Alejandra Baigorria cambia el asombro por los precios en Suiza por el entusiasmo en Londres: “miren este espectáculo”

Después del asombro por los elevados costos en Suiza, Alejandra Baigorria narró su encuentro con los sabores exóticos y postres irresistibles en uno de los mercados históricos de la capital inglesa, conquistando a sus fans con nuevas experiencias (TikTok)

Alejandra Baigorria volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar un contraste marcado entre dos etapas recientes de su recorrido por Europa. Luego de expresar su sorpresa por los altos precios en Suiza, la empresaria peruana apareció recorriendo uno de los mercados más emblemáticos de Londres, donde dejó de lado las comparaciones económicas y se enfocó en la experiencia cultural y gastronómica.

La conocida ‘Gringa de Gamarra’ compartió imágenes y comentarios desde un espacio histórico de la capital británica, destacando su arquitectura y la variedad de restaurantes, cafés y pastelerías.

El cambio de escenario coincidió con un tono más entusiasta, centrado en el disfrute del momento tras varios días marcados por el impacto del costo de vida suizo.

Del asombro por Suiza a una pausa más relajada en Londres

Alejandra Baigorria compartió su sorpresa por el elevado costo de vida en Suiza, donde optó por ahorrar en comidas y mostró cifras que contrastaron con la realidad peruana. (TikTok)

Días antes de llegar al Reino Unido, Alejandra Baigorria había relatado con detalle su experiencia en Suiza, país donde recibió el 2026 junto a su esposo Said Palao y su hermano Sergio Baigorria. La empresaria decidió compartir con sus seguidores cómo el alto costo de vida alteró sus planes iniciales, llevándola a reemplazar salidas a restaurantes por compras de supermercado.

La experiencia comenzó tras una cena que dejó una impresión contundente. “Fuimos a cenar y vimos que todo es carísimo”, comentó al explicar por qué optó por buscar alternativas más prácticas para cubrir sus comidas diarias. Esa decisión la condujo a un supermercado local, donde evaluó cuánto costaba adquirir productos básicos para varios días.

Durante el recuento de su compra, Baigorria detalló artículos habituales como yogures, pan, huevos, bebidas sin azúcar, cereales y café. Sin embargo, el elemento que más llamó la atención fue una fruta. “¡La palta más cara de mi vida!”, exclamó al mostrar que una sola unidad alcanzaba los 18 soles, una cifra que contrastó con los precios habituales en Perú.

La suma total de la compra ascendió a 550 soles, monto que, según explicó, debía alcanzar para cinco días de desayuno y cena. “Si vienen a Suiza, busquen lo más barato posible. Es el país más caro al que he viajado. Esto alcanzará para desayuno, almuerzo y cena… ¿Cómo? No sé, comerán chocolate”, comentó entre risas, mezclando humor con sorpresa ante la realidad económica del destino.

Un mercado histórico que marcó el cambio de tono

En Londres, la empresaria dejó atrás las comparaciones de precios y mostró entusiasmo al visitar un mercado histórico lleno de restaurantes, cafés y postres virales. (TikTok)

Tras esa experiencia, la llegada a Londres marcó un giro en el relato de viaje. Alejandra Baigorria se mostró recorriendo Leadenhall Market, un histórico mercado cubierto ubicado en el corazón de la capital británica. El lugar es reconocido por su arquitectura victoriana y por haber servido como escenario de producciones cinematográficas, además de albergar una amplia oferta gastronómica.

“Hemos llegado a un mercado espectacular. Miren cómo son los mercados aquí. Miren este espectáculo”, expresó mientras registraba su recorrido. A diferencia de sus publicaciones desde Suiza, en esta ocasión no centró sus comentarios en los precios, sino en la estética del espacio y en la variedad de opciones disponibles.

La empresaria destacó la presencia de restaurantes, cafés y pastelerías, describiendo el ambiente como una experiencia visual y cultural. El recorrido incluyó una pausa frente a vitrinas de postres, donde uno en particular captó su atención: un donut de pistacho que se había vuelto tendencia.

“¿Probamos o no probamos, chicas? Qué rico se ve. Vamos a probar este viral”, dijo antes de animarse a degustarlo. Tras el primer bocado, su reacción fue inmediata y entusiasta. “Mmm… 100 puntos. Está demasiado rico”, afirmó, recomendando el postre a quienes seguían su transmisión.

Redes sociales, viaje y contraste de experiencias

Con humor y cercanía, Alejandra Baigorria compartió en plataformas digitales un recorrido marcado por contrastes económicos, culturales y gastronómicos en Europa. (TikTok)

El relato de Alejandra Baigorria reflejó un contraste claro entre dos realidades europeas distintas. Mientras Suiza quedó asociada a la sorpresa constante por los precios elevados y la necesidad de ajustar hábitos, Londres apareció como un espacio donde priorizó el disfrute y la exploración cultural.

Durante su visita al mercado londinense, la empresaria también comentó sobre el clima. “Chicos, aquí hace un frío…”, señaló al inicio de uno de sus videos, antes de resaltar nuevamente el atractivo del lugar. La naturalidad de sus comentarios y la espontaneidad de sus reacciones reforzaron la cercanía que mantiene con su audiencia.

El viaje de Alejandra Baigorria, compartido paso a paso en plataformas digitales, terminó mostrando dos caras de Europa desde una mirada cotidiana. Por un lado, la adaptación a un entorno donde incluso lo básico resulta costoso. Por otro, el disfrute de espacios históricos y propuestas gastronómicas que invitan a la exploración. En ambos casos, la empresaria mantuvo un relato cercano, marcado por la sorpresa, el humor y la curiosidad que caracteriza su presencia en redes sociales.