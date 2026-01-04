Minedu niega falta de presupuesto en Beca Permanencia y explica por qué subvención no alcanza todos los beneficiarios

El sector Educación revisará el programa de becas para optimizar los incentivos y garantizar el uso eficiente de los recursos. - Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), rechazó que exista falta de presupuesto para financiar la Beca Permanencia correspondiente a la convocatoria 2025. La institución detalló que la entrega escalonada de la subvención responde a criterios normativos y a los calendarios académicos de cada universidad, no a limitaciones económicas.

Criterios para la entrega de la subvención

Pronabec informó que los pagos de la Beca Permanencia se ejecutan conforme a lo establecido en las bases del concurso y tomando en cuenta los cronogramas académicos de las universidades. Los beneficios son efectivos a partir de la adjudicación oficial, realizada mediante Resolución Jefatural el 18 de diciembre de 2025, siempre que el estudiante esté cursando estudios en la fecha de publicación.

En la primera etapa, 5.854 de los 7.983 nuevos becarios adjudicados han recibido la subvención. El resto de los beneficiarios obtendrá el apoyo económico en el inicio de su próximo ciclo académico, según las fechas definidas por cada universidad. Pronabec aclaró que no interviene en la determinación de los cronogramas universitarios, los cuales son establecidos y comunicados por cada institución de educación superior.

El sector Educación remarcó que este criterio de entrega no responde a una falta de recursos. La medida obedece estrictamente a la normativa vigente, que impide reconocer beneficios por periodos académicos ya concluidos. De esta manera, se garantiza que el apoyo económico se otorgue únicamente a quienes cumplen con los requisitos y en los plazos definidos por las reglas del concurso.

Presupuesto garantizado para becas

Ante las dudas sobre la sostenibilidad financiera de los programas de becas estatales, el Ministerio de Educación aseguró que el presupuesto para más de 30.000 becas, incluyendo Beca 18 y Beca Permanencia, está garantizado para el periodo 2025-2026. La ministra de Economía, Denisse Miralles, precisó que el gobierno actual dispuso los recursos necesarios para cumplir con los compromisos asumidos, a pesar de la falta de previsión presupuestal en la administración anterior.

El presupuesto asignado para financiar las becas asciende a S/1.390 millones, cifra que incluye una ampliación de S/50 millones respecto a los S/1.340 millones inicialmente aprobados. “El presupuesto está garantizado. El Ministerio de Educación cuenta con 17.000 millones de soles y, además, la normativa vigente permite realizar redistribuciones internas para asegurar estos recursos”, explicó Miralles.

Polémica y revisión del programa

La controversia por el financiamiento de las becas se originó cuando se señaló la existencia de una brecha presupuestaria para cubrir todas las plazas ofrecidas, especialmente tras el incremento significativo en el número de becas anunciadas el año pasado. En ese contexto, la directora ejecutiva de Pronabec, Cecilia García, indicó que solo se contaba con fondos para dos mil becas, mientras que la Ley de Presupuesto destinó únicamente S/50 millones de los S/793 millones requeridos para Beca 18, Beca Permanencia y la nueva Beca Tec en 2026.

La ministra Miralles criticó la gestión anterior por haber prometido un aumento abrupto de becas sin prever el respaldo financiero necesario. Tradicionalmente, el país adjudicaba cerca de cinco mil becas anuales durante cinco años, y el salto a 38.000 becas en un solo año fue calificado como una decisión irresponsable. Miralles subrayó que ni Pronabec ni el Ministerio de Educación aseguraron la inclusión del presupuesto correspondiente en el proyecto presentado al Congreso.

A pesar de las dificultades, la ministra garantizó que las becas adjudicadas en noviembre de 2025 están cubiertas. “Quiero dar la tranquilidad de que esa promesa se va a cumplir y esas becas están garantizadas para este año”, afirmó Miralles.

Compromiso con la transparencia y mejora del sistema

El Minedu reiteró su compromiso con la transparencia y la continuidad académica de los estudiantes de alto rendimiento y bajos recursos, asegurando que el apoyo económico se otorga de manera responsable y conforme a las reglas del concurso. La ministra de Economía destacó que existen espacios de mejora en el diseño del programa de becas, por lo que se evaluarán sus incentivos y mecanismos para garantizar que cada sol invertido cumpla su objetivo.

La asignación escalonada de la subvención responde exclusivamente a los calendarios académicos universitarios y a la normativa vigente, no a limitaciones presupuestarias. Las autoridades aseguran que el presupuesto para la totalidad de los beneficiarios está garantizado y que el programa seguirá bajo criterios estrictos de transparencia y responsabilidad.