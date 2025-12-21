Perú

José Antonio Kast visitará Perú en enero: presidente electo de Chile se reunirá con José Jerí en Palacio de Gobierno

El encuentro confirmado por la Cancillería peruana tendría como eje central la seguridad fronteriza, la migración irregular y la cooperación policial entre ambos países latinoamericanos

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, confirmó que viajará a Perú en enero para reunirse con el mandatario peruano José Jerí. | Canal N

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, incluyó al Perú dentro de su primera gira por países de la región y adelantó que en enero de 2026 llegará a Lima para reunirse con el mandatario José Jerí en Palacio de Gobierno, según informó la Cancillería peruana. La visita se enmarca en una agenda temprana de contactos bilaterales antes de que Kast asuma oficialmente la presidencia chilena el 11 de marzo de 2026, en un contexto marcado por temas sensibles para ambos países como seguridad, migración y cooperación fronteriza.

El anuncio realizado por las redes sociales oficiales de Cancillería se produce días después de que José Jerí se comunicara telefónicamente con Kast para felicitarlo por su victoria en la segunda vuelta presidencial y expresarle sus mejores deseos en el próximo periodo de gobierno.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Prensa del Palacio Presidencial de Chile, ambos líderes coincidieron en la importancia de afrontar de manera conjunta la criminalidad y la delincuencia transnacional, fenómenos que han cobrado mayor relevancia en la agenda regional durante los últimos meses.

Jerí planteó a Kast un Gabinete Binacional en 2026

El ultraderechista José Antonio Kast, del opositor Partido Republicano, saluda a sus partidarios después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix)

En la llamada telefónica de felicitación, José Jerí extendió una invitación formal al presidente electo chileno para participar en un Gabinete Binacional Perú–Chile, previsto para el segundo bimestre de 2026, es decir, entre marzo y abril, una vez que Kast asuma oficialmente el cargo.

La iniciativa se plantea en un contexto en el que ambos gobiernos han priorizado la cooperación en migración y control fronterizo, especialmente luego de que Kast anunciara una política más restrictiva en materia migratoria. Durante la campaña electoral, Kast, anunció una política de mano dura contra la inmigración irregular, incluyendo la expulsión de personas indocumentadas una vez iniciado su mandato, propuesta que generó amplio debate en Chile y atención en los países vecinos.

Desde Lima, la posición oficial ha sido que el país no cuenta con capacidad para recibir nuevos flujos de migrantes, mientras que Santiago evalúa medidas de regularización y salida de personas en situación irregular. Este escenario coloca al eventual Gabinete Binacional como una instancia clave para ordenar la agenda bilateral en los primeros meses del nuevo gobierno chileno.

En ese marco, a inicios de diciembre, Perú y Chile acordaron patrullajes conjuntos e incrementar la cooperación policial en la frontera común para enfrentar el flujo migratorio creciente, medida adoptada un día después de que el Gobierno peruano decretara el estado de emergencia y dispusiera el despliegue de militares en zonas limítrofes, reforzando así los controles y la coordinación binacional.

Migración y relación con Perú: los primeros desafíos que marcarán la agenda de Kast

La policía peruana reforzó el control en el Complejo Fronterizo de Chacalluta ante el intento de salida de migrantes venezolanos desde Chile.

Uno de los ejes más sensibles del inicio del próximo gobierno chileno será la política migratoria, un tema que fue central en la campaña de José Antonio Kast y que tiene impacto directo en la relación con el Perú. Según el análisis de la politóloga Rocío Zepeda Majmud, el respaldo electoral al líder del Partido Republicano respondió más a un voto coyuntural que ideológico, impulsado por percepciones de inseguridad y crisis, pese a que Chile mantiene indicadores como una tasa de homicidios de 4,6 por cada 100.000 habitantes y niveles estables de inversión.

En ese contexto, Kast planteó medidas de mano dura en la frontera, incluyendo la expulsión masiva de migrantes irregulares y la instalación de centros transitorios de detención en zonas limítrofes. Sin embargo, Zepeda advierte que no existe, hasta ahora, un plan técnicamente viable para ejecutar esas promesas, debido a limitaciones legales, humanitarias y presupuestales. Esta estrategia, además, podría agravar las tensiones diplomáticas, especialmente con el Perú, país que enfrenta su propia presión migratoria y que ya ha reaccionado con refuerzo de controles y mayor presencia militar en la frontera.

La experta señala que las decisiones de Santiago podrían condicionar la política migratoria regional, afectando no solo a Lima sino a todo el entorno fronterizo. Incluso escenarios como un cierre temporal de fronteras —alineado con la línea programática del presidente electo— tendrían consecuencias económicas inmediatas en zonas de intercambio constante como Tacna y Arica.

