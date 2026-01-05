Durante un reciente concierto de Corazón Serrano, un episodio espontáneo se volvió viral en redes sociales y en el propio público del evento. Todo ocurrió cuando Ana Lucía Urbina interpretaba el tema “Tomando Cerveza”, uno de los momentos más celebrados por los asistentes, ya que la cantante suele destapar una botella y brindar desde el escenario.

En esta oportunidad, el plan no salió como esperaba. Ana Lucía recibió una botella completamente sellada y, al no poder abrirla, quedó unos segundos en apuro ante la mirada de los presentes. De inmediato, Cielo Fernández intervino y resolvió la situación de una manera poco convencional.

La joven cantante tomó la botella, la llevó a la boca y, usando sus dientes como destapador, retiró la chapa protectora sin titubear. Después, entregó la cerveza lista a su compañera, quien no ocultó su asombro por la destreza de Cielo. A pesar de la sorpresa, Ana Lucía continuó el show y el público celebró la rápida reacción.

Cielo Fernández, de Corazón Serrano, sorprende al abrir una cerveza con la boca en concierto: “El verdadero ‘Achórate’”. (TikTok)

Las imágenes del momento se difundieron ampliamente en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en opinar sobre la escena. Comentarios como “y eso que hace no mucho era menor de edad”, “eso lo aprendió en son del Duke” y “si hago eso se me quiebran los dientes” reflejaron la mezcla de asombro y humor con la que los seguidores vivieron el episodio.

Otros destacaron el carisma y la capacidad de improvisación de Cielo Fernández, bautizándola como “El verdadero ‘ACHÓRATE CIELO’”.

Este tipo de situaciones refuerza la conexión entre Corazón Serrano y su público, mostrando a las cantantes en facetas auténticas y cercanas. El episodio no solo resolvió un imprevisto, sino que sumó una anécdota más a la historia de la agrupación, consolidando la complicidad y espontaneidad que el público valora en sus presentaciones.

Lesly Águila revela la enfermedad que padece y sus cambios en Corazón Serrano

Lesly Águila, vocalista de Corazón Serrano, anunció que enfrenta un complicado diagnóstico en su rodilla derecha. La cantante, de 31 años, reveló que padece condromalacia patelar grado uno y hoffitis, condiciones que le generan dolor persistente y la obligan a modificar su rutina en el escenario.

“Así que si me ven con rodilleras en el escenario no se vayan a asustar. Es parte de mi recuperación”, explicó a través de sus redes sociales.

El origen de la dolencia no es reciente. La artista relató que todo empezó tras una caída en Estados Unidos hace casi diez años, mientras grababa un video. Desde entonces, la molestia en la rodilla se fue agravando, hasta que en los últimos meses el dolor se volvió constante y afectó sus actividades cotidianas y laborales. “A raíz de ese acontecimiento siempre me ha estado fastidiando la rodilla derecha”, contó Águila.

Lesly Águila revela la enfermedad que padece y los cambios que hará en Corazón Serrano: “Hay que trabajar hasta donde se pueda”

El diagnóstico obligó a la cantante a realizar fisioterapia, tomar medicamentos y restringir movimientos que puedan perjudicar su recuperación. Uno de los cambios más significativos es evitar el uso de tacos durante sus presentaciones, algo que describió como “súper complicado”, ya que forma parte de su rutina habitual en el escenario. “No puedo usar tacos durante este mes, que es súper complicado, porque mi rutina los requiere”, confesó.

Para sobrellevar el dolor, en algunos conciertos recibió autorización médica para cantar sentada, lo que resultó un cambio radical para alguien acostumbrada a moverse libremente mientras interpreta.

A pesar de las recomendaciones médicas de reposo absoluto, Águila subrayó que no puede dejar de trabajar completamente debido a sus compromisos con Corazón Serrano. “Yo necesito reposo, reposo absoluto, pero no puedo reposar más tiempo porque tengo chamba, así que hay que trabajar hasta donde se pueda”, afirmó.

Destacó el respaldo de sus compañeros y pidió comprensión a los seguidores ante los cambios visibles que muestra en sus shows, asegurando que continuará adaptándose para seguir compartiendo su música.