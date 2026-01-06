Ancón inaugura su plaza central ‘Las Lomas’ con más de 10 mil metros cuadrados

La Municipalidad de Ancón entrega su mayor espacio verde, una plaza central para tres sectores |Municipalidad de Ancón

La Municipalidad Distrital de Ancón presentó la nueva Plaza Central conocida como ‘Las Lomas’, un espacio público de más de 10 mil metros cuadrados cuya creación transforma el entorno de los sectores de Las Lomas, Villa Mar y la Variante. La inversión provino de recursos propios y marca un cambio sustancial para más de 30 mil habitantes, según informó la comuna.

La obra da respuesta a una demanda histórica de los residentes. Por primera vez, las asociaciones vecinales de esta parte de Ancón cuentan con un espacio diseñado para actividades culturales, recreativas y comunitarias.

Antes de la intervención, el terreno lucía de tierra, tal como se visualiza en las imágenes. Ahora, la plaza integra áreas verdes, bancas personales, zonas de iluminación con farolas ornamentales y tecnología LED.

Estos elementos buscan mejorar la convivencia y promover la integración barrial. Según detalló la Municipalidad Distrital de Ancón, el espacio funcionará como un pulmón urbano y centro de reunión para los residentes de asociaciones fundadas hace más de 25 años.

Inversión de más de un millón de soles

Durante el acto inaugural, los vecinos celebraron la concreción de un proyecto largamente esperado. Varios participantes manifestaron su compromiso con el cuidado y mantenimiento de la nueva infraestructura. “Es una promesa cumplida que muchos no creían posible”, señaló un representante vecinal en declaraciones recogidas por la comuna.

La inversión total en la obra asciende a casi 1 millón 500 mil soles, gestionados mediante recaudación directa. Esta cifra fue resaltada por la autoridad distrital como muestra de eficiencia en el uso de recursos públicos. “Entregamos una plaza que no tiene nada que envidiar a otras grandes plazas de Lima”, sostuvo Samuel Daza Taype durante su intervención.

La apertura de la Plaza Central “Las Lomas” se suma a otras iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida en el distrito.

Parque industrial de Ancón

El Parque Industrial de Ancón fue adjudicado en 2025 como el primer “puerto seco” del país, con una inversión prevista de más de 1,200 millones de dólares. El proyecto, considerado el más importante de Lima Norte y uno de los más ambiciosos del Perú, se diseñó para construirse sobre más de 1,300 hectáreas y convertirse en un gran hub comercial y logístico, conectado con el Aeropuerto Jorge Chávez y los puertos de Chancay y Callao.

La adjudicación se realizó al Consorcio Junefield Ancon Industrial Park, mediante un proceso liderado por Proinversión. Se proyectó beneficiar a más de 400 mil personas, agilizar despachos aduaneros, almacenamiento y operaciones comerciales en la zona norte de la capital. Además, el PIA previó la instalación de más de 200 empresas, impulsando las exportaciones, el movimiento de carga y la actividad productiva, y la creación de más de 120 mil puestos de trabajo directos e indirectos.

En su diseño se priorizó la generación de encadenamientos productivos y el impulso a la transferencia tecnológica y el valor agregado.