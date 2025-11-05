Perú

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, ofrece demoler una funeraria de su distrito a cambio de likes: “Me la tumbo”

La autoridad local lanzó la promesa de demoler una funeraria en Ate si su video alcanzaba 200 mil likes, en medio de cuestionamientos y enfrentamientos públicos con el exalcalde Óscar Benavides por el avance de obras en el cerro Candela

Guardar
Franco Vidal, alcalde de Ate,
Franco Vidal, alcalde de Ate, ofreció demoler una funeraria a cambio de likes durante una transmisión sobre las obras en el cerro Candela

El alcalde streamer de Ate, Franco Vidal, ofreció este lunes demoler una “conocida funeraria” de su distrito a cambio de likes, mientras hablaba sobre las obras en el cerro Candela, donde días antes ingresó maquinaria para iniciar la demolición de viviendas para la ampliación vial.

Durante una transmisión en Kick, en la que interactuó con su comunidad, el burgomaestre mostró videos y reaccionó a las declaraciones del exalcalde distrital, Óscar Benavides, quien lo llamó “pandillero” y criticó los trabajos realizados.

“Aplausos en el chat y llamo a Óscar Benavides para que se retracte. ¿Cómo me va a decir pandillero? ¿Le habré tirado piedras a su funeraria, a su negocio? Solo diré que tengo unas fotos y videos, y solo diré: aplausos en el chat si quieren que me tumbe una conocida funeraria de Ate”, replicó Vidal.

“¿Desde cuándo un cerro es una propiedad privada? (...) Antes de que el señor Benavides fuera alcalde, nadie tenía propiedad en el cerro Candela. Pasaron 16 años de gobierno de los Benavides y, qué sorpresa, ahora tienen títulos de propiedad. Encima me denuncia”, agregó.

El exalcalde Óscar Benavides lo
El exalcalde Óscar Benavides lo llamó “pandillero” y cuestionó las demoliciones para la ampliación vial, a lo que Vidal respondió en vivo

La autoridad local señaló que no sería él quien “entierre políticamente” a su opositor y consideró “poco inteligente” emitir declaraciones en un medio.

“Señor Benavides, usted quiere llegar al Congreso, está haciendo publicidad en Ate, va como diputado, senador. Si usted realmente quiere votos, retírese del cerro Candela y done su propiedad a la Municipalidad de Ate (...) ¿Cuánto quiere usted por su casa, su funeraria? Acérquese a mi oficina y negociemos”, afirmó.

Seguidamente, pidió a su comunidad grabarlo y aseguró que si el video llegaba a 200 mil likes en TikTok, demolía la funeraria. “Me tumbo en IRL (en vivo y en directo) una funeraria conocida en Ate Vitarte, ¿sí? 200 mil likes en este video y me tumbo una funeraria conocida en IRL en Ate Vitarte. Queda”.

Vidal acusó a los Benavides
Vidal acusó a los Benavides de obtener títulos de propiedad en el cerro Candela tras 16 años de gestión y criticó que lo denuncie

En otra parte de su transmisión, Vidal mencionó que había empezado a escribir un libro sobre su vida, desde su niñez hasta la actualidad.

Panorama

En octubre de 2024, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) entregó facultades a Ate para ejecutar el proyecto “Corte del Cerro Candela”, con el objetivo de aliviar el tráfico en la Carretera Central.

Mediante la Resolución de Gerencia N.º D000195-2024-MML-GMM, la administración de Vidal obtuvo autorización para formular y poner en marcha el mejoramiento y ampliación de la Av. Nicolás Ayllón, desde Calle Santa María hasta Calle Unión, con un plazo de hasta tres años.

El alcalde streamer afirmó entonces que la obra se realizaría con recursos propios y que el caos vehicular en el distrito “tiene los días contados”.

Temas Relacionados

Franco VidalAteperu-noticiasÓscar Benavides

Más Noticias

Golazo y doblete de Paolo Guerrero tras gran definición a tres dedos en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

El ‘Depredador’ demostró toda su clase en Andahuaylas con una nueva anotación que amplió la ventaja del equipo ‘blanquiazul’ en un partido clave del Torneo Clausura

Golazo y doblete de Paolo

CADE Ejecutivos 2025: Inseguridad y corrupción dominan las preocupaciones de los empresarios peruanos, según Ipsos

El 40% de los ejecutivos reporta mayores desembolsos para proteger sus operaciones, de acuerdo con un reciente informe de Ipsos

CADE Ejecutivos 2025: Inseguridad y

Capturan en España a ‘Negro Marín’, aliado de ‘El Jorobado’ y rival de ‘El Monstruo’, tras operativo internacional de la PNP

El Ministerio del Interior difundió un comunicado que confirmó la captura en España de Miguel Ángel Marín Morón

Capturan en España a ‘Negro

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá partidazos: Alianza Lima buscará la hazaña en Andahuaylas, Barcelona hará lo suyo en la Champions League, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 5

El Día Mundial del Saxofón: un instrumento que trasciende épocas, fronteras y que cambió la música

Cada 6 de noviembre el mundo rinde homenaje al saxofón, símbolo de expresión y libertad sonora. La fecha recuerda el nacimiento de Adolphe Sax, el genio belga que creó el instrumento que transformó el jazz y la música moderna

El Día Mundial del Saxofón:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cayetana Álvarez de Toledo respalda

Cayetana Álvarez de Toledo respalda ruptura de relaciones con México tras asilo a Betssy Chávez: “Claudia Sheinbaum debe pedir perdón a los peruanos”

CADE 2025: “El principal reto del Perú es institucional”, asegura Cayetana Álvarez de Toledo de cara a las Elecciones 2026

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Alcalde de La Victoria aseguró a José Jerí que funcionarios y los empresarios del distrito están amenazados por delincuentes

Fujimorista Ernesto Bustamante insta a José Jerí asaltar la embajada de México en Lima para capturar a Betssy Chávez

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó con Mr. Nawat?

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

Los escándalos de Christian Domínguez con sus exparejas: demandas, cartas notariales y amenazas contras las que algún día les prometió amor eterno

Mr. Nawat: de ser querido por elegir a Luciana Fuster en el Miss Grand 2023 a ser expulsado del Miss Universo 2025 por insultos a Miss México

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

DEPORTES

Golazo y doblete de Paolo

Golazo y doblete de Paolo Guerrero tras gran definición a tres dedos en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Stefano Domenicali en el America Business Forum: estrategia, liderazgo y futuro de la Fórmula 1

Alianza Lima vs Los Chankas 2-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Paolo Guerrero con clínica definición en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025