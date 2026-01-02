Corazón Serrano revela la gran sorpresa: Edu Baluarte volvió a la agrupación y se robó el show de Año Nuevo.

El inicio del año 2026 marcó un momento esperado para los seguidores de la cumbia peruana. Corazón Serrano anunció el regreso del cantante Edu Baluarte a la agrupación, hecho que se concretó durante el concierto de Año Nuevo realizado en el parque zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho. La aparición de Baluarte en el escenario, después de casi dos años de ausencia, generó ovaciones y una respuesta entusiasta del público.

La presentación en vivo, que congregó a miles de asistentes, permitió a la orquesta liderada por Edwin Guerrero Neira revelar la “sorpresa” que había anticipado en días previos. Horas después del espectáculo, la agrupación confirmó oficialmente el retorno del artista en sus redes sociales, donde publicaron: “La sorpresa fue revelada. El increíble Edu Baluarte es parte de la familia de Corazón Serrano”. Este anuncio se replicó en diversas plataformas y fue respaldado por una ola de mensajes positivos de los seguidores.

El recibimiento del público y la reacción en redes sociales

La noticia del regreso de Edu Baluarte a Corazón Serrano tuvo un impacto inmediato entre los fanáticos de la cumbia. La aparición del cantante de 25 años fue recibida con aplausos, gritos y celulares en alto durante el concierto de Año Nuevo. El propio artista interpretó “Se supone”, uno de los temas que lo identifican, y el público coreó la canción de principio a fin.

En redes sociales, la mayoría de mensajes destacaron el talento del intérprete y su aporte al estilo romántico de la agrupación. Frases como “Ahora sí se vienen las canciones románticas”, “Bienvenido de nuevo, Edu” o “Estamos contigo Edu” se multiplicaron en las cuentas oficiales del grupo y en foros de seguidores. Muchos usuarios pidieron al cantante que mantenga su permanencia en la orquesta y recordaron que su primera etapa en 2023 fue breve.

El propio Baluarte reconoció en entrevistas pasadas la cercanía que mantiene con el público y la importancia de este respaldo para su carrera. La orquesta, por su parte, prepara nuevas producciones para el calendario musical de 2026, lo que incrementa las expectativas en torno a la participación del cantante y los próximos lanzamientos.

Una segunda etapa y el impacto de Edu Baluarte en la agrupación

La reincorporación de Edu Baluarte marca el inicio de su segunda etapa dentro de Corazón Serrano. Su primera participación en la orquesta se produjo en 2023, aunque solo permaneció algunos meses antes de iniciar una carrera como solista en el género urbano. Pese a este corto periodo, el cantante logró posicionarse como una de las voces más jóvenes y prometedoras del grupo, atributo que fue destacado en diferentes medios.

Durante su paso anterior por la agrupación piurana, Baluarte fue objeto de comentarios mediáticos relacionados a su cercanía con algunas compañeras, como Lesly Águila y Kiara Lozano. En una transmisión en vivo por TikTok, el cantante confesó sentir atracción por Águila: “Lesly era mi crush. Yo desde chibolito seguía la cumbia como buen norteño”. También fue vinculado con Lozano debido a la química mostrada en los conciertos y las fotos compartidas en redes, aunque ambos descartaron la existencia de una relación sentimental.

La agrupación, que cuenta con una larga trayectoria en el género, busca fortalecer su propuesta musical con la reincorporación de Baluarte. Los próximos meses estarán marcados por nuevas producciones y presentaciones en diferentes ciudades del país, mientras los seguidores esperan conocer más detalles sobre los planes de la orquesta y el papel del cantante en los proyectos venideros.

El respaldo del público y el ambiente festivo durante el concierto de Año Nuevo reflejaron la importancia del anuncio para el panorama de la cumbia peruana. Corazón Serrano inicia 2026 con la expectativa de consolidar su presencia en la escena musical y de continuar renovando su repertorio con la participación de voces jóvenes y reconocidas.