Perú

Caos y confusión entre padres por la matrícula escolar 2026: durmieron afuera de colegios pese a que el trámite es solo virtual

El Ministerio de Educación aclaró que el proceso se realiza solo a través de la plataforma oficial desde el 19 de enero

Guardar
Padres de familia permanecieron durante
Padres de familia permanecieron durante varias noches en la entrada del colegio Federico Villarreal de Miraflores con la expectativa de acceder a una vacante para primero de secundaria.

En la entrada del colegio Federico Villarreal de Miraflores, un grupo de padres de familia permaneció durante varias noches con la expectativa de obtener una vacante para primero de secundaria. Llevaron sillas, organizaron turnos y elaboraron listas con nombres para sostener el orden en la fila. Al amanecer, descubrieron que el esfuerzo no tenía sentido, porque el proceso de matrícula no era presencial y debía realizarse de forma virtual.

Las personas presentes señalaron que la información difundida por el plantel no fue clara. Una madre expresó: “Llevamos todo el fin de semana acá. Todo el fin de semana”. Otra voz cuestionó la falta de aviso oportuno: “Media hora antes salieron a decir que iba a haber atención y se retractaron a minutos después”. También recordaron que un directivo comunicó que el trámite se retomaría en una fecha posterior.

La molestia creció cuando los asistentes confirmaron que el trámite oficial debía ejecutarse en línea. “¿Cómo nos van a hacer eso? Nos tienen acá desde el viernes… y no es justo que nos tengan así”, afirmó otra madre. Frente a la confusión, el Ministerio de Educación intervino para explicar el proceso de matrícula escolar 2026 y reiterar las reglas del procedimiento en Lima Metropolitana.

Matrícula digital como único canal en Lima Metropolitana

El Ministerio de Educación (Minedu)
El Ministerio de Educación (Minedu) moderniza el proceso de inscripción escolar en más de 2.000 colegios públicos mediante una plataforma virtual que garantiza acceso gratuito y seguro. - Minedu

El Ministerio de Educación precisó que la inscripción para instituciones públicas se desarrolla únicamente a través del portal oficial www.matriculadigital.pe. El director general de Calidad de la Gestión Escolar, Luis Quintanilla, comunicó el mensaje central dirigido a las familias: “La matrícula en las instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana es 100 % digital. No es necesario que las familias acudan a los colegios ni realicen colas, ya que todo el proceso se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial del Ministerio de Educación”.

El proceso inicia el 19 de enero y se dirige a niñas y niños de tres años, estudiantes que solicitan traslado y personas que buscan retomar estudios interrumpidos. Las solicitudes ingresan exclusivamente mediante la plataforma, y las unidades de gestión educativa local reciben los registros en ese mismo entorno. El sector educativo indicó que cualquier trámite fuera del sistema carece de validez y puede generar confusión en los hogares.

Quintanilla explicó los pasos básicos para completar la solicitud: “Solo se necesita ingresar con el nombre y apellidos, contar con el número de DNI del niño o de la niña y elegir el colegio de preferencia para solicitar la matrícula. Se puede postular a uno, dos o hasta tres colegios”. La respuesta sobre la vacante se define en un plazo máximo de cuatro días. Si el 19 de enero no se concreta un cupo, el sistema habilita una nueva etapa el 21 de febrero, bajo el mismo procedimiento.

Reclamos de comunicación y respuesta del sector educativo

Padres hacen colas varios días en colegio de Miraflores y descubren que la matrícula 2026 es solo virtual. Latina Noticias

Los padres que pernoctaron en Miraflores afirmaron que el colegio difundió avisos con fechas distintas y mensajes contradictorios. El Ministerio reiteró que la orientación válida se encuentra únicamente en los canales institucionales y en la plataforma oficial.

Diversas familias expresaron temor por un posible colapso del portal ante la alta demanda. Desde el sector educativo se respondió que el sistema cuenta con capacidad para recibir las solicitudes previstas y que el objetivo principal es evitar filas y concentraciones fuera de los planteles. “La matrícula digital es una apuesta firme del Estado peruano para transitar al Gobierno digital, para evitar colas”, señaló un funcionario durante la explicación pública.

