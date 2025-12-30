Motocicletas seguirán usando placa antigua: MTC suspende exigencia de nuevas placas holográficas hasta 2026, ¿cuál es el nuevo plazo?

El Decreto Supremo N° 021-2025-MTC prorroga todas las fechas previstas para el cambio de placas de vehículos menores motorizados.

El Gobierno, a través del Decreto Supremo N° 021-2025-MTC, ha decidido suspender hasta el 30 de noviembre de 2026 la implementación de la nueva placa única nacional de rodaje para vehículos menores motorizados de la categoría L, que incluye motocicletas y mototaxis.

Esta prórroga afecta tanto el cronograma de cambio de placas como la reciente obligación de portar una placa delantera holográfica con calcomanía autodestructible, establecida por el Decreto Supremo N° 007-2025-MTC.

Gobierno prorroga hasta 2026 la suspensión de la placa única para motos

El cambio normativo responde a la necesidad de garantizar una transición ordenada y eficiente en la identificación de estos vehículos, luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) identificara limitaciones técnicas y operativas para cumplir con los plazos previstos.

El cronograma original, aprobado por resoluciones ministeriales y actualizado en 2025, obligaba a los propietarios de motos, mototaxis y otros vehículos menores a renovar sus placas en fechas escalonadas entre junio de 2025 y noviembre de 2027, según el último dígito de la placa.

Por ejemplo, las placas terminadas en “0” debían cambiarse entre junio y agosto de 2025, las terminadas en “1” entre septiembre y noviembre de 2025, y así sucesivamente hasta cubrir todos los dígitos.

Vigencia de placas actuales para vehículos menores va hasta noviembre de 2026

La modificación más reciente, a través del Decreto Supremo N° 007-2025-MTC, exigía la incorporación de una placa holográfica delantera y una calcomanía electrónica autodestructible para motos y trimóviles.

Esta medida, en cumplimiento de la Ley 32184, buscaba elevar los estándares tecnológicos y de seguridad, combatiendo la falsificación y el uso indebido de placas vehiculares.

Sin embargo, la falta de condiciones logísticas y técnicas llevó al MTC a recomendar la suspensión temporal de estas obligaciones, para evitar afectaciones a los usuarios y asegurar la continuidad del servicio de expedición de placas.

El MTC argumenta que la suspensión responde a serias limitaciones técnicas y logísticas detectadas en la implementación del nuevo sistema.

¿El cronograma para renovación de placas de motos queda en pausa?

Con la publicación del nuevo decreto, quedan suspendidas hasta el 30 de noviembre de 2026 todas las fechas del cronograma original, así como la aplicación de los artículos y anexos del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje (Decreto Supremo N° 017-2008-MTC).

Este documento incluía los requerimientos relativos a la codificación, colores, dimensiones, elementos holográficos y procedimientos de registro, junto con la obligación de la placa delantera holográfica.

El Decreto Supremo también suspende la aplicación de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 007-2025-MTC, que modificaba el reglamento de placas.

Además, el MTC deberá aprobar en un plazo máximo de cinco días desde la publicación del decreto la normativa complementaria necesaria para asegurar la continuidad del sistema de identificación vehicular durante la prórroga.

Placas holográficas serán vistas por el próximo gobierno: debían reducir la inseguridad ciudadana

El cambio de placas para motocicletas, que incluye elementos holográficos y un chip se dio en el marco de la Ley 32184 para combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana, mejorar la fiscalización vehicular, controlar el parque nacional y modernizar la identificación de vehículos menores (motos, mototaxis) mediante tecnología avanzada.

La suspensión de su aplicación efectiva fue refrendada por el presidente José Enrique Jerí Oré y el ministro Aldo Martín Prieto Barrera, y publicada oficialmente el 30 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial El Peruano.