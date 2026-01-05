Perú

Tomás Gálvez hará oficial el fin de los Equipos Especiales de la Fiscalía este 6 de enero, en Bajada de Reyes

El fiscal de la Nación interino sostiene que “no han dado resultados” y que los casos serán asumidos por fiscalías especializadas

(Composición Infobae/Nicol Chauca)
(Composición Infobae/Nicol Chauca)

En una decisión que marca un giro profundo en la estructura del Ministerio Público, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que este martes 6 de enero se oficializará la disolución de los Equipos Especiales de la Fiscalía. La medida, anunciada desde diciembre, será concretada simbólicamente en el Día de la Bajada de Reyes y supone el fin de grupos clave que investigaron casos emblemáticos de corrupción y violaciones de derechos humanos en el país.

Tomás Gálvez precisó que la resolución que formaliza la disolución de los Equipos Especiales fue acordada el pasado 19 de diciembre y se hará efectiva este martes 6 de enero. Según sus declaraciones, la fecha no fue elegida al azar. Durante una entrevista a Willax TV, sostuvo que la decisión se ejecutará en Bajada de Reyes porque, a su juicio, los integrantes de estos equipos “se han considerado reyes”.

“Ya están disueltos prácticamente. Como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el día de la Bajada de Reyes, pero no por Bajada de Reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, a los reyes entre comillas”, afirmó.

La medida alcanza a los Equipos Especiales Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y el Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip).

Tomás Gálvez a un paso
Tomás Gálvez a un paso de volver al Ministerio Público.

¿Qué pasará con las investigaciones en curso?

De acuerdo con Gálvez, los casos que hasta ahora eran investigados por los Equipos Especiales no quedarán paralizados. Por el contrario, pasarán a manos de fiscalías ordinarias y especializadas, según la materia de cada proceso.

“El trabajo será reconducido de manera más eficaz y eficiente por las fiscalías especializadas”, aseguró el fiscal de la Nación interino, quien reiteró que, en su evaluación, estos equipos “no han dado resultado”.

Fotografía de archivo de uno
Fotografía de archivo de uno de los fiscales que lleva el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela EFE/Hedeson Alves

Las críticas de Gálvez a los Equipos Especiales

El titular interino del Ministerio Público fue enfático en sus cuestionamientos. Sostuvo que con la creación de estos grupos se habría generado encubrimiento, impunidad y persecución dentro de la propia Fiscalía.

“Si eres mi amigo, te encubro; si no, te persigo”, señaló, al referirse especialmente al Equipo Especial Lava Jato. Incluso mencionó como ejemplo el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, al considerar que su investigación avanza “a paso de tortuga”.

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que el propio Gálvez es investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, uno de los procesos que hasta ahora estaba a cargo de un Equipo Especial.

Ambos fiscales supremos fueron destituidos
Ambos fiscales supremos fueron destituidos por sus vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto, pero sanciones fueron anuladas. Foto: composición/Ministerio Público

El destino de Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

Como había adelantado La República, los casos del Equipo Especial Lava Jato pasarán a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, actualmente dirigida por el fiscal Germán Juárez Atoche. Juárez fue removido del Equipo Lava Jato el pasado 7 de diciembre, luego de ocho años, para asumir la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, cargo que antes ocupaba Elizabeth Peralta Santur, hoy con prisión preventiva por el caso Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’.

Juárez Atoche estuvo a cargo de investigaciones contra los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala, así como de la ex primera dama Nadine Heredia, sentenciados por delitos de corrupción.

En el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, las investigaciones serán asumidas por el subsistema de Corrupción de Funcionarios, bajo la coordinación nacional de las Fiscalías Penales, a cargo de Omar Tello. Por su parte, el Eficcop sería trasladado al subsistema anticorrupción.

Odebrecht - Lava Jato
Odebrecht - Lava Jato

Incertidumbre sobre Eficavip y las protestas sociales

El futuro del Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) es el menos claro. Este grupo investiga las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre 2022 y 2023, un caso de alta sensibilidad política y social.

Hasta el momento, no se ha detallado a qué despacho específico pasarán estas investigaciones ni cómo se garantizará la continuidad de los procesos vinculados a graves violaciones de derechos humanos.

Temas Relacionados

Tomás GálvezEquipos EspecialesFiscalíaBajada de ReyesCuellos blancos del puertoLava Jatoperu-politica

