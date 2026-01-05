Perú

Alejandra Baigorria revela la buena relación entre su hermano Sergio y Said Palao: “Creo que tú te colaste al viaje”

La empresaria se encuentra viajando por Europa junto a su esposo y su hermano, pero la química entre los cuñados ha causado sorpresa

Guardar

Alejandra Baigorria compartió en redes sociales detalles de su reciente viaje a Londres, realizado junto a su esposo, Said Palao, y su hermano, Sergio Baigorria. La convivencia entre ambos hombres llamó la atención de sus seguidores, quienes notaron la evidente cercanía y complicidad entre cuñados.

En un video publicado en TikTok, Baigorria mostró a Said y Sergio abriendo cajas de zapatillas, entre bromas y risas. La grabación evidenció el ambiente relajado y la buena onda entre ambos, lo que sorprendió a la empresaria. Incluso durante un trayecto en tren, ambos se sentaron juntos, dejando a Alejandra en un asiento individual.

Sobre la escena, Alejandra escribió: “Pensé que sería increíble que se lleven bien!! Pero ahora ni conmigo le gusta salir de compras”. Con esta frase, dejó ver su sorpresa ante la nueva dinámica del grupo.
Alejandra Baigorria revela la buena
Alejandra Baigorria revela la buena relación entre su hermano Sergio y Said Palao

Said también se sumó a las bromas con un comentario en el video: “Compras con Sergio 3 minutos, compras con Ale 24 horas”, resaltando la diferencia en las salidas con uno y otro. Sergio no se quedó atrás y respondió entre risas: “Jajajaj, Ya fuiste”.

La interacción no pasó desapercibida para los seguidores, quienes se mostraron contentos con la relación entre cuñados. Algunos, incluso, ironizaron sobre el lugar de Baigorria en el viaje con mensajes como: “Creo que tú te colaste al viaje de ellos” o “Ellos: el próximo viaje dejamos a Ale”.

Alejandra Baigorria revela la buena
Alejandra Baigorria revela la buena relación entre su hermano Sergio y Said Palao
Alejandra Baigorria revela la buena
Alejandra Baigorria revela la buena relación entre su hermano Sergio y Said Palao

Alejandra Baigorria terminó por mostrar no solo la buena relación familiar, sino también el humor que caracteriza sus publicaciones y la cercanía con quienes la siguen en redes sociales.

Alejandra Baigorria muestra su paso por Londres

Alejandra Baigorria compartió su experiencia en Leadenhall Market, un mercado cubierto situado en el centro de Londres, famoso por su arquitectura victoriana y su papel en varias producciones cinematográficas. El lugar, además, destaca por su variada oferta gastronómica, que incluye restaurantes, cafés y pastelerías.

Durante su recorrido, Baigorria expresó su asombro ante la estética y el ambiente del mercado. “Hemos llegado a un mercado espectacular. Miren cómo son los mercados aquí. Miren este espectáculo”, comentó mientras grababa el lugar. A diferencia de sus publicaciones desde Suiza, en esta ocasión su atención se centró en la belleza del espacio y las opciones culinarias, en lugar de los precios.

La empresaria hizo una pausa frente a una vitrina de postres y se dejó tentar por un donut de pistacho, tendencia en el lugar. “¿Probamos o no probamos, chicas? Qué rico se ve. Vamos a probar este viral”, dijo antes de degustarlo. Tras el primer bocado, no dudó en recomendarlo: “Mmm… 100 puntos. Está demasiado rico”.
Con humor y cercanía, Alejandra
Con humor y cercanía, Alejandra Baigorria compartió en plataformas digitales un recorrido marcado por contrastes económicos, culturales y gastronómicos en Europa. (TikTok)

El relato marcó un contraste con su paso por Suiza, donde predominaban las referencias a los altos precios y a la necesidad de ajustar hábitos. En Londres, en cambio, priorizó la exploración y el disfrute cultural, mostrando una faceta más relajada de su viaje.

Baigorria también mencionó las bajas temperaturas en Londres: “Chicos, aquí hace un frío…”, señaló en uno de sus videos. La espontaneidad de sus comentarios y la naturalidad de sus reacciones reforzaron la conexión con su audiencia.

Su viaje dejó ver dos realidades europeas: la adaptación ante lo costoso en Suiza y la apertura a nuevas experiencias en Londres, siempre desde una perspectiva cercana y auténtica.

Temas Relacionados

Alejandra BaigorriaSergio BaigorriaSaid Palaoperu-entretenimiento

Más Noticias

El Estado peruano afronta millonario laudo arbitral a favor de Kuntur Wasi por el aeropuerto de Chinchero: una radiografía

La resolución internacional emitida a fines de 2025 obliga a Perú a desembolsar dicha suma al consorcio, lo que reaviva críticas acerca de la gestión en megaproyectos de infraestructura

El Estado peruano afronta millonario

Cronograma de pagos para enero 2026 en Banco de la Nación: fechas de abono de sueldos, aumento y escolaridad

Sector público. Desde este primer mes del año, los trabajadores estatales verán un aumento de S/ 53 y S/ 100, según sea el caso

Cronograma de pagos para enero

Desde hoy 5 de enero inicia la matrícula presencial: ¿en qué colegios aplica, según el Minedu?

De cara al presente Año escolar 2026, las familias pueden consultar la disponibilidad de vacantes y realizar trámites en los centros educativos, además de informarse sobre la próxima modalidad digital que arrancará próximamente

Desde hoy 5 de enero

La inversión eléctrica en Perú supera los USD17.000 millones hasta noviembre 2025: hidro representa más del 60%, ¿Y las renovables?

Una región en el norte del país concentra a los dos proyectos más grandes de hidroenergía del país, pero el sur tampoco se queda atrás

La inversión eléctrica en Perú

Pedro Aquino dio juiciosa opinión sobre Pablo Guede y la clave para reivindicarse en Alianza Lima: “Comienzo de cero”

El volante peruano dio alcances del técnico argentino, a quien conoce de su paso por México. También confesó sus sensaciones de cara al 2026 y con una pretemporada

Pedro Aquino dio juiciosa opinión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Jerí supervisó el

Presidente José Jerí supervisó el trabajo de comisarías durante operativos de control territorial

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Candidatura de Marisol Pérez Tello en manos del JNE: conceden recurso de apelación presentado por Primero la Gente

Hermano de Carlos Espá aportó fondos clandestinos a la campaña de Keiko Fujimori, según declaración fiscal

¿Es viable la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez descarta relación sentimental

Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

Los regresos más esperados de la televisión peruana en 2025

DEPORTES

Pedro Aquino dio juiciosa opinión

Pedro Aquino dio juiciosa opinión sobre Pablo Guede y la clave para reivindicarse en Alianza Lima: “Comienzo de cero”

Héctor Fértoli confesó el motivo para fichar por Universitario y elogió a refuerzo de Alianza Lima: “Viene a potenciar la Liga 1”

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: clasificados a la fase 2 y qué equipos juegan el cuadrangular