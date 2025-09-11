Perú

Ejército peruano en problemas por incumplimiento de empresa rusa en la reparación de helicópteros: 13 meses de retraso y millones de dólares en juego

El representante de Milenium Veladi, es el empresario Diego Alfaro Di Natale, cercano a Jorge Garboza Amand, quien es íntimo amigo de Nicanor Boluarte

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Los helicópteros que debieron ser
Los helicópteros que debieron ser reparados continúan inoperativos. Foto: composición H13/ Milenium Veladi Corp

El incumplimiento contractual de una empresa rusa en el mantenimiento de helicópteros del Ejército ha puesto en evidencia no solo graves irregularidades, sino también vínculos políticos que explican el trato preferencial recibido por la compañía. Según una investigación de La República, la firma panameña Milenium Veladi, representante del conglomerado ruso Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC), fue contratada de manera directa y en condiciones excepcionales, pese a no cumplir con el servicio acordado.

En los registros figura como representante de Milenium Veladi el empresario Diego Alfaro Di Natale, cercano a Jorge Garboza Amand, íntimo amigo de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Estas relaciones explican, de acuerdo con fuentes consultadas por el medio, por qué la empresa recibió beneficios inusuales: adjudicación sin licitación, exoneración del pago de IGV —asumido por el propio Ejército— y un adelanto del 70% del monto total del contrato.

El Ejército adjudicó un contrato
El Ejército adjudicó un contrato de más de 20 millones de dólares a Millennium Velardi Corp para el mantenimiento de helicópteros rusos necesarios en tareas de rescate y emergencia.(Composición: Infobae / Andina y CEMAE)

El acuerdo fue suscrito el 10 de noviembre de 2023 por US$ 20,3 millones y establecía la reparación mayor (“overhaul”) de tres aeronaves estratégicas: los helicópteros Mi-171-ShP, Mi-171-Sh y Mi-MTV1. La entrega debía realizarse el 13 de agosto de 2024, pero no se cumplió. Ante la demora, el Ejército concedió dos ampliaciones —hasta el 31 de octubre y luego hasta el 30 de diciembre de 2024—, también incumplidas. Una tercera prórroga solicitada por la empresa fue rechazada, lo que llevó a Milenium Veladi a iniciar un proceso de conciliación extrajudicial.

Conciliaciones fallidas y silencio de las FF.AA.

El último intento de acuerdo ocurrió el 27 de agosto de 2025, en una reunión entre el jefe del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), general César Claudet, y el representante de la empresa, César Cueva Castro. El procurador del Ejército estuvo presente, pero la cita concluyó sin avances. A la fecha, 13 meses después del vencimiento inicial y 9 meses tras la última prórroga, los tres helicópteros permanecen inoperativos.

La falta de estas aeronaves reduce la capacidad operativa del Ejército, que las necesita para transporte de tropas, misiones de combate y operaciones humanitarias. Cada mes de retraso implica una menor capacidad de respuesta ante emergencias y amenazas a la seguridad nacional.

El Ejército adjudicó un contrato
El Ejército adjudicó un contrato de más de 20 millones de dólares a Millennium Velardi Corp para el mantenimiento de helicópteros rusos necesarios en tareas de rescate y emergencia.(Composición: Infobae / Andina y CEMAE)

El contraste regional es notorio. En Colombia, el Ministerio de Defensa contrató en diciembre de 2024 a la empresa Vertol Systems Company por US$ 32,4 millones para reparar seis helicópteros rusos. Al detectar incumplimientos, las autoridades denunciaron rápidamente a la firma y abrieron un proceso legal. En Perú, en cambio, pese a los reiterados retrasos, no se han aplicado sanciones.

Según La República, Milenium Veladi planea ahora acudir al arbitraje, una estrategia que podría prolongar el contrato y evitar sanciones inmediatas, lo que le daría más tiempo a pesar de su historial de incumplimientos.

La empresa figura como proveedora
La empresa figura como proveedora del Estado. Panorama reveló que sus oficinas en Panamá, lucían completamente vacías.

