Tren Lima - Chosica: alcalde Renzo Reggiardo afirma que servicio de pasajeros estará operativo en 2026

El alcalde de Lima dio nuevos detalles del Proyecto del Tren Lima e informó que, en los próximos días, se realizarán las primeras pruebas sin pasajeros

El alcalde Renzo Reggiardo aseguró que el tren Lima - Chosica comenzará a operar en 2026, tras la firma de un convenio entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que se inicie el transporte de pasajeros.

“Estoy seguro que el próximo año vamos a tener en funcionamiento este tren, porque como ya se había dicho tantas veces, esta donación ya tiene algunos meses y que se tiene que poner en funcionamiento. Y así lo ha establecido y lo ha entendido y lo ha contemplado el Gobierno central”, afirmó Reggiardo durante una conferencia de prensa en el Palacio Municipal.

El titular de la comuna limeña indicó, durante su contacto con la prensa, que existe un horizonte claro para el inicio de operaciones y que su intención es que se logre durante el primer trimestre del 2026.

“Hay la voluntad para que el primer trimestre podamos tener el servicio operando, pero, como estamos entre caballeros, no quiero adelantar a poner una fecha en concreto. Lo que sí tengo que decir es que hacemos todo el esfuerzo posible entre las autoridades que estamos en la mesa”.

Tren Lima–Chosica: MML y MTC firman convenio para puesta en marcha .Foto: MTC

Sin embargo, ya que Reggiardo optó por no indicar una fecha exacta, sí afirmó que, en caso de que no se pueda iniciar operaciones hasta marzo del 2026, sí podría ocurrir durante el primer semestre del próximo año.

“Esperemos que sea durante el primer trimestre y si no, pues que sea durante los primeros seis meses del año entrante. Yo apunto a eso, pero depende de varias partes para que esto pueda convertirse en una realidad”, señaló Reggiardo.

Tren Lima - Chosica se implementará por fases

Respecto a la implementación, Reggiardo detalló que será por fases y que en un primer momento no se tiene planificado la intervención en la infraestructura actual de las vías por las que se mueve el Ferrocarril Central, pero que sí se tiene proyectado hacerlo en el futuro.

“Esto se está estableciendo en etapas, en fases. Hay una primera fase que las partes están de acuerdo para que haya un trayecto con el riel, con el material que hoy está instalado, implementado, con el equipamiento que está a disposición y que pueda ir del centro de Lima hasta Chosica (...) en convoys que van a salir”, explicó Reggiardo.

El burgomaestre sostuvo que su intención es que el proyecto esté en funcionamiento, al menos en su primera fase, entre el primer trimestre y la primera mitad del próximo año

Sobre las fases siguientes, el alcalde de Lima anticipó: “La siguiente etapa es ampliarlo a los paraderos y entiendo van a ser alrededor de catorce, ¿no? Un número similar, que estarán en los distintos distritos que están involucrados, como el Cercado de Lima, El Agustino, Ate, Chaclacayo y Lurigancho Chosica. Y ahí habrán varios paraderos en una segunda fase o segunda etapa.

Entre las últimas etapas estará la construcción del segundo riel Para poder tener el servicio ida y vuelta, por decirlo de una forma entendible. Pero esas son fases que se irán poniendo en funcionamiento a lo largo de los meses y años venideros”.

Luis del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, expuso el procedimiento institucional: “El día de hoy se ha firmado el convenio marco que lo que hace es el traspaso de los trenes de la Municipalidad de Lima en concesión, en uso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo destine al transporte de pasajeros... Trataremos de optimizar todos los plazos al máximo posible en beneficio, principalmente y exclusivamente, de la población de Lima”, expresó Del Carpio.

Primera fase del Tren Lima–Chosica: todo lo que debes saber

El funcionario reiteró el compromiso de acortar los tiempos: “Es una evaluación en la cual tenemos el compromiso de hacerlo en el plazo más corto que sea posible. Contamos con el apoyo del equipo técnico del Ministerio de Transportes, del ATU, el equipo de ProInversión de la Municipalidad, con el fin de que este ferrocarril... esté operativo el próximo año. Iremos informando de los avances de manera permanente”.