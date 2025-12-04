WestCol compara su llegada al Perú con un “apocalipsis zombie” y sostiene que los hombres peruanos son de “rostros peligrosos”

El streamer colombiano generó revuelo al comparar su llegada a Lima con un escenario apocalíptico y bromear sobre los hombres peruanos, provocando un intenso debate en redes sobre estereotipos y responsabilidad digital (TikTok)

El streamer colombiano WestCol volvió a situarse en el centro de la conversación latinoamericana tras divulgar impresiones fuertes sobre el Perú. En una transmisión, relató que al aterrizar en Lima sintió que ingresaba a un ambiente devastado, comparándolo con zonas destruidas y con escenarios propios de una ficción catastrófica.

También comentó que personas que lo abordaron para solicitarle fotografías le causaron impresión física, lo que alimentó el debate en redes. mientras insistía que el mensaje se filtró como rumor falso, afirmó que su percepción se refería a hombres que le parecieron imponentes.

Sus expresiones se viralizaron mientras crecía el interés por su trayectoria como figura influyente del streaming hispano.

Llegada a Lima o a un mundo arrasado

El streamer afirmó que al aterrizar en Lima vio estructuras dañadas y autos destruidos, imagen que lo llevó a describir el ingreso al país como un entorno desolado que, aseguró, no expresó con intención de ofender. (Instagram)

WestCol narró que su primera impresión al pisar territorio peruano fue un impacto visual inmediato. Dijo que cuando el avión tocó tierra observó edificaciones deterioradas, autos que parecían haber sufrido daños recientes y calles que le recordaron escenas de un entorno colapsado. “Yo llegué a Perú y dije una: ‘Uy, no, brother, estoy en un apocalipsis zombie’. Esto parece Chernóbil”, expresó mientras contaba que aquella reacción surgió de la sorpresa por el paisaje urbano visible desde la zona de aterrizaje.

El streamer aseguró que esa impresión inicial correspondía únicamente al área cercana al aeropuerto. Insistió en que todos los países poseen sectores difíciles, sin embargo, sostuvo que en el caso peruano el ingreso se realiza por una zona que él percibió como la más deteriorada. Agregó que después de desplazarse por la ciudad su percepción cambió y calificó como positivo el contraste entre esa primera imagen y lo que encontró posteriormente.

Durante el relato enfatizó que la dureza de sus palabras no pretendía ofender al país, sino remarcar la experiencia visual de ese momento. Describió la escena como un ingreso “intenso” a un territorio desconocido y justificó su reacción con la sorpresa que, dijo, le generaron los primeros minutos en el país.

Las frases sobre la apariencia de los hombres peruanos<b> </b>

El creador digital sostuvo que su reacción ante algunos hombres peruanos se dio por su apariencia fuerte, frase que acompañó con bromas para, según dijo, dejar claro que no buscaba faltar el respeto a nadie. (Instagram)

En la misma transmisión, el creador digital abordó el rumor que lo señalaba como autor de comentarios despectivos sobre la apariencia de peruanos y peruanas. Aseguró que aquella versión se difundió de manera distorsionada y calificó la afirmación como falsa. No obstante, mientras desmentía el punto, relató situaciones en las que se sintió impresionado por quienes se acercaban a pedirle fotografías.

“Los hombres, a mí me venían a pedir foto unos manes. Uy, pa, Dios mío santísimo”, dijo entre risas antes de agregar: “Bro, cuidado”. Afirmó que algunos rostros le parecieron intimidantes. “Gente peligrosa que usted ve y ya… uy, pa, quítate la máscara”, comentó mientras mantenía el tono humorístico que suele acompañar sus transmisiones.

También contó que al ver a ciertos visitantes que lo seguían desde meses atrás concluyó que “los hombres de allá están calibruscos”. Añadió que, según su mirada, muchos peruanos son conscientes de cómo lucen y que su observación no buscaba generar rechazo. “Con todo respeto, pues, pa todos los peruanos que me estén siguiendo. Ellos lo saben”, afirmó.

Incluso se comparó a sí mismo para rebajar tensión. “Imagine yo aquí en Medellín, soy feo. Imagínese yo aquí en Colombia, mirá y soy feo”, dijo mientras se reía y recalcaba que aquel comentario debía comprenderse dentro del humor que caracteriza sus transmisiones. Sostuvo que el comentario sobre la supuesta “fealdad” de los peruanos no salió de él, sino de un rumor que le atribuyó frases que no había pronunciado con ese sentido.

La trayectoria de WestCol

El popular streamer no se guardó nada al hablar de la apariencia masculina en Perú, lo que desató una ola de reacciones encontradas entre sus seguidores y el público latinoamericano en internet (TikTok)

Mientras crecían las reacciones a sus expresiones sobre el Perú, el interés por su trayectoria volvió a tomar fuerza. WestCol, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa Álvarez, tiene 24 años y acumula millones de seguidores en redes. Contó que cuando era adolescente seguía gameplays del español Vegetta777 y que ese hábito lo impulsó a entrar al universo digital desde YouTube, donde publicó videos desde hace más de una década.

Con el tiempo se trasladó a plataformas de transmisiones en vivo y alcanzó mayor presencia en Kick. El crecimiento de su comunidad lo llevó a ampliar su campo de acción más allá del contenido digital. Hoy posee discotecas, una productora musical llamada W Sound, un servicio de alquiler de autos de alta gama y un restaurante en Miami.

Asegura que su avance empresarial se debe a la disciplina, al manejo de su estado emocional y a la capacidad de comprender a quienes lo siguen. “Si tengo buenos ánimos, todo fluye”, expresó en una entrevista reciente.

Recordó que sus primeras ganancias fueron difíciles de administrar. “Llegué a tener 250 millones de pesos en Nequi y no sabía qué hacer con eso”, dijo, y explicó que el panorama cambió cuando comprendió que su presencia digital podía convertirse en una estructura sólida para generar ingresos. Su música también forma parte de esa expansión: su productora impulsó la canción “La Plena”, interpretada por Beéle, que reunió cientos de millones de reproducciones.

El creador contó que mantiene cercanía con seguidores que lo acompañan desde sus inicios. “Yo hice muchos seguidores que ya son parte de mi familia. Los conozco desde que apenas iban al colegio”, mencionó, subrayando que la comunidad creció mientras él buscaba mantener los pies en la tierra.

WestCol reflexionó también sobre el impacto de su contenido en jóvenes que lo ven como referente. Sostuvo que el streaming inspira a nuevas generaciones a persistir en sus metas y que su rol no implica responsabilidad paternal. “Siento que nadie es responsable de nadie. No soy el profesor ni el papá de nadie. Cada quien debe hacerse cargo de sí mismo”, afirmó.