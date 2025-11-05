Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, ofrece demoler una funeraria de su distrito a cambio de likes: “Me la tumbo”

Franco Vidal, alcalde de Ate, ofreció demoler una funeraria a cambio de likes durante una transmisión sobre las obras en el cerro Candela

El alcalde streamer de Ate, Franco Vidal, ofreció este lunes demoler una “conocida funeraria” de su distrito a cambio de likes, mientras hablaba sobre las obras en el cerro Candela, donde días antes ingresó maquinaria para iniciar la demolición de viviendas para la ampliación vial.

Durante una transmisión en Kick, en la que interactuó con su comunidad, el burgomaestre mostró videos y reaccionó a las declaraciones del exalcalde distrital, Óscar Benavides, quien lo llamó “pandillero” y criticó los trabajos realizados.

“Aplausos en el chat y llamo a Óscar Benavides para que se retracte. ¿Cómo me va a decir pandillero? ¿Le habré tirado piedras a su funeraria, a su negocio? Solo diré que tengo unas fotos y videos, y solo diré: aplausos en el chat si quieren que me tumbe una conocida funeraria de Ate”, replicó Vidal.

“¿Desde cuándo un cerro es una propiedad privada? (...) Antes de que el señor Benavides fuera alcalde, nadie tenía propiedad en el cerro Candela. Pasaron 16 años de gobierno de los Benavides y, qué sorpresa, ahora tienen títulos de propiedad. Encima me denuncia”, agregó.

El exalcalde Óscar Benavides lo llamó “pandillero” y cuestionó las demoliciones para la ampliación vial, a lo que Vidal respondió en vivo

La autoridad local señaló que no sería él quien “entierre políticamente” a su opositor y consideró “poco inteligente” emitir declaraciones en un medio.

“Señor Benavides, usted quiere llegar al Congreso, está haciendo publicidad en Ate, va como diputado, senador. Si usted realmente quiere votos, retírese del cerro Candela y done su propiedad a la Municipalidad de Ate (...) ¿Cuánto quiere usted por su casa, su funeraria? Acérquese a mi oficina y negociemos”, afirmó.

Seguidamente, pidió a su comunidad grabarlo y aseguró que si el video llegaba a 200 mil likes en TikTok, demolía la funeraria. “Me tumbo en IRL (en vivo y en directo) una funeraria conocida en Ate Vitarte, ¿sí? 200 mil likes en este video y me tumbo una funeraria conocida en IRL en Ate Vitarte. Queda”.

Vidal acusó a los Benavides de obtener títulos de propiedad en el cerro Candela tras 16 años de gestión y criticó que lo denuncie

En otra parte de su transmisión, Vidal mencionó que había empezado a escribir un libro sobre su vida, desde su niñez hasta la actualidad.

Panorama

En octubre de 2024, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) entregó facultades a Ate para ejecutar el proyecto “Corte del Cerro Candela”, con el objetivo de aliviar el tráfico en la Carretera Central.

Mediante la Resolución de Gerencia N.º D000195-2024-MML-GMM, la administración de Vidal obtuvo autorización para formular y poner en marcha el mejoramiento y ampliación de la Av. Nicolás Ayllón, desde Calle Santa María hasta Calle Unión, con un plazo de hasta tres años.

El alcalde streamer afirmó entonces que la obra se realizaría con recursos propios y que el caos vehicular en el distrito “tiene los días contados”.