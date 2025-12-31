La empresaria se encuentra disfrutando de unas vacaciones de fin de año, pero cuenta en sus redes sociales las diferencias que más le impactan de ese país | TiKTok

Alejandra Baigorria se encuentra de vacaciones en Suiza y ha documentado su experiencia a través de sus redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores con el alto costo de vida en ese país. En uno de sus videos recientes en TikTok, la empresaria mostró lo que gastó en una simple visita a una cafetería junto a su hermano Sergio Baigorria y su esposo, Said Palao.

Contó que solo pidieron dos cafés pequeños y un chai latte, pero el precio fue mucho mayor al que esperaba.

“Estoy en una cafetería acá en Suiza, comprando dos cafés chicos y un chai latte. ¿Saben cuánto me salió? 80 soles, los tres. Sale como a 6 francos suizos, que cada franco equivale más o menos a 4.20 soles. Es caro, pero el lugar es hermoso”, comentó Baigorria, mostrando su sorpresa por la diferencia de precios respecto a Perú.

Alejandra Baigorria sigue impactada por precios en Suiza: “80 soles solo el café”

La sorpresa continuó cuando compartió el precio de un hot dog que su hermano adquirió en ese mismo local. “Mi hermano compró un hot dog, ¿cuánto costó?” preguntó Alejandra en el video. Sergio respondió: “30 francos suizos, 130 soles los dos”. Ella añadió: “65 soles este hot dog, así que lo voy a disfrutar”.

En total, el snack costó 200 soles, solo por dos hot dogs y tres cafés. Alejandra remarcó que, a pesar de lo bonito del entorno, el costo de vida en Suiza es elevado. Sus publicaciones recibieron numerosos comentarios de seguidores que compartieron experiencias similares en el extranjero, abriendo debate sobre los precios en distintos destinos turísticos.

La experiencia de Alejandra Baigorria en un market suizo

Alejandra Baigorria compartió a través de sus redes sociales la experiencia de hacer compras en un supermercado suizo, destacando el alto costo de vida en el país europeo. Tras una cena en restaurante, Baigorria decidió buscar alternativas más económicas para cubrir sus comidas durante la estadía. “Fuimos a cenar y vimos que todo es carísimo”, relató en un video de TikTok, explicando así su decisión de acudir a un market local.

Al ingresar al supermercado, Baigorria comprobó que incluso los productos más básicos estaban lejos de ser accesibles. Mostró a sus seguidores una lista compuesta por agua, yogures, jugo de manzana sin azúcar, huevos, bebidas sin azúcar, pan, cereales y café.

La empresaria peruana sorprendió al mostrar el valor que pagó por su compra en un supermercado suizo, compartiendo en redes cómo manejar el presupuesto cuando todo parece impagable en el país más caro del mundo (TikTok)

“Agüita Evian porque es la única agua que venden y es la más barata. Increíble, pero cierto”, comentó, subrayando la sorpresa ante los precios. Uno de los momentos más llamativos fue cuando mostró una palta: “La palta más cara de mi vida, como dieciocho lucas una palta”, dijo, evidenciando el contraste con los precios en Perú.

La compra incluyó productos habituales como mantequilla, quesos, jamón, leche de almendras, leche de vaca, panes variados, chocolate caliente, edulcorantes, té y cereales.

Baigorria también sumó chocolate Lindt y una variedad con pistacho, aunque aclaró que la intención de la compra no era darse lujos, sino resolver comidas sencillas. “¿Saben cuánto salió todo esto? Quinientos cincuenta soles”, reveló, sorprendida por la cifra.

La empresaria recomendó a sus seguidores buscar el market más barato posible si viajan a Suiza, aunque advirtió que incluso en los supermercados los precios son elevados. “Es supercaro. Es uno de los países más caros donde… es el más caro a donde he viajado”, afirmó. Su relato mostró cómo el alto costo de vida en Suiza obligó a planificar comidas simples y ajustar expectativas durante el viaje.