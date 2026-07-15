Sunat: 4.320 contribuyentes infractores llevaron curso en julio para no pagar multa y vienen más

El Gobierno de Perú implementa cursos obligatorios para microempresas que cometen su primera infracción tributaria, según el Decreto Supremo Nº 288-2025-EF.

Ya se aplica el curso por sanción de la Sunat. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria ya ha notificado a 10 mil 62 contribuyentes microempresarios, que durante el mes de julio deben llevar un curso de capacitación virtual para evitar la aplicación de sanciones. Como se recuerda, este beneficio se aplicará solo a las infracciones tributarias detectadas por primera vez.

Así, se informa que el primer grupo se capacitó del 6 al 10 de julio (4 mil 320 microempresarios) y un segundo de 5 mil 742 contribuyentes llevará el curso entre el 20 y 27 de julio.

PUBLICIDAD

De igual manera, para el mes de agosto se tiene proyectado capacitar a 5.000 contribuyentes más, esperando que a inicios de setiembre alrededor de 15.000 ya hayan culminado el curso virtual, que los les brindará información sobre la infracción que cometieron y sus obligaciones tributarias.

Las microempresas que superen 150 UIT anuales o tengan antecedentes penales tributarios quedan fuera del nuevo beneficio fiscal.

Curso por sanción levantada

La Sunat establece la asistencia obligatoria a un curso de capacitación, como medida preventiva, para reemplazar la aplicación de la sanción prevista en el Código Tributario por la primera infracción cometida o detectada por la Sunat.

Cabe precisar que este curso está dirigido a los microempresarios, de cualquier régimen tributario, que tengan ventas anuales de hasta 150 UIT (S/825 mil, para este año).

PUBLICIDAD

“Esta medida procede una sola vez por cada tipo de infracción tributaria establecida en el artículo 172 del presente Código. Y la capacitación se realiza virtualmente, salvo excepciones, y se entregará material instructivo que explique el tipo de infracción u otro material educativo idóneo”, aclara la Sunat.

El tributarista Juan Santivañez aclara que el nuevo Régimen Temporal del Impuesto a la Renta, promovido desde la Sunat, ofrece multas y una tasa de interés reducidas.

Asimismo, la inasistencia a los cursos de capacitación dará lugar a la aplicación de la sanción prevista en el Código Tributario para la infracción correspondiente.

“Si a la fecha de comisión o detección del tipo de infracción tributaria existen una o más infracciones tributarias del mismo tipo cometidas o detectadas a las que les es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, se considera como primera a aquella de fecha de comisión o detección más antigua”, se añade.

PUBLICIDAD

Las condiciones para llevarlo

Este curso podrá ser llevado si a la fecha de comisión o detección de la infracción:

La microempresa no hubiera sido notificada con una resolución de multa o cierre

La microempresa hubiera cumplido con los criterios establecidos mediante resolución de superintendencia

La microempresa no hubiera presentado el acta de reconocimiento

La Sunat no hubiera notificado la comunicación de la primera infracción tributaria cometida o detectada

No procede la aplicación de medidas preventivas a las microempresas que tengan como titular o socios a personas que hubieran sido condenadas por delitos tributarios y aduaneros.

La formalidad en el sector es baja: más del 89,7% del empleo en microempresas peruanas es informal, según Produce.

Asimismo, tras recibir la notificación en su Buzón Electrónico SOL, los contribuyentes deberán completar el curso de capacitación en línea, realizar la actividad final establecida y obtener la constancia correspondiente, que les permitirá acreditar el cumplimiento de la medida preventiva y no ser sancionados por la infracción cometida o detectada por primera vez.

"La capacitación estará disponible las 24 horas del día, durante el plazo otorgado, que es de cinco (05) días hábiles improrrogables. El contribuyente será notificado oportunamente con una comunicación sobre su usuario y clave de acceso a la plataforma. Llevar el curso es obligatorio para evitar la aplicación de sanciones, como la multa o el cierre del establecimiento", se resalta.

PUBLICIDAD

Así, alrededor de 1,9 millones de microempresarios podrán beneficiarse con la capacitación, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Con esta medida, la Sunat busca incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, brindando mayores facilidades, a pesar de dejar de cobrar multas.