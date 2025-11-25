Perú

Ibai Llanos llegó a Lima: probó pan con chicharrón y subió a cerro para conocer a streamer local

El streamer español llegó a Perú y vivió una jornada llena de gastronomía, escaleras infinitas y un encuentro emotivo con un creador peruano.

Tal como lo había anunciado semanas atrás, Ibai Llanos llegó al Perú este martes 25 de noviembre como parte de la gira personal que lo ha llevado por varios países de la región.

Esta es su primera visita a Lima, y desde su llegada, el popular streamer español —uno de los más influyentes del mundo— ha decidido vivirla “a lo grande”, conectando con la gastronomía local y con la comunidad digital peruana.

Su llegada generó una ola de comentarios en redes sociales, especialmente entre los seguidores del “Mundial de los Desayunos”, dinámica viral creada por él mismo y que convirtió al pan con chicharrón peruano en el ganador absoluto. Por ello, apenas aterrizó en Lima, Ibai fue directamente a comprobar por sí mismo si el resultado del torneo gastronómico estaba justificado.

Ibai Llanos probó el pan con chicharrón en un icónico restaurante de Lima

De acuerdo con videos compartidos en TikTok, Ibai visitó El Chinito, uno de los restaurantes de sánguches más conocidos de la capital. Allí pidió el famoso pan con chicharrón, acompañado de camote frito y salsa criolla, el mismo que se impuso en su Mundial de Desayunos frente a propuestas de varios países.

Los usuarios registraron el momento en el que el streamer llega rodeado de curiosos y se muestra entusiasmado por degustar el plato peruano que conquistó internet. Su reacción fue inmediata: aprobó el sabor, destacó la textura del chicharrón y aseguró que entendía por qué el público lo eligió como campeón.

Para muchos fanáticos, este gesto fue una reivindicación para la gastronomía peruana y una muestra del impacto internacional que tuvo su dinámica digital.

Ibai visita a streamer local que vive en zona de difícil acceso

Más allá del típico recorrido gastronómico, Ibai sorprendió al dirigirse hacia una zona periférica que posiblemente sea en la parte norte de Lima para visitar a un joven creador de contenido peruano conocido como Koirandoshil. El streamer español quiso conocer de cerca su historia y fue hasta la vivienda del joven, ubicada en un cerro y de acceso complicado.

Los videos compartidos muestran a Ibai subiendo múltiples escaleras estrechas y empinadas para llegar a la casa de Koiran, ubicada en una zona humilde. El propio creador europeo quedó impresionado por el camino que tuvo que recorrer.

“¿Cuántas escaleras son, Koiran, cupantos tú crees? ¿Son 400? Es que mira… ¿Qué hacéis con el tema? Cuando hay que subir bolsas y hacer cosas, esto es una falta de regular”, comentó, sorprendido por la dificultad de acceso.

Su reacción generó miles de comentarios en TikTok, donde muchos usuarios destacaron que Ibai se mostró cercano, accesible y genuinamente interesado en conocer la realidad peruana fuera del circuito turístico.

Un encuentro inesperado y emotivo para los fans

La visita fue recibida como un gesto de humildad y camaradería dentro de la comunidad de streamers. Koirandoshil, quien vive en una casa sencilla y lleva años creando contenido con recursos limitados, no ocultó su emoción por recibir a uno de los streamers más grandes del mundo. Las imágenes del encuentro rápidamente se viralizaron.

Ibai no solo conversó con él, sino que se interesó por su entorno, sus retos y la forma en que produce contenido desde un espacio tan reducido. Este intercambio generó una ola de reacciones positivas, con miles de usuarios resaltando lo que significa para un creador pequeño recibir apoyo y visibilidad por parte de una figura global.

El impacto de la llegada de Ibai a Perú

La presencia del streamer español ha provocado un movimiento masivo en redes sociales peruanas. Miles de fans comentan su recorrido por Lima, sus reacciones al pan con chicharrón y el gesto de visitar a un streamer emergente. Incluso restaurantes y marcas locales comenzaron a bromear con posibles encuentros fortuitos con él.

Su cercanía con los fans y creadores peruanos demuestra por qué mantiene una relación tan sólida con su comunidad latinoamericana. Cada una de sus interacciones se ha convertido rápidamente en tendencia en plataformas como TikTok, X e Instagram.

Aunque no ha detallado un itinerario oficial, se sabe que Ibai permanecerá en Perú durante varios días, por lo que podría visitar otros puntos de la ciudad y seguir generando contenido sobre su experiencia. Su interés por la gastronomía, los creadores locales y las realidades diversas del país anticipa más momentos virales que seguirán moviendo a su comunidad digital.

Por ahora, su paso por Lima ya dejó dos postales memorables: el streamer español probando el pan con chicharrón ganador de su propio mundial, y su ascenso por cientos de escaleras para visitar a un joven creador peruano.

