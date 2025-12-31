Perú

AAP pide reunión urgente con el MTC tras postergación de placas Mercosur para motocicletas

La Asociación Automotriz del Perú alertó sobre posibles perjuicios para quienes han adquirido o planean adquirir motocicletas y trimotos nuevas durante el periodo de transición definido por la nueva norma

Cambio de fecha en placas
Cambio de fecha en placas Mercosur obligará a retomar producción anterior, señala la AAP. (Foto: Captura video Canal N)

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) solicitó una reunión urgente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) luego de la publicación del Decreto Supremo 021-2025-MTC, norma que posterga la entrada en vigencia de las nuevas placas tipo Mercosur para motocicletas y trimotos nuevas. El pronunciamiento fue difundido mediante un comunicado oficial emitido el 30 de diciembre de 2025, en el que la entidad expone las implicancias operativas, logísticas y legales de esta decisión.

Según la AAP, la medida adoptada por el MTC genera un impacto inmediato en el sistema de producción y distribución de placas vehiculares, así como en los usuarios que han adquirido o planean adquirir motocicletas y trimotos en los próximos meses. La asociación advierte que la postergación se produce cuando el proceso de implementación del nuevo formato ya se encontraba en marcha.

AAP - trafico en Lima
AAP - trafico en Lima

Nuevo sistema de placas

La AAP recordó que la implementación de las placas tipo Mercosur para motocicletas y trimotos fue establecida mediante la Ley 32184, promulgada en diciembre de 2024. A partir de esa norma, la asociación indicó que inició un proceso de preparación con un año de anticipación para atender la futura demanda del nuevo sistema de identificación vehicular.

Este trabajo incluyó la planificación logística, la adecuación de procesos y la coordinación con proveedores, con el objetivo de asegurar una transición ordenada hacia el nuevo formato de placas de siete dígitos. Según el comunicado, estas acciones se realizaron en función del cronograma establecido por el propio Estado.

Perú adoptará nuevas placas con
Perú adoptará nuevas placas con identificación RFID para combatir crímenes cometidos en motocicletas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Adecuaciones tecnológicas

La AAP señaló que las nuevas placas tipo Mercosur incorporan características tecnológicas más avanzadas, lo que exigió la instalación de nuevas líneas de proveedores y de producción específicas para motocicletas y trimotos. Estas adecuaciones implicaron inversiones y cambios operativos orientados a cumplir con los estándares definidos por la normativa vigente.

En paralelo, la asociación explicó que, al haberse fijado el 17 de diciembre de 2025 como fecha de inicio de la vigencia obligatoria de las nuevas placas, se procedió al cierre progresivo de las líneas de producción y del stock correspondiente a las placas anteriores de seis dígitos, al considerarse inviable mantener dos sistemas de manera simultánea.

AAP pide reunión urgente con
AAP pide reunión urgente con el MTC tras postergación de placas Mercosur para motocicletas. (Foto: AAP)

Vigencia legal de las nuevas placas

De acuerdo con el comunicado, entre el 17 de diciembre de 2025 y la publicación del Decreto Supremo 021-2025-MTC, el único documento legal habilitante para la circulación de motocicletas y trimotos nuevas era la placa de siete dígitos. La AAP sostuvo que, durante ese periodo, se encontraba plenamente preparada para la fabricación y distribución de este nuevo tipo de placa.

La asociación remarcó que la planificación operativa se realizó sobre la base de la información y los plazos oficiales comunicados previamente, razón por la cual la modificación del cronograma genera una disrupción significativa en el sistema ya implementado.

Impacto de la postergación

Con la publicación del decreto supremo que posterga la aplicación de las placas Mercosur, la AAP indicó que se verá obligada a reactivar la cadena logística y la línea de producción de las placas anteriores de seis dígitos. Este proceso, según estimaciones de la propia entidad, demandará aproximadamente 16 semanas.

La asociación advirtió que este retorno temporal al sistema previo conlleva costos operativos, ajustes logísticos y posibles retrasos, además de los efectos que podría tener en los usuarios finales y en el mercado de motocicletas y trimotos nuevas.

Pedido de coordinación urgente con el MTC

Ante este escenario, la AAP informó que ha exhortado al MTC a recibirla de manera urgente para que se le indiquen los pasos a seguir tras la postergación de la medida. El objetivo, señaló, es evitar una grave afectación a las personas que ya han comprado o que planean comprar motocicletas y trimotos nuevas en los próximos cuatro meses.

El comunicado concluye señalando que la asociación busca una coordinación inmediata que permita reducir los perjuicios derivados de la transición entre ambos sistemas de placas, mientras se restablece la producción y distribución del formato anterior, conforme a lo dispuesto por la nueva norma.

