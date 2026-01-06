Caos y confusión entre padres por la matrícula escolar 2026: durmieron afuera de colegios pese a que el trámite es solo virtual

Padres de familia permanecieron durante varias noches en la entrada del colegio Federico Villarreal de Miraflores con la expectativa de acceder a una vacante para primero de secundaria.

En la entrada del colegio Federico Villarreal de Miraflores, un grupo de padres de familia permaneció durante varias noches con la expectativa de obtener una vacante para primero de secundaria. Llevaron sillas, organizaron turnos y elaboraron listas con nombres para sostener el orden en la fila. Al amanecer, descubrieron que el esfuerzo no tenía sentido, porque el proceso de matrícula no era presencial y debía realizarse de forma virtual.

Las personas presentes señalaron que la información difundida por el plantel no fue clara. Una madre expresó: “Llevamos todo el fin de semana acá. Todo el fin de semana”. Otra voz cuestionó la falta de aviso oportuno: “Media hora antes salieron a decir que iba a haber atención y se retractaron a minutos después”. También recordaron que un directivo comunicó que el trámite se retomaría en una fecha posterior.

La molestia creció cuando los asistentes confirmaron que el trámite oficial debía ejecutarse en línea. “¿Cómo nos van a hacer eso? Nos tienen acá desde el viernes… y no es justo que nos tengan así”, afirmó otra madre. Frente a la confusión, el Ministerio de Educación intervino para explicar el proceso de matrícula escolar 2026 y reiterar las reglas del procedimiento en Lima Metropolitana.

Matrícula digital como único canal en Lima Metropolitana

El Ministerio de Educación (Minedu) moderniza el proceso de inscripción escolar en más de 2.000 colegios públicos mediante una plataforma virtual que garantiza acceso gratuito y seguro. - Minedu

El Ministerio de Educación precisó que la inscripción para instituciones públicas se desarrolla únicamente a través del portal oficial www.matriculadigital.pe. El director general de Calidad de la Gestión Escolar, Luis Quintanilla, comunicó el mensaje central dirigido a las familias: “La matrícula en las instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana es 100 % digital. No es necesario que las familias acudan a los colegios ni realicen colas, ya que todo el proceso se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial del Ministerio de Educación”.

El proceso inicia el 19 de enero y se dirige a niñas y niños de tres años, estudiantes que solicitan traslado y personas que buscan retomar estudios interrumpidos. Las solicitudes ingresan exclusivamente mediante la plataforma, y las unidades de gestión educativa local reciben los registros en ese mismo entorno. El sector educativo indicó que cualquier trámite fuera del sistema carece de validez y puede generar confusión en los hogares.

Quintanilla explicó los pasos básicos para completar la solicitud: “Solo se necesita ingresar con el nombre y apellidos, contar con el número de DNI del niño o de la niña y elegir el colegio de preferencia para solicitar la matrícula. Se puede postular a uno, dos o hasta tres colegios”. La respuesta sobre la vacante se define en un plazo máximo de cuatro días. Si el 19 de enero no se concreta un cupo, el sistema habilita una nueva etapa el 21 de febrero, bajo el mismo procedimiento.

Reclamos de comunicación y respuesta del sector educativo

Los padres que pernoctaron en Miraflores afirmaron que el colegio difundió avisos con fechas distintas y mensajes contradictorios. El Ministerio reiteró que la orientación válida se encuentra únicamente en los canales institucionales y en la plataforma oficial.

Diversas familias expresaron temor por un posible colapso del portal ante la alta demanda. Desde el sector educativo se respondió que el sistema cuenta con capacidad para recibir las solicitudes previstas y que el objetivo principal es evitar filas y concentraciones fuera de los planteles. “La matrícula digital es una apuesta firme del Estado peruano para transitar al Gobierno digital, para evitar colas”, señaló un funcionario durante la explicación pública.

El Ministerio recordó que las cosultas pueden presentarse ante las unidades de gestión educativa local o por los medios institucionales del propio sector, sin necesidad de acudir a los colegios. Además, invitó a reportar irregularidades en caso de exigencias económicas relacionadas con el acceso a una vacante. Las denuncias deben registrarse en la UGEL correspondiente, con la información disponible por parte de la familia.

La situación ocurrida en el colegio de Miraflores expuso el impacto de la transición hacia un modelo de matrícula digital y evidenció la relevancia de la información oficial en el desarrollo del proceso escolar 2026 en Lima Metropolitana.