Alejandra Baigorria revela la buena relación entre su hermano Sergio y Said Palao: “Creo que tú te colaste al viaje”

Alejandra Baigorria compartió en redes sociales detalles de su reciente viaje a Londres, realizado junto a su esposo, Said Palao, y su hermano, Sergio Baigorria. La convivencia entre ambos hombres llamó la atención de sus seguidores, quienes notaron la evidente cercanía y complicidad entre cuñados.

En un video publicado en TikTok, Baigorria mostró a Said y Sergio abriendo cajas de zapatillas, entre bromas y risas. La grabación evidenció el ambiente relajado y la buena onda entre ambos, lo que sorprendió a la empresaria. Incluso durante un trayecto en tren, ambos se sentaron juntos, dejando a Alejandra en un asiento individual.

Sobre la escena, Alejandra escribió: “Pensé que sería increíble que se lleven bien!! Pero ahora ni conmigo le gusta salir de compras”. Con esta frase, dejó ver su sorpresa ante la nueva dinámica del grupo.

Alejandra Baigorria revela la buena relación entre su hermano Sergio y Said Palao

Said también se sumó a las bromas con un comentario en el video: “Compras con Sergio 3 minutos, compras con Ale 24 horas”, resaltando la diferencia en las salidas con uno y otro. Sergio no se quedó atrás y respondió entre risas: “Jajajaj, Ya fuiste”.

La interacción no pasó desapercibida para los seguidores, quienes se mostraron contentos con la relación entre cuñados. Algunos, incluso, ironizaron sobre el lugar de Baigorria en el viaje con mensajes como: “Creo que tú te colaste al viaje de ellos” o “Ellos: el próximo viaje dejamos a Ale”.

Alejandra Baigorria terminó por mostrar no solo la buena relación familiar, sino también el humor que caracteriza sus publicaciones y la cercanía con quienes la siguen en redes sociales.

Alejandra Baigorria muestra su paso por Londres

Alejandra Baigorria compartió su experiencia en Leadenhall Market, un mercado cubierto situado en el centro de Londres, famoso por su arquitectura victoriana y su papel en varias producciones cinematográficas. El lugar, además, destaca por su variada oferta gastronómica, que incluye restaurantes, cafés y pastelerías.

Durante su recorrido, Baigorria expresó su asombro ante la estética y el ambiente del mercado. “Hemos llegado a un mercado espectacular. Miren cómo son los mercados aquí. Miren este espectáculo”, comentó mientras grababa el lugar. A diferencia de sus publicaciones desde Suiza, en esta ocasión su atención se centró en la belleza del espacio y las opciones culinarias, en lugar de los precios.

La empresaria hizo una pausa frente a una vitrina de postres y se dejó tentar por un donut de pistacho, tendencia en el lugar. “¿Probamos o no probamos, chicas? Qué rico se ve. Vamos a probar este viral”, dijo antes de degustarlo. Tras el primer bocado, no dudó en recomendarlo: “Mmm… 100 puntos. Está demasiado rico”.

Con humor y cercanía, Alejandra Baigorria compartió en plataformas digitales un recorrido marcado por contrastes económicos, culturales y gastronómicos en Europa. (TikTok)

El relato marcó un contraste con su paso por Suiza, donde predominaban las referencias a los altos precios y a la necesidad de ajustar hábitos. En Londres, en cambio, priorizó la exploración y el disfrute cultural, mostrando una faceta más relajada de su viaje.

Baigorria también mencionó las bajas temperaturas en Londres: “Chicos, aquí hace un frío…”, señaló en uno de sus videos. La espontaneidad de sus comentarios y la naturalidad de sus reacciones reforzaron la conexión con su audiencia.

Su viaje dejó ver dos realidades europeas: la adaptación ante lo costoso en Suiza y la apertura a nuevas experiencias en Londres, siempre desde una perspectiva cercana y auténtica.