Perú es clave: los famosos streamers que llegaron al país en 2025 y quedaron encantados

Perú es clave: los famosos streamers que llegaron al país este 2025 y quedaron encantados . (Composición/Infobae)

Durante este año, el Perú se consolidó como un punto estratégico para los grandes creadores de contenido internacionales. La llegada de figuras como IShowSpeed, Ibai Llanos, WestCol y Gaspi no pasó desapercibida: cada visita generó conversación, polémica, humor y, sobre todo, una exposición inédita del país en plataformas digitales. Cada uno vivió el Perú a su manera, pero todos coincidieron en algo: Lima no se parece a ningún otro lugar.

IShowSpeed

La visita de IShowSpeed en enero de 2025 fue, sin exagerar, una locura. Desde que puso un pie en Lima, el streamer estadounidense provocó un alboroto masivo, especialmente en el Centro Histórico y zonas comerciales como Gamarra. Miles de jóvenes lo siguieron durante su transmisión en vivo, convirtiendo las calles en un río humano que avanzaba con él. Speed caminaba sorprendido, entre risas y gritos, intentando entender la magnitud del fenómeno.

Speed se despidió de su gira por Sudamérica y resaltó su paso por Perú.

Durante su recorrido probó comida peruana como ceviche, cuy, salchipapas y pollo broaster, reaccionando con entusiasmo y lanzando frases que rápidamente se volvieron virales. “¿Por qué la comida de Perú es tan buena?”, dijo en pleno stream.

Hubo momentos incómodos —como cuando un fan lo besó sin previo aviso— y otros completamente surrealistas, como su visita a la Municipalidad de Lima, donde fue recibido por autoridades y hasta hizo una acrobacia frente a la multitud. Su paso por el país fue caótico, intenso y memorable.

Así fue la corta y caótica visita de Speed a Gamarra | Youtube - IShowSpeed

Ibai Llanos

En noviembre, Ibai Llanos llegó a Lima con un enfoque distinto, pero igual de poderoso. El streamer español aterrizó motivado por el impacto de su “Mundial de los Desayunos”, que había consagrado al pan con chicharrón como uno de los favoritos del público.

Su visita a un local tradicional para probarlo quedó registrada en video y fue celebrada por los seguidores peruanos. “Esto es espectacular”, comentó, sin ocultar su sorpresa.

Ibai Llanos probó el ceviche de Maido y quedó impresionado, pero usuarios criticaron la presentación

Ibai no se quedó solo en la gastronomía. Caminó por distintos puntos de la ciudad, experimentó el tráfico limeño, se subió a un bus donde terminó cantando cumbia y protagonizó uno de los momentos más comentados del viaje al subir un cerro para visitar la casa de un streamer local.

Allí resaltó la historia y el esfuerzo del creador peruano, afirmando que ese tipo de realidades “merecen ser vistas por todos”. Su paso por Lima fue cercano, humano y profundamente conectado con la gente.

Ibai Llanos y su visita a los arenales de Ventanilla para conocer a streamer peruano. IG.

WestCol

La visita de WestCol estuvo marcada por la polémica desde el primer momento. El streamer colombiano compartió sus primeras impresiones tras aterrizar en Lima y comparó la escena con un “apocalipsis zombie”, frase que rápidamente se viralizó y generó reacciones divididas. Aunque luego aclaró el tono de sus comentarios, el debate ya estaba instalado.

El streamer colombiano generó revuelo al comparar su llegada a Lima con un escenario apocalíptico y bromear sobre los hombres peruanos, provocando un intenso debate en redes sobre estereotipos y responsabilidad digital (TikTok)

Durante su estadía, WestCol recorrió la ciudad, interactuó con seguidores y compartió distintas experiencias urbanas que reflejaron los contrastes de Lima. Su visita fue breve, pero intensa, y dejó claro que el Perú provoca opiniones fuertes y reacciones inmediatas en quienes lo visitan por primera vez.

Gaspi

Gaspi, creador argentino, acompañó a Ibai Llanos y aportó el lado más irreverente del viaje. Su recorrido por Lima estuvo lleno de bromas, interacciones espontáneas con transeúntes y situaciones caóticas que rápidamente se viralizaron. Lejos del enfoque turístico, Gaspi mostró una ciudad real, ruidosa y desordenada, pero cargada de carisma.

Con su estilo directo y humorístico, conectó rápidamente con el público peruano y se convirtió en uno de los personajes más comentados de la visita. Su presencia reforzó la idea de que Lima es un escenario perfecto para el contenido improvisado y auténtico.

Koirandoshil recibió la visita de Ibai Llanos. Foto: Tiktok

Las visitas de estos streamers confirmaron que el Perú, en 2025, dejó de ser solo un destino más. Se convirtió en protagonista del streaming global, un país capaz de generar emoción, caos y conexión real frente a millones de pantallas en todo el mundo.