando de lado la clásica fiesta en Lima para emprender un viaje familiar.

La pareja, reconocida por compartir sus momentos más importantes en redes sociales, optó por festejar con nuevas experiencias y cumplir una de las metas que se habían planteado desde el nacimiento de su hijo.

A través de Instagram, Angie Arizaga publicó un mensaje emotivo dirigido a su hijo, en el que expresó la profunda transformación que ha significado la maternidad en su vida: “Un día como hoy a las 10:18 p.m. llegaste a nuestras vidas para cambiarlo todo!”, escribió la locutora.

“Me siento más fuerte, más valiente, más capaz que nunca! Gracias por elegirnos como tus padres y darnos tanta fuerza!” En su mensaje, Angie hizo una promesa para acompañar el crecimiento de su hijo: “Prometemos hacerte el niño más feliz del mundo, lleno de valores, metas y amor. Feliz cumpleaños hijito Matteo Alessandro”.

Por su parte, Jota Benz también quiso compartir con sus seguidores la alegría y el significado de este viaje para la familia.

El cantante y chico reality destacó el valor de la comunicación y el trabajo en equipo en la relación: “Me parece fascinante como dos personas amándose, respetándose y sobre todo comunicándose de buena manera, pueden proyectarse y planificar un futuro juntos. Trazarse metas e ir cumpliéndolas de a pocos y siempre de la mano.”

Jota rememoró el sueño que ambos tenían para la fecha: “Estamos viviendo lo que siempre soñamos, lo que siempre quisimos y de lo que hasta hace poco tiempo atrás eran sueños y metas de vida por cumplir.”

Finalmente, compartió la satisfacción de poder regalarle esta experiencia a su hijo en su primer año de vida: “Recuerdo que siempre, siempre, siempre dijimos que para el primer añito queríamos viajar y aquí estamos! Feliz vida hijo mío, te amamos”.

La decisión de viajar en familia y celebrar el cumpleaños de Matteo de una manera distinta ha generado comentarios positivos entre los seguidores de la pareja, quienes han aplaudido esta forma de crear recuerdos y priorizar tiempo de calidad juntos, colocando a los valores y las metas como ejes centrales de su familia.

Angie y Jota decidieron no tener nana

Angie Arizaga y Jota Benz han decidido criar a su hijo Matteo Alessandro sin la ayuda de nanas o cuidadoras. Ambos sostienen que desean que su pequeño adquiera los valores, costumbres y hábitos directamente de ellos y no de personas externas al núcleo familiar. La pareja considera fundamental estar presentes en todas las etapas del desarrollo de su hijo, desde los momentos cotidianos hasta las decisiones importantes, y no dejar esa responsabilidad en manos de terceros.

Jota Benz explicó que, si bien no descartan recibir ayuda para otras labores del hogar, la crianza y educación de Matteo será exclusivamente tarea de ambos padres. Señaló que no quieren “despegarse” de su hijo, ya que temen que si otra persona lo criara, él podría adaptarse a costumbres distintas a las que ellos desean inculcarle.

Por su parte, Angie Arizaga manifestó que convertirse en madre ha sido una experiencia transformadora y se comprometió junto a Jota a ofrecer siempre la mejor versión de sí misma.

