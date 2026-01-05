Perú

Cielo Fernández, de Corazón Serrano, sorprende al abrir una cerveza con la boca en concierto: “El verdadero ‘Achórate’”

La cantante intervino en parte del show de Ana Lucía Urbina, quien debía tomar cerveza en el desarrollo de su canción, pero esta estaba cerrada

Guardar

Durante un reciente concierto de Corazón Serrano, un episodio espontáneo se volvió viral en redes sociales y en el propio público del evento. Todo ocurrió cuando Ana Lucía Urbina interpretaba el tema “Tomando Cerveza”, uno de los momentos más celebrados por los asistentes, ya que la cantante suele destapar una botella y brindar desde el escenario.

En esta oportunidad, el plan no salió como esperaba. Ana Lucía recibió una botella completamente sellada y, al no poder abrirla, quedó unos segundos en apuro ante la mirada de los presentes. De inmediato, Cielo Fernández intervino y resolvió la situación de una manera poco convencional.

La joven cantante tomó la botella, la llevó a la boca y, usando sus dientes como destapador, retiró la chapa protectora sin titubear. Después, entregó la cerveza lista a su compañera, quien no ocultó su asombro por la destreza de Cielo. A pesar de la sorpresa, Ana Lucía continuó el show y el público celebró la rápida reacción.
Cielo Fernández, de Corazón Serrano,
Cielo Fernández, de Corazón Serrano, sorprende al abrir una cerveza con la boca en concierto: “El verdadero ‘Achórate’”. (TikTok)

Las imágenes del momento se difundieron ampliamente en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en opinar sobre la escena. Comentarios como “y eso que hace no mucho era menor de edad”, “eso lo aprendió en son del Duke” y “si hago eso se me quiebran los dientes” reflejaron la mezcla de asombro y humor con la que los seguidores vivieron el episodio.

Otros destacaron el carisma y la capacidad de improvisación de Cielo Fernández, bautizándola como “El verdadero ‘ACHÓRATE CIELO’”.

Este tipo de situaciones refuerza la conexión entre Corazón Serrano y su público, mostrando a las cantantes en facetas auténticas y cercanas. El episodio no solo resolvió un imprevisto, sino que sumó una anécdota más a la historia de la agrupación, consolidando la complicidad y espontaneidad que el público valora en sus presentaciones.

Cielo Fernández, de Corazón Serrano,
Cielo Fernández, de Corazón Serrano, sorprende al abrir una cerveza con la boca en concierto: “El verdadero ‘Achórate’”. (TikTok)

Lesly Águila revela la enfermedad que padece y sus cambios en Corazón Serrano

Lesly Águila, vocalista de Corazón Serrano, anunció que enfrenta un complicado diagnóstico en su rodilla derecha. La cantante, de 31 años, reveló que padece condromalacia patelar grado uno y hoffitis, condiciones que le generan dolor persistente y la obligan a modificar su rutina en el escenario.

“Así que si me ven con rodilleras en el escenario no se vayan a asustar. Es parte de mi recuperación”, explicó a través de sus redes sociales.

El origen de la dolencia no es reciente. La artista relató que todo empezó tras una caída en Estados Unidos hace casi diez años, mientras grababa un video. Desde entonces, la molestia en la rodilla se fue agravando, hasta que en los últimos meses el dolor se volvió constante y afectó sus actividades cotidianas y laborales. “A raíz de ese acontecimiento siempre me ha estado fastidiando la rodilla derecha”, contó Águila.

Lesly Águila revela la enfermedad
Lesly Águila revela la enfermedad que padece y los cambios que hará en Corazón Serrano: “Hay que trabajar hasta donde se pueda”

El diagnóstico obligó a la cantante a realizar fisioterapia, tomar medicamentos y restringir movimientos que puedan perjudicar su recuperación. Uno de los cambios más significativos es evitar el uso de tacos durante sus presentaciones, algo que describió como “súper complicado”, ya que forma parte de su rutina habitual en el escenario. “No puedo usar tacos durante este mes, que es súper complicado, porque mi rutina los requiere”, confesó.