El caso resulta aún más grave porque los recursos ya fueron desembolsados: del contrato de US$ 20,3 millones, la empresa recibió un adelanto del 70% sin haber entregado hasta hoy ninguno de los tres helicópteros.

Pese al escándalo que golpea la transparencia en el sector Defensa, el Ejército mantiene silencio: no ha anunciado sanciones, resoluciones de contrato ni medidas para recuperar el dinero ya invertido.

Temas Relacionados

EjércitoFF.AA.Ministerio de DefensaHelicópteros rusosCentro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE),peru-noticias

Más Noticias

Conflicto entre pastores por posesión de iglesia evangélica ante presunto desbalance financiero

Dos congregaciones protagonizan una pugna por la sede en El Agustino. Acusaciones sobre administración y recursos han derivado en la presencia de la policía y en personas retenidas dentro del recinto religioso

Conflicto entre pastores por posesión

Ministra de la Mujer anuncia que se cambiará de nombre el Centro de Emergencia Mujer “para atender también a la familia”

De acuerdo a la titular del MIMP, Ana Peña Cardoza, con esta medida se está “protegiendo y cuidando de forma integral a todo el grupo familiar”

Ministra de la Mujer anuncia

Aeropuerto Jorge Chávez aplicará nueva tarifa unificada con doble cobro a viajeros en tránsito desde el 26 de septiembre

La disposición afectará a los pasajeros que hagan conexiones dentro y fuera del país, pues deberán pagar un recargo al ingresar al aeropuerto y nuevamente al proseguir con su itinerario, lo que incrementará sus gastos de traslado

Aeropuerto Jorge Chávez aplicará nueva

“¿Quién lo engañó que es jugador?“: ‘Chiquito’ Flores arremetió contra Sergio Peña tras polémicas declaraciones sobre la selección peruana

El exarquero cuestionó al volante nacional por mandar indirecta a los jugadores que no quieren vestir la camiseta de Perú tras derrota ante Paraguay por Eliminatorias 2026

“¿Quién lo engañó que es

Martín Vizcarra niega haber visto a Pedro Castillo durante su encierro en el penal de Barbadillo

El expresidente de la República señaló que Ollanta Humala fue el único exmandatario con el que sostuvo una conversación

Martín Vizcarra niega haber visto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministra de la Mujer anuncia

Ministra de la Mujer anuncia que se cambiará de nombre el Centro de Emergencia Mujer “para atender también a la familia”

Martín Vizcarra niega haber visto a Pedro Castillo durante su encierro en el penal de Barbadillo

Betssy Chávez niega que haya intentado fugarse a la Embajada de México y afirma que se dirigía a La Rambla

Alfredo Barnechea aprovecha el Mundial de desayunos para reaparecer junto a un pan con chicharrón

Martín Vizcarra contó el gesto que Ollanta Humala tuvo con él en el penal de Barbadillo donde cumplía prisión preventiva

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina relata cómo iniciaron

Magaly Medina relata cómo iniciaron las investigaciones sobre la supuesta infidelidad de Maju Mantilla: “Manejábamos la información desde hace muchos meses”

“Esto es entre tú y yo”: Maju Mantilla se pronuncia y advierte a Gustavo Salcedo tras las acusaciones de infidelidad

Gustavo Salcedo: quién es el esposo de Maju Mantilla que la acusó de infidelidad con su productor Christian Rodríguez

Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla con su productor desde 2023 y expone chats: “Una persona sin valores”

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños habría sido porque Gustavo Salcedo descubrió el romance clandestino con su productor

DEPORTES

“¿Quién lo engañó que es

“¿Quién lo engañó que es jugador?“: ‘Chiquito’ Flores arremetió contra Sergio Peña tras polémicas declaraciones sobre la selección peruana

Pedro García explotó por salida de Óscar Ibáñez para tener otro DT interino en la selección peruana: “Es impresentable, un papelón”

Universitario sacó fotos de Raúl Ruidíaz de sus instalaciones: el contundente motivo de la drástica decisión del club

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley