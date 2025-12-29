Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podría postular si cumple con los requisitos

Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podrá postular si cumple con los requisitos | Pronabec

Un nuevo proyecto de ley fue presentado ante el Congreso con el objetivo de modificar los requisitos que permitan a más estudiantes, independientemente de la edad que tengan, acceder a la Beca 18 y financiar sus estudios universitarios.

La propuesta fue presentada por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, que propuso la eliminación del límite de edad para que los estudiantes puedan postular a este beneficio. Actualmente, el límite para que un alumno pueda solicitar ser un beneficiario de esta beca en su modalidad ordinaria es de 22 años, además de la necesidad de cumplir con requisitos académicos y socioeconómicos.

Proponen eliminar la barrera de la edad en Beca 18

La norma actual señala que para ser beneficiario de la Beca, los alumnos debieron acabar sus estudios de educación secundaria como máximo 3 años antes de postular. Sin embargo, la congresista de Perú Libre sostiene que esta ventana de posibilidad “reduce injustificadamente el universo de beneficiarios y limita el acceso a quienes, por razones económicas, familiares o laborales, no pudieron postular antes del límite etario impuesto”.

En este escenario, la congresista propone un cambio para la “Beca 18 Ordinaria” y se modifique el reglamento para que las postulaciones no se limiten a una edad en específico, sino que únicamente se considere el periodo de egreso de la educación secundaria. Solo se pedirá que el postulante haya salido del colegio dentro de un plazo menor de 5 años para poder postular a la Beca.

Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podrá postular si cumple con los requisitos| Andina

¿A quiénes perjudica el límite de edad?

El texto de la congresista identifica dos situaciones recurrentes de exclusión: jóvenes rurales que finalizan la secundaria a mayor edad debido a dificultades de acceso y quedan fuera del programa al superar el límite etario, y jóvenes urbanos que, pese a un alto desempeño escolar, pierden la posibilidad de postular a la beca después de tres años por priorizar el trabajo familiar. El análisis concluye que acotar la elegibilidad “genera una discriminación indirecta basada en la edad del estudiante”.

Según Ugarte Mamani, la reforma es necesaria para “restituir el carácter inclusivo y redistributivo” de Beca 18 y responde al mandato constitucional de garantizar que “nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica”. La congresista aclara que la intervención no modifica los criterios de mérito ni la calidad del programa, sino que elimina una barrera de acceso sin justificación técnica.

Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podrá postular si cumple con los requisitos| Andina

El proyecto no implica un impacto presupuestario, ya que “no afecta a la cantidad de becas ofrecidas. Solo amplía el universo de la población objetivo”. Es decir, el Estado mantendría el número de becas disponibles cada año, pero permitiría postular a quienes hoy quedan excluidos por edad o antigüedad de egreso, aun cuando cumplen los requisitos académicos y económicos.

El documento resalta que la modalidad principal, Beca 18 Ordinaria, concentra el 69 % de las becas entregadas entre losa años 2012 y 2024, lo que agrava el efecto de la regulación vigente. Añade que ni la ley ni la Constitución establecen límites etarios para las becas.

¿Cuáles son los requisitos actuales para postular a Beca 18?

Sin las modificaciones propuestas por la congresista en su proyecto de ley, los requisitos para acceder a la Beca 18 en su modalidad ordinaria son las siguientes:

El principal requisito es haber ingresado a una institución de educación superior, sede y programa de estudios (modalidad presencial o semipresencial) elegibles, para iniciar estudios en el año académico 2025.

Haber culminado el nivel secundario de Educación Básica Regular , Alternativa o Especial. En el caso de modalidad Ordinaria, se debe haber egresado como máximo en los 3 años anteriores al año de publicación de las bases (2021, 2022, 2023).

Acreditar alto rendimiento académico en los dos últimos grados concluidos de la secundaria: tercio superior (para las modalidades Ordinaria, Huallaga y Vraem), medio superior (para las modalidades EIB, Protección, CNA y PA; y FF.AA.) o nota mínima de 12 (beca Repared)

Demostrar condición de vulnerabilidad o situación especial , de acuerdo a cada modalidad

Presentar las declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación