La embajada de Venezuela en Lima permanece vigilada tras la detención de Nicolás Maduro

La embajada de Venezuela en Lima permanece bajo estricta vigilancia policial tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

La fachada de la embajada de Venezuela en el centro de Lima presenta hoy, domingo 4 de enero, una imagen de completa calma, bajo la estricta vigilancia de las autoridades peruanas, en contraste con la agitación vivida ayer tras la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos.

Según reportó América Noticias en un despacho desde el lugar, el área permanece resguardada por aproximadamente quince agentes policiales, quienes mantienen el orden en los exteriores, mientras no se observa la presencia de grupos de ciudadanos venezolanos, a diferencia de las últimas horas.

La embajada de Venezuela ubicada en la intersección de Jirón Manuel Corpancho y avenida Arequipa ha dejado atrás la tensión inicial que siguió al anuncio de la captura del mandatario.

Decenas de venezolanos se reunieron frente a la embajada en Lima para celebrar la captura de Nicolás Maduro y expresar su esperanza en un nuevo comienzo para su país. Crédito: Infobae / Clara Giraldo

Pese a los rumores de nuevas manifestaciones circulados en redes sociales, hasta las ocho de la mañana no se detectaron convocatorias ni reuniones de venezolanos en la zona. Además, la municipalidad realizó labores de limpieza en el parque Próceres, donde el día anterior se habían congregado migrantes para celebrar la caída de Maduro.

La vigilancia policial se mantiene constante, apoyada por efectivos motorizados de tránsito, con un ambiente de normalidad en los alrededores. “El panorama luce bastante tranquilo”, afirmó la reportera d América Noticias, quien confirmó que no se ha reportado ninguna actividad extraordinaria durante la mañana.

Reacciones de la comunidad venezolana

La noticia de la detención de Nicolás Maduro provocó distintas reacciones entre los más de 1,6 millones de venezolanos que residen actualmente en Perú. Desde la madrugada, grupos de migrantes se desplazaron a puntos emblemáticos de la ciudad para manifestar su apoyo a la decisión del gobierno estadounidense. El medio alemán recogió el testimonio de un asistente a las celebraciones: “¡Gracias, Donald Trump, Marco Rubio, cómo decirles mil gracias por esta captura de este sinvergüenza! ¡Mil gracias, Donald Trump!”.

Muchos venezolanos en Lima celebran la detención de Maduro y agradecen la intervención del gobierno de Estados Unidos para un posible cambio político en Venezuela.

El sentimiento predominante entre quienes participaron en las concentraciones fue de alivio y esperanza tras años marcados por la crisis en su país de origen.

“La verdad, estamos muy contentos, la mayoría de los venezolanos, por el regalo que nos dio Donald Trump. De verdad, él cumplió, está cumpliendo las promesas que nos dijo, que pronto Venezuela iba a ser libre”, sostuvo otro ciudadano venezolano entrevistado por DW Español.

Celebraciones y cautela

Mientras una parte de la comunidad venezolana en Perú expresaba optimismo y respaldo a la intervención estadounidense, otros optaron por una actitud prudente frente al anuncio.

El mismo reporte de DW Español señala que varios migrantes prefieren no anticipar un cambio inmediato en la situación política y social de Venezuela. El ambiente en Lima osciló entre la celebración y la expectativa, en un contexto en el que las familias venezolanas mantienen contacto constante con sus allegados en el país sudamericano.

Donald Trump anuncia la posibilidad de administrar temporalmente Venezuela, lo que genera respaldo y altas expectativas entre venezolanos residentes en Perú. (REUTERS/Jonathan Ernst)

“Sí hay incertidumbre. Mi familia está allá y me ha mandado imágenes donde ya las colas para comprar comida están muy grandes y ellos también están asustados”, relató una venezolana residente en Perú, citada por DW Español, quien evidenció la preocupación por la situación interna de Venezuela tras la detención.

Apoyo a la intervención

La declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de una administración temporal en Venezuela generó reacciones inmediatas en la comunidad venezolana en Perú. Muchos consideran que una intervención internacional podría allanar el camino para un proceso de transición política y económica.

En declaraciones recogidas por el medio, una migrante expresó su respaldo a las medidas anunciadas por Washington: “Mira, estamos totalmente a favor. Por años fuimos esclavos de Cuba y de otros países. ¿Por qué no darle las gracias a Estados Unidos? Porque por fin logramos la libertad de Venezuela y lo que falta todavía”.

La entrevistada también mencionó la expectativa de que la ayuda internacional impulse la recuperación del sector petrolero: “Entonces, si nos va a ayudar, él acaba de decir que ellos van a ayudar con el petróleo a nuevamente levantar a Venezuela, a hacer rico al país de Venezuela. ¿Por qué no apoyarlo? Claro que sí, lo apoyamos hasta el final”.