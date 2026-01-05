De la Amazonía a la Universidad de Duke: La enfermera peruana que investiga el impacto del mercurio en gestantes

Foto: Pronabec

Una joven profesional formada en la Amazonía participa en una investigación internacional liderada por la Universidad de Duke, en Estados Unidos, que analiza el impacto del mercurio en gestantes y niños de poblaciones vulnerables. Se trata de Rocío Gutiérrez Amoros, enfermera y becaria del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), quien integró el equipo de trabajo de un estudio longitudinal desarrollado durante cinco años y enfocado en uno de los principales riesgos ambientales que afectan a la salud pública en zonas amazónicas.

La trayectoria de Gutiérrez Amoros se inició lejos de los centros de investigación. A los 14 años se trasladó de Ayacucho a Madre de Dios junto a su familia. Tras una crisis de salud que obligó a sus padres a regresar a Huamanga, continuó sus estudios en Tambopata, donde accedió a la Beca Permanencia, beneficio que le permitió estudiar Enfermería en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y participar en proyectos científicos vinculados a universidades nacionales e internacionales.

Investigación científica desde la Amazonía: mercurio, salud y poblaciones vulnerables

Foto: Pronabec

Mientras estudiaba Enfermería en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, el rendimiento académico de Rocío la llevó a integrarse a equipos de investigación vinculados a universidades extranjeras. Uno de los trabajos más relevantes fue su participación en un estudio longitudinal liderado por la Universidad de Duke, enfocado en analizar los efectos de la exposición al mercurio en gestantes y niños, un tema de alta preocupación en zonas donde la minería aurífera ha dejado huellas profundas en el ambiente y en la salud pública.

“El estudio ha durado alrededor de cinco años. He participado como trabajadora de campo y en la toma de muestras”, explicó Rocío sobre un proyecto que implicó contacto directo con comunidades amazónicas y seguimiento constante de indicadores de salud. La investigación busca comprender cómo este metal pesado afecta el desarrollo infantil y el bienestar materno, aportando evidencia científica clave para futuras políticas sanitarias.

Su experiencia no se limitó a ese proyecto. De manera paralela, colaboró con la Universidad Peruana Cayetano Heredia en investigaciones sobre enfermedades emergentes en animales como perros, murciélagos y roedores, especies que pueden transmitir la rabia en contextos amazónicos. En ese trabajo, Rocío asumió responsabilidades en la toma de muestras humanas y en el ingreso a viviendas previamente identificadas como zonas de riesgo.

“Ingresábamos a las casas con un equipo multidisciplinario para evaluar si existían factores que representaran algún peligro para la población”, señaló. Este tipo de estudios permitió mapear amenazas sanitarias poco visibles y reforzar la vigilancia epidemiológica en áreas donde el acceso a servicios de salud suele ser limitado.

Becas, inglés y servicio público: el impacto más allá del laboratorio

Foto: Pronabec

Un elemento decisivo en su desarrollo profesional fue el dominio del idioma inglés, adquirido gracias a la Beca Especial de Inglés del Pronabec, que obtuvo mientras cursaba la secundaria en el colegio Guillermo Billinghurst de Madre de Dios. Lo que comenzó como un reto académico terminó convirtiéndose en una herramienta clave para acceder a bibliografía especializada y participar en investigaciones de alcance global.

“Gracias al inglés pude leer libros que no estaban en español y entender el rigor de la investigación científica internacional”, comentó. Ese conocimiento también le permitió colaborar en el procesamiento de datos y en la comunicación con equipos extranjeros, ampliando su perfil profesional más allá del ámbito asistencial.

Tras culminar su beca, Rocío cumplió con su Compromiso de Servicio al Perú, retornando a su colegio para enseñar inglés a nuevos estudiantes. Esta etapa marcó un nuevo vínculo con su comunidad, esta vez desde la educación, motivando a otros jóvenes a considerar las becas como una alternativa real para continuar estudios superiores.

Su experiencia durante la pandemia también dejó huella. Al haber trabajado en primera línea, actualmente prepara un artículo científico sobre la salud mental del personal de enfermería en la selva durante el COVID-19, una problemática que aún busca mayor visibilidad dentro del sistema de salud. El objetivo del estudio es aportar evidencia sobre las condiciones emocionales y laborales que enfrentaron quienes sostuvieron la atención sanitaria en contextos de alta vulnerabilidad.

En la actualidad, Rocío trabaja en el centro de salud Jorge Chávez de Madre de Dios, donde lidera brigadas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Desde ese espacio, coordina acciones preventivas dirigidas a adolescentes y jóvenes, en una región donde el acceso oportuno a la inmunización puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades futuras.