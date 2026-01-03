Donald Trump: “Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria”

Trump habla tras la captura de Maduro por EEUU en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. En una conferencia de prensa, sostuvo: “Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria”.

El mandatario elogió el trabajo de quienes llevaron adelante el operativo. “Fue una operación extraordinaria en Venezuela. Fue la fuerza que se utilizó para estos ataques para traer al dictador Maduro. Este fue un ataque en suelo muy parecido a lo que fue la eliminación de las fuerzas iraníes el año pasado. Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche”, describió.

“Estaba oscuro. Las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos”, narró; al tiempo que confirmó que Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores. “Ambos tendrán que enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal del narcotráfico".

El presidente dijo que la operación para detener a Maduro se produjo en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”. Y destacó: “Somos un país respetado nuevamente. Estas operaciones se dieron en colaboración con las diferentes fuerzas de Estados Unidos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

“Lo que se vio esta noche fue impresionante. Ningún servicio de los EEUU ha sido afectado. Hay mucha gente que está involucrada y no hubo pérdidas de miembros militares ni equipos. Tenemos el mejor equipo militar en el mundo", valoró.

Luego dijo que Estados Unidos estará a cargo de Venezuela hasta que haya una transición. “Vamos a estar a cargo del país hasta que haya una transición importante, hasta que esté a salvo y seguro“, subrayó.

“Queremos la paz y la libertad para la gente de Venezuela. Los venezolanos no van a sufrir nunca más”, prometió; y agregó que tiene “evidencia aplastante de lo que ha hecho Maduro”.

Por último, indicó que EEUU va a tomar todas las opciones militares que sean necesarias. “Los líderes de Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos. Cuando esta gente se vaya, Venezuela será libre definitivamente“, dijo.

“Ahora nuestro hemisferio está mucho más seguro. Quiero agradecer a los generales, quienes hicieron un trabajo fantástico con estos ataques precisos. Fue un ataque por la justicia”, concluyó.

La intervención de Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos (REUTERS/Jonathan Ernst)

Luego fue el turno de Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, quien destacó: “Hemos sido testigos de la valentía y precisión de este trabajo. Agradezco a nuestros guerreros de la fuerza militar. Ningún país en el mundo está siquiera cerca de haber hecho una operación como esta".

“Maduro tuvo su oportunidad, pero no la aprovechó. Trump es realmente serio al decir que va a acabar con el tráfico de drogas. Esto se trata de la seguridad, la libertad y la prosperidad”, remarcó.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Maduro era un fugitivo de la Justicia de los Estados Unidos. “Maduro tuvo muy generosas oportunidades y decidió estancarse en el poder. El resultado es lo que pasó anoche”, indicó.

“Si Trump dice que es serio sobre algo, hay que hacerle caso porque de verdad habla en serio. No jueguen con el presidente de Estados Unidos. Creo que esta noche es una lección aprendida”, completó.

Luego de la intervención de Rubio, fue el momento de preguntas de los periodistas a Trump. Consultado sobre las próximas horas, Trump sostuvo: “Vamos a estar a cargo del país de manera justa, vamos a reinvertir en Venezuela y vamos a cuidar a todo el mundo. Ellos nos arrebataron nuestro petróleo y pensaron que no haríamos nada al respecto".

“La gente que está detrás de mí (sus funcionarios), va a estar liderando Venezuela. Estamos hablando de un país que está muerto”, subrayó; al tiempo que acotó que María Corina Machado “es esencial para hacer grande a Venezuela de nuevo”.

El operativo comenzó alrededor de las 02:00 hora local, con explosiones que estremecieron la capital venezolana. Según videos y relatos en redes sociales, se escucharon múltiples detonaciones y el sobrevuelo de aviones militares. Las imágenes, recogidas por AFP, mostraron columnas de humo en distintos sectores, apagones generalizados y helicópteros Chinook sobrevolando la ciudad.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

Usuarios de redes y medios locales informaron que las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, ambas en Caracas, fueron blanco de bombardeos. Residentes describieron miedo y confusión: una pensionada de 67 años relató a AFP que se escondió tras oír explosiones repetidas y sintió cómo las ventanas vibraban. Otro vecino en El Valle afirmó haber escuchado sonidos como de ametralladoras, interpretando que intentaban repeler a los aviones.

Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales mostraron los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Además, circularon imágenes que mostraron varios helicópteros Chinook sobrevolando Caracas, en medio de una noche marcada por los cortes de luz.

El ataque de Estados Unidos llegó tras semanas de tensiones crecientes entre Washington y Caracas. En días previos, Trump había anunciado el despliegue de fuerzas navales en el Caribe y declaró que los días de Maduro en el poder “están contados”. El lunes anterior, según el presidente estadounidense, fueron destruidas instalaciones venezolanas asociadas al narcotráfico, en lo que describió como el primer ataque terrestre estadounidense en el país sudamericano.

