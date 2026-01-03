Este es el panorama actual de la frontera Perú-Ecuador tras la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses ha generado un nuevo escenario geopolítico en América Latina y, de forma inmediata, un ambiente de incertidumbre en la frontera entre Perú y Ecuador, especialmente en la región de Tumbes. Mientras el cruce fronterizo mantiene un flujo constante de personas y vehículos, la presencia de migrantes venezolanos y el futuro de los movimientos migratorios son motivo de atención tanto para las autoridades como para la población local.

En la madrugada de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la detención y el traslado de Maduro fuera de Venezuela. La operación, calificada como “brillante” por Trump, incluyó ataques aéreos en la capital venezolana y en infraestructuras clave, según reportes de prensa y testimonios recogidos por The New York Times.

El régimen de Maduro denunció una “agresión militar” y declaró el estado de excepción, mientras se registraban explosiones y cortes de energía en Caracas y otras ciudades. La comunidad internacional ha reaccionado con posturas divididas ante la intervención estadounidense, y varios líderes latinoamericanos han manifestado preocupación por las posibles consecuencias humanitarias y políticas de esta acción.

Situación actual en la frontera Perú-Ecuador tras la captura de Maduro

Habitualmente, numerosos venezolanos desempeñan trabajos ambulantes o informales en la zona fronteriza de Tumbes, ocupando puestos como estibadores, cargadores o conductores de mototaxi. Sin embargo, durante la jornada de este sábado, estos trabajadores brillaron por su ausencia.

Según informó América Noticias, algunos se retiraron para celebrar la noticia de la caída de Maduro, mientras que otros optaron por resguardarse ante el temor de operativos policiales o posibles intervenciones migratorias tras el cambio de escenario en Venezuela.

El libre tránsito peatonal y vehicular entre Perú y Ecuador se mantiene, facilitado por un acuerdo bilateral que permite el paso de ciudadanos de ambos países con su documentación correspondiente. Pese a ello, los controles migratorios se mostraron laxos: la policía peruana realiza revisiones esporádicas y, del lado ecuatoriano, ni siquiera había personal policial visible al momento de la cobertura.

El comercio fronterizo, que mueve aproximadamente un millón de dólares diarios, continuó con intensidad. El incremento del flujo se atribuye, en parte, a turistas ecuatorianos que cruzan para aprovechar las playas peruanas. Esta dinámica, según autoridades consultadas, podría ser aprovechada por venezolanos que busquen atravesar la frontera en ambos sentidos, dependiendo de cómo evolucione la situación política y de seguridad en Venezuela.

El libre tránsito peatonal y vehicular entre Perú y Ecuador se mantiene, facilitado por un acuerdo bilateral que permite el paso de ciudadanos de ambos países con su documentación correspondiente.| Foto: Agencia Andina.

El futuro de los migrantes venezolanos en Perú ante la crisis en Venezuela

Expertos en relaciones internacionales y migración, consultados por Infobae Perú, advierten sobre la posibilidad de un aumento en los flujos migratorios en la frontera peruano-ecuatoriana. El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, señala que el retorno masivo de venezolanos a su país no ocurrirá de inmediato, sino que se dará de manera progresiva y paulatina.

Según sus estimaciones, aproximadamente un tercio de los migrantes, en su mayoría jóvenes con raíces ya establecidas en Perú o en otros países, optarán por quedarse. Los adultos y adultos mayores podrían considerar el regreso, pero solo si se garantizan condiciones de estabilidad y seguridad en Venezuela.

Rodríguez Mackay subraya: “El retorno a Venezuela no será de inmediato. Será un retorno progresivo, esperando a que se allane el camino”. La hipótesis de un regreso por oleadas masivas es descartada por el especialista, quien considera que se tratará de un proceso inexorable pero gradual.

Por su parte, el internacionalista Ramiro Escobar advierte que el panorama sigue siendo incierto: “¿Quién va a querer regresar a un país sumido en la violencia? Todavía no sabemos qué va a pasar, quién va a entrar al poder”, explicó. Escobar agrega que, ante la incertidumbre y la posibilidad de enfrentamientos, podrían producirse nuevas salidas de venezolanos si la violencia se agrava, alimentando así las corrientes migratorias en la región.

La reacción de la comunidad venezolana en Perú oscila entre la esperanza de un cambio democrático y el temor a nuevas restricciones o controles migratorios. Organizaciones civiles y expertos recomiendan mantener la vigilancia sobre la frontera y fortalecer los mecanismos de protección, tanto para quienes decidan regresar como para quienes permanezcan en territorio peruano.