El Ministerio recordó que las cosultas pueden presentarse ante las unidades de gestión educativa local o por los medios institucionales del propio sector, sin necesidad de acudir a los colegios. Además, invitó a reportar irregularidades en caso de exigencias económicas relacionadas con el acceso a una vacante. Las denuncias deben registrarse en la UGEL correspondiente, con la información disponible por parte de la familia.

La situación ocurrida en el colegio de Miraflores expuso el impacto de la transición hacia un modelo de matrícula digital y evidenció la relevancia de la información oficial en el desarrollo del proceso escolar 2026 en Lima Metropolitana.

Temas Relacionados

Ministerio de EducaciónMineduMatricula 2026padres de familiaperu-noticias

Más Noticias

¿Qué riesgos implica bañarse en playas insalubres de Lima? Digesa alerta sobre infecciones gastrointestinales y oculares

El reporte reciente de la Digesa indica que más de cincuenta balnearios presentan condiciones desfavorables, lo que incrementa el peligro de infecciones entre quienes acuden a estos espacios durante la temporada de verano

¿Qué riesgos implica bañarse en

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

Dentro del Grupo D de la Kings League, Perú se juega la vida en un duelo crucial con una plantilla llena de bajas; por el contrario, el combinado de España arriba al encuentro en la plenitud de su rendimiento

Perú vs España EN VIVO

La foto de los posibles hijos de Said Palao y Alejandra Baigorria enloquece a sus fans y aviva rumores de un bebé: “Así saldrán”

Una publicación en las redes sociales del deportista, generada por inteligencia artificial, muestra cómo serían sus hijos, desatando emoción, rumores de embarazo y el cariño incondicional de sus seguidores

La foto de los posibles

Competencia de Tambo inaugura primer local en Línea 1 del Metro de Lima: se ubica en una estación muy concurrida

Como parte de su estrategia de formatos diferenciados y alianzas con marcas reconocidas, la cadena refuerza su presencia en puntos de alto tránsito al abrir un local dentro del Metro de Lima

Competencia de Tambo inaugura primer

Luis Advíncula quedó descartado en Sporting Cristal: Julio César Uribe confirmó posición institucional cerrando filas con Juan Cruz González

El Director General de Fútbol del club del Rímac le ha cerrado la puerta al ‘Rayo’, argumentando que se han reforzado idealmente con la incorporación del último lateral derecho de Chacarita Juniors

Luis Advíncula quedó descartado en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales:

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales: ¿Cómo afecta esta decisión a las investigaciones de estos grupos de trabajo?

José Jerí descarta cambios en el gabinete mientras los crímenes aumentan bajo su estado de emergencia

José Domingo Pérez advierte que cierre de Lava Jato afectará investigaciones y evita responder a Gálvez: “No quiero descender a ese nivel”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

ENTRETENIMIENTO

La foto de los posibles

La foto de los posibles hijos de Said Palao y Alejandra Baigorria enloquece a sus fans y aviva rumores de un bebé: “Así saldrán”

Así fue la reacción de Nicola Porcella tras la pedida de mano de Angie Arizaga en Roma: “esto ya empezó”

Magaly Medina le responde a Paco Bazán: la verdadera razón por la que no criticó a María Pía Copello y Paolo Guerrero

Antonio Pavón celebra sus 44 años con serenata junto a su novia Joi Sánchez y su hijo en España: “por más aventuras juntos”

Mayra Goñi y su regreso a la TV como protagonista de la telenovela ‘Valentina Valiente’: “Es un sueño cumplido”

DEPORTES

Perú vs España EN VIVO

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

Luis Advíncula quedó descartado en Sporting Cristal: Julio César Uribe confirmó posición institucional cerrando filas con Juan Cruz González

Clubes de la Liga 1 avalan ampliación de cupo de extranjeros en sus plantillas para la temporada 2026

Pedro García hizo crucial revelación sobre la transmisión de los partidos de Universitario en la Liga 1: “Vi una posibilidad de entendimiento”

Programación de la fecha 1 de la Liga peruana de vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV