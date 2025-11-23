Bad Bunny cantará una canción exclusiva en cada show en Lima: lo que se sabe del ‘Debí tirar más fotos tour’

Los fanáticos peruanos de Bad Bunny vivirán dos noches distintas, únicas e irrepetibles. El artista puertorriqueño confirmó en su show inaugural en República Dominicana que cada ciudad del ‘DeBí TiRaR MáS FOtoS World Tour’ tendrá una canción exclusiva, interpretada solo una vez por fecha y jamás repetida en otro país.

Esto significa que Lima no solo recibirá al artista más escuchado de la última década, sino que tendrá dos canciones exclusivas, una para cada concierto en el Estadio Nacional, programados para el 16 y 17 de enero.

Una dinámica nunca antes vista en sus tours

Bad Bunny sorprendió al mundo cuando, antes de interpretar la canción ‘25/8’ en su primer concierto de su gira del 21 de noviembre en República Dominicana, las pantallas gigantes mostraron un anuncio inesperado:

“Atención, la próxima canción es una exclusiva para ustedes de esta noche. Es decir, esta noche no se va a repetir en otra ciudad o función. Espero que la disfruten”.

Con este mensaje, el artista confirmó que su nuevo tour incluirá un momento especial y único para cada ciudad. Este concepto, similar a lo que hacen artistas de rock como Pearl Jam o Coldplay, cambia por completo la experiencia del público:cada país tendrá algo que nadie más escuchará en el resto del mundo.

Bad Bunny cantará una canción exclusiva en cada su show del Estadio Nacional de Lima. IG

Perú tendrá dos exclusivas: una para cada fecha

Lima, una de las plazas más fuertes en Latinoamérica para Bad Bunny, recibirá dos noches completas con repertorios casi idénticos, pero con un detalle que las hará totalmente diferenciadas:

Esto significa que los fans que asistan al 16 y 17 de enero del 2026 escucharán dos temas exclusivos, cada uno presentado solo una vez y nunca más interpretado en todo el tour mundial.

Este sistema convierte a los conciertos de Lima en una experiencia irrepetible no solo para el público peruano, sino también para coleccionistas de música en vivo, fanáticos hardcore y seguidores del Conejo Malo en otros países.

Bad Bunny adelanta sus conciertos en Lima por su presentación en el Super Bowl 2026

Así fue el setlist de su primer show del tour

Aunque las canciones exclusivas cambian por país, el resto del repertorio principal se mantiene con un setlist potente cargado de éxitos como: “La mudanza”, “Callaita”, “Pitorro de coco”, “Vuelita”, “Turista”, “Baile inolvidable”, “Nuevayol”, “Veldá”, “Tití me preguntó”, “Neverita”, “Si veo a tu mamá”, “La Romana”, “Voy a llevarte para PR”, “Me porto bonito”, “No me conoce”, Bichiyal", “Yo perreo sola”, ”Efecto", “Safaera”, “Dile”, “Mónaco”, “Café con ron”, “Ábreme paso”, “Ojitos lindos”, “La Canción“, ”Kloufrens”, “Dakiti”, “El apagón”, “DTMF” Y ”EoO”.

Además, se incluyen interludios, colaboraciones y cambios visuales que convierten el show en una experiencia cinematográfica.

Bad Bunny y el posible setlist que cantará en Estadio Nacional de Lima. IG

El show en Lima será completamente distinto al de 2022

Este tour no tiene nada que ver con el de ‘World’s Hottest Tour’, donde Bad Bunny apostó por el concepto playero. Ahora, el artista presenta una estética retro, caribeña y teatral, con visuales inspirados en cámaras antiguas, collages y colores tropicales.

Entre los detalles más comentados del nuevo espectáculo destacan: la aparición del famoso muñeco-buzo con cabeza de sapo, los interludios narrativos tipo cortometraje, la iluminación cálida y estética noventera. Además de la banda en vivo que refuerza ritmos caribeños.

Esta vez, Bad Bunny quiere que el show se sienta como un viaje personal, íntimo y al mismo tiempo explosivo, con energía visual y musical renovada.

Bad Bunny rumbo al Super Bowl: el tour se conecta con su momento más grande

El artista se prepara para su presentación como estrella principal del Halftime Show del Super Bowl 2026, el que se realizará el 8 de febrero en el Levis Estadio de California. Esto lo obligó a adelantar y reorganizar parte de su agenda latinoamericana.

Sin embargo, pese a su apretada agenda global, Bad Bunny decidió mantener a Lima en su calendario, reafirmando la importancia del público peruano en su carrera.

Puerto Rican singer Bad Bunny performs during the opening concert of his "DeBi TiRAR MaS FOToS World Tour" at the Felix Sanchez Olympic Stadium in Santo Domingo, Dominican Republic, on November 21, 2025. REUTERS/Erika Santelices