Para sobrellevar el dolor, en algunos conciertos recibió autorización médica para cantar sentada, lo que resultó un cambio radical para alguien acostumbrada a moverse libremente mientras interpreta.

A pesar de las recomendaciones médicas de reposo absoluto, Águila subrayó que no puede dejar de trabajar completamente debido a sus compromisos con Corazón Serrano. “Yo necesito reposo, reposo absoluto, pero no puedo reposar más tiempo porque tengo chamba, así que hay que trabajar hasta donde se pueda”, afirmó.

Destacó el respaldo de sus compañeros y pidió comprensión a los seguidores ante los cambios visibles que muestra en sus shows, asegurando que continuará adaptándose para seguir compartiendo su música.

Temas Relacionados

Corazón SerranoCielo Fernándezperu-entretenimiento

Más Noticias

Feriados 2026: ¿En qué fechas caen los días libres de Semana Santa este año?

Jueves y Viernes Santo son los siguiente feriados del Perú, pero, como todos los años, son móviles, y esta vez caen más pronto

Feriados 2026: ¿En qué fechas

Matrícula escolar 2026: dónde revisar la lista de colegios con inscripción digital del Minedu

El Ministerio de Educación habilitó la matrícula digital 2026 para colegios públicos en zonas específicas del país

Matrícula escolar 2026: dónde revisar

JEE declara improcedente la candidatura de Mario Vizcarra y deja a Perú Primero fuera de la carrera presidencial

El hermano del expresidente Martín Vizcarra y candidato a la presidencia, afirmó que “no me van a doblegar” luego de conocer la decisión del Jurado Electoral Especial

JEE declara improcedente la candidatura

Balacera en cevichería de Chaclacayo deja tres muertos y varios heridos a pocas cuadras de la comisaría del distrito

Efectivos de la PNP y representantes del Ministerio Público desplegaron un operativo en la zona y habrían intervenido a personas vinculadas al ataque

Balacera en cevichería de Chaclacayo

Crisis en Machu Picchu hoy: Choque de trenes deja conflicto por buses a la ciudadela y protestas de visitantes que afectan al turismo

En medio de las advertencias sobre la posible pérdida del estatus como una de las 7 maravillas del mundo, la administración de las rutas para el traslado de turistas aún no mejora sus condiciones

Crisis en Machu Picchu hoy:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE declara improcedente la candidatura

JEE declara improcedente la candidatura de Mario Vizcarra y deja a Perú Primero fuera de la carrera presidencial

José Antonio Kast llega mañana al Perú: cumbre con José Jerí tiene en agenda un corredor humanitario para ciudadanos venezolanos

Presidente José Jerí supervisó el trabajo de comisarías durante operativos de control territorial

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Candidatura de Marisol Pérez Tello en manos del JNE: conceden recurso de apelación presentado por Primero la Gente

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly celebra la captura

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

Giacomo Bocchio afirma que no extraña la televisión, pero no le cierra las puertas: “Quita mucho tiempo”

Fans de Bad Bunny ya acampan para los conciertos del 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional

Maritere Braschi sorprende al explicar cuándo comer con las manos y aclara: “Siempre hay que adaptarnos”

Alejandra Baigorria revela la buena relación entre su hermano Sergio y Said Palao: “Creo que tú te colaste al viaje”

DEPORTES

Giancarlo Granda apuntó contra la

Giancarlo Granda apuntó contra la directiva de Sporting Cristal por el fichaje de Juan Cruz González: “Hay que poner la plata”

Franco Velazco se incomodó por críticas a Sekou Gassama y sus “problemas familiares” para unirse a Universitario: “Es buscarle tres pies al gato”

Pedro Aquino dio juiciosa opinión sobre Pablo Guede y la clave para reivindicarse en Alianza Lima: “Comienzo de cero”

Héctor Fértoli confesó el motivo para fichar por Universitario y elogió a refuerzo de Alianza Lima: “Viene a potenciar la Liga 1”

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26